هل ينجح معرض «أهلا مدارس» فى كبح جماح أسعار المستلزمات المدرسية العام الجديد

تستعد الغرف التجارية لإطلاق معرض «أهلا مدارس» فى الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر المقبل لدعم الأسر المصرية، وتوفير المنتجات المدرسية بأسعار مخفضة، مع بدء العام الدراسى الجديد.

ومن المرتقب أن يحظى المعرض بمشاركة كبيرة من حوالى 200 شركة عاملة بقطاع المنتجات المدرسية، وسط توقعات بارتفاع إقبال المواطنين على المعرض.

وقامت «المال» بجولة على محال الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، ولوحظ خلالها هدوء حركة البيع والشراء، وركود فى معدلات الطلب، رغم بدء عرض المحال المنتجات المدرسية الجديدة.

وأكدوا ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع سعر الدولار وانخفاض معدلات الاستيراد.

بداية قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح حسن فى تصريحات لـ«المال» أن نسبة الإنتاج المحلى من الأدوات المكتبية تصل إلى %80 إذ تستورد مصر عددًا من الأدوات المدرسية من بينها (البرايات- الأستيكة – الشنط)، وتنتج محليًّا الكشاكيل والأقلام والجلاد.

وأشار حسن إلى أن هناك إقبالًا حاليًّا من التجار على شراء المستلزمات استعدادًا للموسم الدراسى الجديد مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال إن الأهالى والمواطنين قاموا العام الماضى بتأجيل شراء المستلزمات المدرسية لحين التأكد من تأجيل الدراسة من عدمه، موضحًا أن نسبة الإقبال من جانب التجار ارتفعت بما لا يقل عن %25.

وأضاف أن هناك مخزونًا لدى التجار لم يتم تصريفه من العام الماضي، مما سيسهم فى زيادة المعروض من المنتجات المدرسية الفترة المقبلة، والحفاظ على استقرار الأسعار إلى حد ما، متوقعًا أن يشهد معرض «أهلا مدارس» إقبالًا واسعًا من المواطنين.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى شعبة الطباعة والتغليف، إن معرض أهلا مدارس سيقوم بطرح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 10 و%30 بالتعاون بين وزارة التموين متمثلة فى جهاز حماية المنافسة لمتابعة الأسعار والتخفيضات.

وأكد أن المعرض سيكون له دور واضح فى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المدرسية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن أسعار الورق ارتفعت بأكثر من %50 خلال الأشهر الماضية نتيجة تحرك سعر الطاقة، والنولون الخاص بالنقل، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار وصعوبة الاستيراد من الخارج، مما ساهم فى انخفاض المعروض والاعتماد على الورق المحلي.

وقال مصطفى الكاشف، صاحب محل أدوات مكتبية بالجملة، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا بشكل كبير خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة تخطت الـ50٪ فى مستلزمات المدارس خاصة الكشاكيل والحقائب.

وأضاف الكاشف لـ«المال» أنه لم يتم حتى الآن طرح المنتجات الجديدة من مستلزمات المدارس بمحال التجزئة نظرًا لتأخر توريد البضائع من الشركات إلى تجار الجملة.

وتابع الكاشف أن الكشكول السلك الكبير 40 ورقة يباع بسعر 9 جنيهات جملة بدلا من 5 جنيهات، و60 ورقة بسعر 11 جنيهًا بدلا من 6 جنيهات، و80 ورقة بسعر 17 جنيهًا بدلا من 12 جنيها.

وأوضح الكاشف أن سعر الكشكول 170 ورقة ارتفع إلى 35 جنيهًا للجملة بدلًا من 25 جنيها، بينما سعر الكراسة 28 ورقة شهدت زيادة جنيهين لتصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

وأشار الكاشف إلى أن سعر أقلام الرصاص جملة تتراوح ما بين 3 و10 جنيهات بدلًا من 2 إلى 8 جنيهات، وذلك حسب النوع، والأقلام جاف ألوان من 7 إلى 32 جنيهًا بدلًا من 5 إلى 20 جنيهًا حسب النوع.

من جهته، أكد طارق محمد، صاحب مكتبة لبيع مستلزمات المدارس بالعباسية، أن هناك زيادة تشهدها الأدوات المكتبية تتراوح نسبتها بين %5 و%100 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وأسعار الخامات، ونولون النقل.

وقال محمد إن أسعار الحقائب المدرسية تتراوح بين 80 و250 جنيهًا للمحلي، ومن 250 إلى 600 جنيه للمستورد.

وأضاف محمد أن معرض أهلا مدارس الذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية سيعمل على تحريك حالة الركود التى يشهدها القطاع حاليا.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلا مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال توفير كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسى الجديد من ”أدوات كتابية – شنط – أحذية – منتجات جلدية – ملابس – مواد غذائية- حاسب آلى – تابلت”، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أى تكلفة مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.