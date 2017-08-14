هل يكون وزير النقل رابع مقال بسبب حوادث القطارات؟

السيد فؤاد هل سيكون وزير النقل هشام عرفات الوزير الرابع الذى ستتم إقالته بسبب حوادث السكك الحديدية، حيث تسبب فى إقالة 3 وزراء سابقين. هذا ما أكدته بعض مصادر قريبة الصلة من وزارة النقل، بسبب الحوادث المتكررة الأخيرة والتى أكدت جميع الأجهزة الرقابية أنها نتيجة خطأ بشري بما يعني نقص الرقابة من قبل

السيد فؤاد



هل سيكون وزير النقل هشام عرفات الوزير الرابع الذى ستتم إقالته بسبب حوادث السكك الحديدية، حيث تسبب فى إقالة 3 وزراء سابقين. هذا ما أكدته بعض مصادر قريبة الصلة من وزارة النقل، بسبب الحوادث المتكررة الأخيرة والتى أكدت جميع الأجهزة الرقابية أنها نتيجة خطأ بشري بما يعني نقص الرقابة من قبل كبار المسئولين وعلى رأسهم مسئولو ديوان عام الوزارة ووزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد الذي قدم استقالته خلال الساعات الأخيرة. وفي هذا التقرير نرصد عددا الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم جراء حوادث السكة الحديد، والتي تعد جميعها أحداثا مؤسفة على أقدم شبكة سكة حديد بالعالم العربي. حادثة الجمعة الماضى عندما اصطدم القطار رقم 13 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية بالقطار رقم 571 في الاتجاه نفسه، بمنطقة خورشيد بالقرب من سيدي جابر بالإسكندرية، نتج عنها وفاة 36 راكبًا، وإصابة 109 آخرين. نهاية العام الماضي وقعت حادث قطار العياط والذي راح ضحيته كثير من الأناس، وكان وزير النقل حينها جلال السعيد، والذي خرج بتصريح اعتباره البعض مستفزًا، حيث قال” إن حادث قطار العياط صدفة قد تحدث لأسباب عديدة وليس هناك مزلقان أو إشارة لمكان وقوع الحادث”، وكان الوزير أيضًا على علم بما يجرى فى منظومة السكك الحديد من إهمال وتعهد بالتطوير ولكن التطوير لم يطل أي مقعد من مقاعد القطار. كانت حادث أسيوط، الذي سقط فيه 47 قتيلا، من بينهم 44 طفلا، عام 2012 هو القشة التي قسمت ظهر الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل، حيث قدم استقالته وتم تحويله إلى التحقيقات بعد ذلك، وكانت تلك الحادثة قد وقعت عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ليفارق الحياة 50 تلميذًا، وسائق الحافلة ومعلمة. وفي عام 2002 وقعت حادثة قطار الصعيد الذي بلغ عدد القتلى فيه 350، وتم على أثرها إقالة وزير النقل حينها وهو إبراهيم الدميري، فهي كانت كارثة إنسانية ومفجعة تشير بأصابعها على الإهمال التام. أهم حوادث القطارات الواقعة على سكك الحديد المصرية. في ديسمبر 1993 قتل 12 وأصيب 60 في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومترا شمالي القاهرة. في ديسمبر 1995 قتل 75 راكبا وأصيب المئات في تصادم قطار بمؤخرة قطار آخر, وأكدت التحقيقات وقتها أن المسئولية تقع على سائق القطار الذي قام بتجاوز السرعة المسموح بها رغم وجود ضباب كثيف مما لم يمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. في فبراير 1997 في محافظة أسوان أدى خلل بشرى وخلل في الإشارات إلى وقوع تصادم بين قطارين شمال مدينة أسوان مما أدي إلى وقوع 11 قتيلا على الأقل والعديد من الإصابات. في أكتوبر 1998 بمحافظة الإسكندرية اصطدم قطار بالقرب من الإسكندرية بأحد المصدات الأسمنتية الضخمة مما أدى إلى اندفاعها نحو المتواجدين بالقرب من المكان, وخروج القطار نحو إحدى الأسواق المزدحمة بالبائعين المتجولين مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين ومعظم الضحايا ممن كانوا بالسوق أو اصطدمت بهم المصدة الأسمنتية, وأرجعت التحقيقات في وقتها إلى عبث أحد الركاب المخالفين في الركوب بالعبث في فرامل الهواء بالقطار. في إبريل 1999 أدى تصادم قطارين من قطارات الركاب إلى مقتل 10 من ركاب القطار وإصابة أكثر من 50 معظمهم حالاتهم خطرة. في نوفمبر 1999 اصطدم قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية بشاحنة نقل وخرج عن القضبان متجها إلى الأراضي الزراعية مما أسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة 7 آخرين كانت حالتهم خطرة. في فبراير 2002 العياط تعد حادثة قطار الصعيد التي وقعت بالمنطقة – 70 كم جنوبي القاهرة- الأسوأ من نوعها في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مسافرا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه؛ وهو ما اضطر المسافرون للقفز من النوافذ، ولم تصدر حصيلة رسمية بالعدد النهائي للقتلي, واختلف المحللون في عدد الضحايا حيث ذكرت بعض المصادر أن عددهم يتجاوز 1000 قتيل وإن لم يصدر بيان رسمي بعدد الضحايا وهذا ما أثار الشكوك في الحصيلة النهائية في العدد الضحايا من الراكبين. انظر حريق قطار الصعيد. في فبراير 2006 الإسكندرية اصطدم قطاران بالقرب من مدينة الإسكندرية مما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا. في مايو 2006 بالشرقية اصطدم قطار الشحن بآخر بإحدى محطات قرية الشهت بمحافظة الشرقية مما أي إلى إصابة 45 شخصا. في أغسطس 2006 وفي طريق المنصورة-القاهرة اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والآخر قادم من بنها على نفس الاتجاه مما أدى إلى وقوع تصادم عنيف بين القطارين، واختلفت الإحصاءات عن عدد القتلى فقد ذكر مصدر أمنى أن عدد القتلى بلغ 80 قتيلا وأكثر من 163 مصابا بينما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن 51 لقوا حتفهم، في حين ذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية أن عدد القتلى بلغ 65. في يوليو 2007 القاهرة اصطدام قطارين شمال مدينة القاهرة والذي وقع صباح الاثنين وراح ضحيته 58 شخصا كما جرح أكثر من 140 آخرين. انظر تصادم قطاري قليوب. في أكتوبر 2009 تصادم قطاران في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط وأدى إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين، حيث تعطل القطار الأول وجاء الثاني ليصطدم به من الخلف وهو متوقف مما أدى لانقلاب أربع عربات من القطار الأول. انظر تصادم قطاري العياط 2009. في 11 نوفمبر 2012 تصادم قطارين بالفيوم نجم عنه مقتل 4 مواطنين وجرح العشرات، وكان التصادم بين قطار متجه إلى الإسكندرية وآخر إلى الفيوم، ووقع بين قريتي سيلا والناصرية بمركز الفيوم. ويوجد اختلاف حول سبب الحادث

في 17 نوفمبر 2012 عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واصطدم فيه قطار تابع لسكك حديد مصر بحافلة مدرسية. راح ضحيته نحو 50 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ. في 14 يناير 2013 حادث تصادم مع قطار تجنيد في البدرشين يودي بحياة 17 مجندا ويجرح أكثر من 100. في 18 نوفمبر 2013 حادث تصادم مع سيارتين أودى بحياة أكثر من 27 شخصا وجرح أكثر من 30. في 11 أغسطس 2017 حادث تصادم بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرة/الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد/الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة/الإسكندرية، أودى بحياة 41 شخصاً وإصابة 132 آخرين.[1]