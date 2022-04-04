يبدو أن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك مؤسس سبيس إكس لخدمات الإنترنت ورئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لا ينأى بنفسه عن الدخول فى أى نشاط جديد يسعى من خلاله إلى زيادة أسهمه فى مجتمع المال والأعمال والفوز بنصيب الأسد من كعكة الاستثمارات العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ماسك غرد منذ أيام عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر بأنه يدرس بجدية إنشاء منصة تواصل اجتماعى، خاصة أن شركة تويتر فشلت، على حد تعبيره، فى الالتزام خلال المرحلة الماضية بمبدأ حرية التعبير وغلبت مفهوم العنصرية وعملت على تقييد الديمقراطية، موضحا أن المنصة التى يدرس تطويرها ستستوعب وجهات نظر الجميع بحيادية.

وجاءت تغريدات الملياردير الأمريكى بعد يوم واحد فقط من نشره استطلاعا على تويتر سأل فيه المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من %70 “لا”.

وأجمع عدد من المختصين فى مجال الإعلام الرقمى بمصر، أن نجاح ماسك فى إنشاء منصة للتواصل الاجتماعى مرهون بتوافر مجموعة عوامل على رأسها القيمة المضافة المقدمة لرواد مواقع السوشيال ميديا، خاصة أن هذا السوق يشهد منافسة شرسة بين لاعبين كبار مثل ميتا ( فيسبوك سابقا ) وتويتر.

وأوضحوا أن ماسك سيسعى لطرح منتجات جديدة تدعم الفكرة الجديدة بعد إطلاق مشروع ستارلينك لتوصيل الإنترنت بالأقمار الصناعية للمستخدمين.

الصبان: دخول وافد جديد يحتاج إلى رأسمال ضخم.. وترجيحات باستخدام الدوجكوين كشعار

وقالت إنجى الصبان عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فيكتورى لينك، إن دخول وافد جديد صناعة مواقع السوشيال ميديا يحتاج إلى رأسمال ضخم وفريق يضم خبراء ومهندسين ومديرى منتجات على أعلى مستوى، مؤكدة أن تنفيذ الفكرة سيحتاج إلى وقت ولكنها ليست بعيدة عن إيلون ماسك.

وأضافت أن المنصة قد تمثل ساحة مفتوحة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم دون أى اعتبارات سياسية وتوجيه الرأى العام،الأمر الذى تسبب فى نشوب خلاف بينه وبين إدارة موقع تويتر، مبينة أن ماسك أدلى فى تصريحات سابقة أن شركته ستعمل على تطوير مليون جهاز روبوت فى 2020 دون تنفيذ ذلك حتى الآن.

ورجحت أن يتجه الملياردير الأمريكى إيلون ماسك نحو استخدام العملة الرقمية المشفرة “الدوجكوين” كشعار للمنصة المرتقبة.

أبوجمرة: شعبية الملياردير الأمريكى تعزز فرص نجاح فكرته

وقال مصطفى أبو جمرة العضو المنتدب لشركة ميديا ساى ومؤسس منصة (Big Brother Analytics)، إن قرار الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تطوير منصة اجتماعية جديدة من شأنها تغيير السوق وإعادة توزيع الحصص السوقية بين اللاعبين، خاصة أن ماسك يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم مما يعزز من فرص نجاح فكرته.

وأضاف أبو جمرة أن إيلون سيحاول جاهدا طرح أكثر من منتج فى عالم السوشيال ميديا لضمان المنافسة مع الشركات العالمية، معتبرا أن قرار طرح منصة بديلة عن فيسبوك يحتاج إلى وجود قيمة مضافة تسهم فى تغيير وجهة المستخدمين والوصول إلى جميع أنحاء العالم وعلى رأسها المناطق النائية.

الحارثى: التركيز على تطبيقات الميتافيرس يحسم المنافسة

وأكد محمد الحارثى، استشارى الإعلام الرقمى وتطوير الأعمال، أن إيلون ماسك يمتلك أدوات قوية تسهم فى تعزيز فرص نجاح المنصة المرتقبة وعلى رأسها مجموعة الأقمار الصناعية التى تعمل بالقرب من سطح الكرة الأرضية والتى استخدمها فى تزويد المناطق الأوكرانية المتضررة من الهجمات الروسية بخدمات الإنترنت.

وتابع الحارثى قائلا: استثمار إيلون فى تطوير مواقع التواصل الاجتماعى سيكسب المنافسة طابعا خاصا لأنه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون على حد وصفه، وستكمن الميزة التنافسية فى التركيز على تطوير تطبيقات الواقع الافتراضى ( الميتافيرس) باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وتوقع أن يحقق ماسك نتائج إيجابية فى عالم السوشيال ميديا على غرار النجاح الذى حققه فى تطوير تقنيات السيارة الكهربائية (تسلا) وذلك حال استغلاله شركة تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (سبيس إكس) المملوكة له فى تقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء.

وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية “ستاتيستا”، ارتفع عدد المستخدمين لمنصة فيسبوك الرئيسية إلى أكثر من 2.895 مليار مستخدم مع نهاية العام الماضى لتتصدر جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعية العالمية، تلتها منصة يوتيوب التى يستخدمها ما يزيد عن 2.291 مليار مستخدم.

وفى المركز الثالث جاء تطبيق واتس آب بحوالى مليارى مستخدم، ثم منصة مشاركة الصور انستجرام بأكثر من 1.393 مليار وأخيرا منصة فيسبوك ماسنجر 1.300 مليار ليصل بذلك إجمالى أعداد المستخدمين لجميع منصات شركة فيسبوك الأمريكية إلى أكثر من 9.879 مليار مستخدم نشط لتحتل المركز الأول على العالم.

عبد الوهاب: تطوير خدمات القيمة المضافة كلمة السر

ورأى الدكتور رضا عبدالوهاب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى فى جامعة القاهرة، أن إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعى مرهون بالفكرة الإبداعية، مبينا أن قرار تطوير موقع على غرار فيسبوك وتويتر مرهون بعدة معايير منها التطوير المستمر ومراعاة جميع عناصر الحداثة لاستقطاب المشتركين، متوقعا أن تلعب تقنيات الميتافيرس دورا كبيرا فى تغيير ترتيب منصات التواصل الاجتماعى تزامنا مع تنفيذ ماسك الفكرة.

قدرى: تغييرات مرتقبة فى ترتيب المنافسين.. وماسك يتميز بالخروج عن المألوف

وقالت منار قدرى، استشارى تسويق محتوى إلكترونى إن إيلون ماسك يتميز بالشغف الشديد والخروج دوما عن المألوف عبر تقديم منتجات جديدة ومبتكرة بداية من السيارة الكهربائية “تسلا” وصولا إلى مشروع “ستار لينك” لتوصيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية.

ورجحت قدرى أن يحدث ماسك بهذه المنصة طفرة كبيرة فى مجال شبكات التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن طبيعة مشروعات ماسك يغلب عليها الطابع الحر وغير المرتبط بالقيود، مضيفة أن دخول وليد جديد إلى شبكات التواصل الاجتماعى سوف ينعكس على زيادة حدة المنافسة والسعى لتقديم كل ما هو جديد سعيا لكسب أكبر شريحة من المستخدمين.

وكانت شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات الإماراتية قد أعلنت منذ أيام عن تطوير أول تطبيق إلكترونى للمحادثات والمكالمات المرئية والصوتية المجانية تحت اسم “تواصل سوبر آب” يتيح أيضا للمستخدمين تنفيذ حزمة من المعاملات المالية غير المصرفية.