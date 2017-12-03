هل يكسر الهاتف المصرى القبضة الكورية الصينية على سوق المحمول؟

❏ %94 نسبة انتشار الأجهزة الداعمة لتكنولوجيا 3G.. و%70 للهواتف الذكية ❏ 55 منفذًا لخدمات ما بعد البيع.. و50 للبيع المباشر ❏ طرح إصدارات جديدة مع بداية العام.. والشركة تترقب توجهات الحكومة فى دعم الصناعة المحلية ❏ 500 مليون دولار صادرات مصنع بنى سويف فى 2016.. وتعاون مرتقب مع مصنعين محليين لإنتاج أجه

❏ %94 نسبة انتشار الأجهزة الداعمة لتكنولوجيا 3G.. و%70 للهواتف الذكية

❏ 55 منفذًا لخدمات ما بعد البيع.. و50 للبيع المباشر

❏ طرح إصدارات جديدة مع بداية العام.. والشركة تترقب توجهات الحكومة فى دعم الصناعة المحلية

❏ 500 مليون دولار صادرات مصنع بنى سويف فى 2016.. وتعاون مرتقب مع مصنعين محليين لإنتاج أجهزة جديدة

❏ تطوير 83 مدرسة بالصعيد إلكترونياًّ.. وتحويل أرباح للشركة الأم بيد مساهميها



محمود جمال

هل يستطيع الهاتف المصرى كسر القبضة الصينية الكورية على سوق المحمول والتى فرضت سيطرتها على المستخدمين لسنوات طويلة؟ سؤال يتبادر لأذهان المتابعين لتطورات سوق الهواتف الذكية فى مصر مع استعداد شركة سيكو للإلكترونيات لإطلاق أول جهاز موبايل مصنّع محليا بالكامل خلال دورة العام الحالى من معرض كايرو آى سى تى.

فرغم وجود نحو 35 علامة تجارية، فإن 3 شركات صينية وكورية هى «سامسونج» و«هواوى» و«لينوفو» ما زالت تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات أجهزة السمارت فون محليا منذ عدة سنوات. فى الوقت نفسه، يراهن اللاعبون الجدد على طرح موديلات أجهزة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار رخيصة تناسب جميع الشرائح السعرية.

كما فاجأت العلامة التجارية الشهيرة «نوكيا» محبيها منذ عدة شهور بالعودة مجددًا لللسوق من خلال شراكتها التاريخية مع راية للتجارة والتوزيع والتى تتولى تقديم خدمات صيانة هواتفها، وسط ضربات موجعة تلتقها مبيعات الشركة بعد التعويم وارتفاع أسعار الأجهزة للضعف وعدم وجود حركة بيع وشراء.

غير أن الأوضاع لم تستمر طويلاً، فبدأت مبيعات الهواتف تتعاقى تدريجيا مع بداية الربع الثالث من العام الجارى وثبات سعر العملة الأمريكية، بل عاودت لمعدلاتها الطبيعية.

«المال» رصدت خطط أبرز المصنعين للعام الجديد فى عدة مجالات منها الموديلات الجديدة، وخدمات ما بعد البيع، مع تصنيع شركة سيكو أول هاتف لها بالسوق المصرية.

تستحوذ على %43.4 من سوق السمارت فون

سامسونج تراهن على تنشيط مبيعات الأونلاين

❏ تداول 1.7 مليون وحدة فى سبتمبر الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه

تراهن شركة سامسونج مصر للإلكترونيات على تنشيط مبيعاتها من أجهزة الهواتف الذكية “أونلاين” خلال العام المقبل.

قال شريف بركات، نائب الشركة، إنها استحوذت على %43.4 من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» خلال سبتمبر الماضى، وتستهدف زيادتها إلى %50.

وكشف بركات، لـ«المال»، عن تعافى مبيعات سوق المحمول منذ مارس الماضى، مع استقرار سعر صرف الدولار وامتصاص صدمة التعويم، إذ ارتفعت من 1.2 مليون جهاز شهريًّا فى ديسمبر الماضى، إلى 1.7 مليون وحدة خلال سبتمبر، مسجلة مبيعات إجمالية 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ1.8 مليار قبل تحرير سعر الصرف.

وزادت مبيعات سبتمبر على أغسطس بنسبة %2، بواقع %24 نموًّا سنويًّا.

وأضاف بركات أن نسبة السمارت فون إلى الهواتف العادية «featured phone» تبلغ %70، مقابل %30، وتمثل الأخيرة %6 من إجمالى مبيعات سوق المحمول، فيما تصل نسبة الأجهزة التى تدعم تكنولوجيا الجيل الثالث للاتصالات 3G إلى %94.

