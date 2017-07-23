هل ينجح أردوغان اليوم فى حل أزمة قطر؟

خالد بدر الدين:وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة السعودية، أولى محطات الجولة الخليجية التي تشمل الكويت وقطر، في محاولة منه لعلاج الأزمة التى تفجرت منذ 5 يونيو الماضى بين قطر وجيرانها.كان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبد العزيز الدولي، عددًا من المسؤولين السعوديين،



خالد بدر الدين:



وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة السعودية، أولى محطات الجولة الخليجية التي تشمل الكويت وقطر، في محاولة منه لعلاج الأزمة التى تفجرت منذ 5 يونيو الماضى بين قطر وجيرانها.

كان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبد العزيز الدولي، عددًا من المسؤولين السعوديين، ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يغادر إلى الكويت فى نفس اليوم، ثم إلى قطر غدا الإثنين.

يرافق أردوغان في جولته الخليجية عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاقان فيدان.

كان أردوغان قد حذر من أن إطالة أمد الأزمة في الخليج “ليس في صالح أحد”، وذلك قبل أن يبدأ جولته بالمنطقة، على أمل تهدئة التوترات، لكن حليف الدوحة المقرب قد لا يجد مساحة تذكر للتحرك كوسيط في الأزمة.

وصرح أردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول قبل صعودة على متن الطائرة التي تنقله إلى السعودية: “ليس في صالح أحد ان تطول هذه الأزمة أكثر” و “العالم الإسلامي بحاجة إلى تعاون وتضامن، وليس إلى انقسامات جديدة”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها بقطر وفرضت عقوبات عليها الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة، وذلك فى أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات، إذ أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا لقطر من بينها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، وخفض مستوى علاقاتها بإيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية.

ووصف أردوغان تلك المطالب بأنها غير قانونية، ودعا إلى إنهاء الأزمة معللا ذلك بالحاجة إلى تضامن إسلامي، وصلات تجارية قوية في المنطقة، وقال في تصريحات أدلى بها عقب صلاة الجمعة: “سنعمل حتى النهاية لإيجاد حل للنزاع بين الدول الشقيقة في المنطقة..المشكلات السياسية مؤقتة فيما الصلات الاقتصادية دائمة، وأتوقع أن يختار المستثمرون من دول الخليج الصلات طويلة الأمد”.

وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق، والمحلل في معهد كارنيجي أوروبا: “تلك الزيارة بطريقة ما ستساعد على توضيح أن تركيا لا تزال لديها القدرة على الحوار مع دول أخرى على أعلى مستوى، وبالأساس السعودية. وأضاف أن أنقرة تتفاوض من موقف عجز بسبب تأييدها الصريح علنا لقطر، ولذلك فالتوقعات محدودة للغاية في هذا الشأن”.

