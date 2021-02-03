هل يمكننا الاستغناء عن استيراد السكر في 2021.. نقيب الفلاحين يجيب

قال إن مصر لديها مخزون كبير من السكر في الأسواق نتيجة لاستيراد التجار لكميات كبيرة من السكر مع تدني أسعاره عالميا.

قال حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين، إننا لسنا بحاجة لاستيراد السكر عام 2021 لافتا إلى أنه يتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر نحو 2.5 مليون طن.

وأضاف نقيب الفلاحين أن مصر لديها مخزون كبير من السكر في الأسواق نتيجة لاستيراد التجار لكميات كبيرة من السكر مع تدني أسعاره عالميا.

وأشار إلى أنه بالاضافة إلى بداية إنتاج السكر من الموسم الحالي لمحصول القصب حيث بدأ فعليا من شهر يناير موسم كسر القصب من مساحه تصل إلي 320 ألف فدان تقريبا بمتوسط إنتاجية 40طن قصب تقريبا لكل فدان وينتج الطن من القصب الخام نحو 120كيلو سكر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى زيادة المساحات المنزرعة من البنجر هذا الموسم إلى نحو 620 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 20 طن لفدان البنجر متعدد الاجنه و35 طن لفدان البنجر وحيد الأجنة وينتج كل7طن من خام البنجر طن سكر.

ولفت إلى بدء إنتاج السكر فعليا من البنجر في منتصف شهر فبراير الحالي بانتاجية متوقعة قد تصل إلي 1.5 مليون طن من السكر.

وطبقا لبيانات وزارة التموين فان احتياطي السكر يكفي حتي نهاية شهر اكتوبر المقبل.

وأشار عبدالرحمن إلى أن قرار وزيرة التجارة والصناعة في ديسمبر الماضي بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين قرار في محله وقد جاء بالتنسيق مع وزير التموين لحماية صناعة السكر محليا بعد هبوط السكر عالميا واستيراده.

وكشف عبد الرحمن أن سعر السكر العالمي أقل من سعر تكلفته محليا، مما يشكل خطرا كبير علي الصناعه المحلية مطالبا باهتمام الحكومة بزراعة البنجر وتطوير خطوط الانتاج يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من السكر.

يذكر أن مصر تستهلك سنويا كميات من السكر تتراوح ما بين 3 ال 3.3 مليون طن من السكر .

وطالب نقيب الفلاحين بترشيد استهلاك السكر وتغيير العادات السيئة بالافراط في تناول السكر والحد من تناول الحلويات وشرب الشاي، مشيرا إلي أن المصريين من اكثر الشعوب استهلاكا للسكر في العالم

وأردف عبدالرحمن أنه بالاضافة إلى أننا نستهلك كميات كبيرة من السكر باضافته إلي الشاي والمشروبات الاخري إلا أننا نتناول السكر بشكل اخر حيث توجد نسب متفاوته من السكر في المشروبات الغازيه والعصائر المحفوظه والأطعمة الجاهزة، ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الاغذيه التي نتناولها يوميا.

وتابع عبدالرحمن أن معظم الاخصائين في التغذية يوصون بعدم الإفراط في تناول السكريات والاكتفاء بتناول 3 أكواب شاي على الأكثر يوميًاحيث يؤدي الافراط في تناول السكر الي السمنةوالسكري وأمراض القلب والاكتئاب ويساهم في ضعف صحة الأسنان.