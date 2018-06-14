هل يلقي منتخب روسيا مصير جنوب أفريقيا كمستضيف لكأس العالم؟

- التصنيفات تضعه كأضعف مضيف للمونديال علي المصري يواجه المنتخب الروسي نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم "روسيا 2018"، والتي تنطلق الخميس، وتستمر حتي 15 يوليو المقبل. التوقعات بشأن نتائج منتخب روسيا ليست كبيرة إذ لم يكن منافساً حقيقياً على المستوى العالمي، فهل المنتخب الروسي أضعف م



– التصنيفات تضعه كأضعف مضيف للمونديال

علي المصري

يواجه المنتخب الروسي نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم “روسيا 2018″، والتي تنطلق الخميس، وتستمر حتي 15 يوليو المقبل.

التوقعات بشأن نتائج منتخب روسيا ليست كبيرة إذ لم يكن منافساً حقيقياً على المستوى العالمي، فهل المنتخب الروسي أضعف مضيف لكأس العالم؟

صرح ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي: “الهدف واضح، يجب علينا أن نكون مضيفا قويا”، وتابع: “لا يمكن لنا مقابلة ألمانيا إلا في نصف النهائي أو في المباراة النهائية، وإذا ما وصلنا إلى هذا الحد، فسأكون أسعد رجل في العالم”.

وأوضح: “وهذا ممكن، لكن يحتاج إلى كثير من الخيال لتصور منتخب روسيا في المرحلة النهائية للبطولة، فالأحرى به أن تكون لقاءات دور المجموعات مع السعودية ومصر وأوروجواي مرحلة اختبار حقيقية”.

ونظرا للنتائج الأخيرة توجد أصوات تصف الفريق بأنه أضعف مضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم في جميع الأوقات.

أدرك المنتخب الروسي طبيعة مستواه في اللقاءات التجريبية الأخيرة، إذ خسر بهدف مقابل لا شيء أمام الأرجنتين، وانتهت مواجهته مع البرازيل بالخسارة بثلاثة أهداف لصفر، وضد فرنسا كانت الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف، وفي المجموع كانت خمس مباريات بدون انتصار للمدرب تشيرتشيسوف “54 عاما”.

ورشات متعددة

ولا يحسد المدرب على وضعية فريقه نظرا للمشاكل التي تعصف به، لكون هناك ثلاثة من لاعبيه البارزين يبتعدون عن الفريق بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، فمع غياب جيرجوي جيكاتشيا وفيكتور واسين بداعي الإصابة، يكون خط الدفاع غير موجود تماماً، وفي مارس أُصيب المهاجم ألكسندر كوكورين خلال المقابلة بين فريقه سانت بيترسبورج ولايبزيج.

وفي المجموع يمكن القول بأن فريق تشيرتشيسوف تنقصه الموهبة، ولا يلعب أي لاعب وطني في صفوف ناد أوروبي متألق، وأعضاء المنتخب متقدمون في السن نسبياً، وينقص المنتخب المواهب الشابة، إذ لا تزال عملية اكتشاف المواهب ودعمها في بدايتها الأولي.

لمحة على تاريخ المنتخب

كان تشيرتشيسوف في السابق حارس مرمى في فريق دينامو دريسدن، وتولى منصبه كمدرب بعد النتيجة المخيبة للأمل في أمم أوروبا 2016 بفرنسا، فالفريق الروسي أُجبر على جمع أمتعته سريعاً في الجولة الأولى.

وهذا المصير عايشته التشكيلة الوطنية الروسية إلى حد الآن في المشاركات الثلاث في البطولة العالمية ( 1994، 2002، 2014)، والمفاجأة الإيجابية الوحيدة كانت في احتلال المركز الرابع أثناء أمم أوروبا في 2008.

بعكس ذلك، فقد احتفل المنتخب السابق للاتحاد السوفييتي بنجاحات أكبر، ففي 1960 أحرز فريق الاتحاد السوفييتي لقب أمم أوروبا، وبعدها بست سنوات احتل المرتبة الرابعة في كأس العالم 1966 بإنجلترا، وفي 1988 خسر الفريق المباراة النهائية في كأس أمم أوروبا أمام هولندا.

ونظرا للوضع الراهن الصعب يتطلع تشيرتشيسوف إلى تنفيذ تكتيك لا يناسبه، فهو في الحقيقة ممن يفضلون اللعب الهجومي وسبق أن ترك فريقه يلعب بثلاثة مهاجمين.

لكن بعد الهزيمة الأخيرة أمام فرنسا، قال:” ضد البرازيل لعبنا في النصف الثاني بطريقة هجومية وتلقينا ثلاثة أهداف، وهذه المرة لعبنا منذ البداية بطريقة هجومية وتلقينا ثلاثة أهداف، وهذا يكشف أننا نواجه مشاكل عندما نلعب بطريقة هجومية ضد هذا النوع من الخصوم”.

وإذا أقصي الفريق الروسي في الجولة الأولى من المسابقة، فلن يكون ذلك مفاجئا، ففي 2010 أقصي منتخب جنوب أفريقيا، المضيف لمونديال كأس العالم بعد ثلاث مقابلات فقط.