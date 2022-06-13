هل يمكن للمصريين فى الإمارات والأردن استخدام بطاقة ميزة؟.. «المركزى» يجيب

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن كل مصرى سيسافر إلى دولة الإمارات أو الأردن سيتمكن من استخدام بطاقة ميزة مستقبلًا، ويعتبر ذلك خطوة أولية لإتاحة استخدام بطاقات ميزة خارج جمهورية مصر العربية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المصريين الذين لديهم بطاقات ميزة سيمكنهم استخدامها فى تلك الدولتين فى عمليات الشراء، من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS أو ماكينات الصراف الآلى ATM.

وكشف «نصر» فى تصريحات سابقة، أنه يجرى حاليًا الدراسات النهائية لإتاحة استخدام بطاقات ميزة بدولتى الإمارات والأردن، فى إطار اتفاق التعاون المالى والمصرفى بين البنوك المركزية فى الدول الثلاث.

وقال إن تلك الخطوة ستسهل على المصريين من حاملى بطاقات ميزة استخدامها فى إتمام العمليات المالية بالدولتين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المسئولين من الدولتين للعمل على ربط أنظمة الدفع فى الدول الثلاث، بهدف التيسير على المصريين العاملين بالخارج فى إجراء التحويلات النقدية إلى ذويهم فى مصر بسهولة وبتكلفه أقل، وأنه من المتوقع بدء تفعيل عمل بطاقات «ميزة»، فور الانتهاء من الدراسات ونظم التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك موافقات من السلطات فى الدول الثلاث، خاصة أنها تعد من أولويات التعاون بينها. كان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر قد بحث مؤخرًا مع كل من محافظ مصرف الإمارات المركزى خالد محمد بالعمى، ومحافظ المركزى الأردنى أحمد الشركس فرص توسيع التعاون المشترك، فى المجالات المالية والمصرفية، خاصة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة فى قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع.