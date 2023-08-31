هل يمكن الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي؟.. نقيب الفلاحين يجيب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أننا نستهلك سنويا ما يزيد عن 70 ألف طن من القهوه وما يزيد عن 90 ألف طن سنويا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة لافتا إلى أنه بإمكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوة في غضون 5 سنوات.

وأضاف عبدالرحمن أنه يمكننا زراعة الشاي في مصر في الأراضي الرملية بمحافظات الشرقية والإسماعيليه والمنيا وبني سويف والجيزة وبعض المناطق الأخري بعد تعديل حموضة التربة باستخدام بعض الأحماض العضوية لأن معظم الأراضي المصرية قلوية وزراعة الشاي تحتاج لتربه حامضية.

وأردف عبدالرحمن أن شجيرات الشاي تعطي إنتاج عالي بعد 3 سنوات من زراعتها وينتج الفدان نحو 2 طن تقريبا من الأوراق الجافة بما يعني أننا نحتاج لزراعة 40 ألف فدان فقط من الشاي للاكتفاء الذاتي وقد تظل شجيرات الشاي في الإنتاج لمدة 50 عاما.

وأشار عبدالرحمن إلى أن شجيرة البن تزهر بعد 3 أو 4 سنوات وتعطي محصول جيد بعد 5سنوات من الزراعه في الأرض المستديمه اذا توافرت لها الظروف المناخيه الملائمة.



وأفاد عبدالرحمن أنه يمكننا استغلال حدائق المانجو لزراعة البن داخلها علي طريقة الزراعة المزدوجة دون الحاجه لتعديل المناخ أو توفير أراضي جديدة لزراعتها وخاصة بمحافظتي

الإسماعيلية والشرقيه لأنهم من أنسب المحافظات لزراعة البن حيث يمكن زراعة شجيرات البن من حيث المناخ المناسب مؤكدا أن مساحة حدائق المانجو بمصر تصل لنحو 320 الف فدان تقريبا منهم 120 الف فدان في محافظة الإسماعيلية وحدها.

وأكد عبدالرحمن أنه ومع التطور الزراعي الحديث لم يعد ثمة شي مستحيل حيث يمكننا خلق مناخ مناسب داخل الصوب الزراعية وتحويل الأراضي الزراعية من قلوية إلي حمضية باضافة الأحماض اللازمة كما يمكننا الزراعه بدون تربة بما يعرف بالزراعة المائية.



وكشف أبوصدام أن شجرة البن تنتج في العام الاول نحو 5 كيلو من الحبوب وتعطي ذروة انتاجها بعد 5 سنوات ويستوعب الفدان الواحد نحو 170 شجيره بن ويمكننا زراعة شجيرات البن في أي مكان بمصر بعد اقلمتها للمناخ المصري بالطرق العلميه الحديثة.