ورأى أن مصر تأخرت فى تفعيل تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات «4G»، إلا أنها ستسهم فى سرعة تدفق البيانات وظهور خدمات قيمة مضافة جديدة تعتمد على الاتصال اللحظى بشبكة الإنترنت، منها تطبيقات إنترنت الأشياء «IOT» والعلاج عن بُعد والعملات الرقمية «البيتكوين»، بالتزامن مع اتجاه أغلب دول العالم للتحول إلى تكنولوجيا الجيل الخامس «5G».

وتطرَّق إلى أن «سامسونج» كانت من أوائل الشركات التى طرحت هواتف «4G» منذ عام تقريبًا، وأبرزها جهاز grand prime plus، مبينًا أن الشركة تستهدف توصيل أحدث التكنولوجيات للعميل المصرى بأسعار معقولة.

وتابع: شهدت أسعار الهواتف ارتفاعًا كبيرًا بعد تحرير سعر الصرف، لدرجة أن امتلاك الجهاز أصبح استثمارًا، إلا أن “سامسونج” لديها موديلات تبدأ من ألف جنيه وحتى 17 ألفًا.

ولفت إلى تعاون الشركة مع 4 وكلاء أساسيين فى توزيع المحمول، هم: شركات MIT، وسكاى، وI2، وقنوات، بالإضافة إلى 3 كيانات للتليفزيونات الذكية هى «MIT»، وراية، و«E-tronics»، وراية فى مجال الأجهزة المنزلية.

وحول خدمات ما بعد البيع، استطرد بركات: لدينا 55 منفذًا على مستوى الجمهورية يحمل علامتها التجارية يقدم خدمات الصيانة والدعم الفنى للعملاء، كما توجد خدمة مميزة لكبار العملاء “vip”، بالإضافة إلى 50 محلًّا للبيع المباشر يُعرف باسم «BRAND SHOP»، و40 أخرى تُدار بأسلوب الفرانشايز، بالتعاون مع شركاء عمل.

ونوه باعتزام الشركة طرح إصدارات جديدة مع بداية العام الجديد، بعد تسجيلها مبيعات خلال العام الحالى على مستوى أجهزة نوت 8، وسلسلة J PRO، مضيفًا أن سامسونج تقوم سنويًّا بإطلاق موديلين من فئة الـ”S”، ونوت، وآخرين من «A»، و«J».

وعن تصنيع أجهزة الهواتف بمصنع الشركة بمدينة بنى سويف، علّق بركات: يستلزم إضافة خط إنتاج فى دولةٍ ما تحديد الغرض من التصنيع ونوعية الأسواق المستهدفة، ولا سيما أن الشركة لديها مصانع كثيرة فى أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وذكر أن الشركة ما زالت تنتظر نتائج المفاوضات مع الحكومة ممثلة فى عدة وزارات، منها التجارة والصناعة، والمالية بشأن خفض التعريفة الجمركية على مكونات إنتاج الهواتف، وتترقب توجهات الدولة فى دعم تصنيع الإلكترونيات محليًّا مع طرح أول جهاز محمول مصرى بالمعرض.

وأردف: تقوم “سامسونج” بتصدير %80 من أجهزة التليفزيونات الذكية المنتَجة بالمصنع، إلى 36 دولة عالميًّا، أغلبها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت حجم الصادرات خلال العام الماضى 1.6 مليون جهاز تليفزيون، بإجمالى 500 مليون دولار.

وتابع: يعتبر مصنع بنى سويف، والبالغة استثماراته 270 مليون دولار، واحدًا من أهم 5 مصانع للشاشات تابعة للشركة عالميًّا، إذ أنتج لأول مرة خلال العام الحالى شاشة مقاس 75 بوصة.

وأشار إلى أن ثبات سعر الدولار الجمركى سينعكس بالإيجاب على أسعار الأجهزة المنزلية من الثلاجات والغسالات، والتى يفرض عليها %60 رسومًا جمركية، ومن ثم كلما انخفض سعره تراجعت أسعار الشركة.

ولفت إلى سعى سامسونج لعقد شراكات مع كيانات محلية لتصنيع منتجات جديدة تستهدف زيادة استثمارتها بحيث لا تقل مبيعات الأجهزة المنزلية بمصر عن المحمول، مضيفًا أن الشركة تتوافر لديها سيولة دولارية من عائدات التصدير تمكِّنها من استيراد مكونات إنتاج التليفزيون، فيما تستورد الأجهزة المنزلية عبر وكلائها.

وأضاف: تستحوذ الشركة على %35 من مبيعات أجهزة التليفزيونات الذكية «SMART TV»، بينما تأتى فى المركز الأول أو الثانى لأجهزة الثلاجات والغسالات المستوردة.

وحول المشاركة فى «كايرو آى سى تى» ألمح إلى استعداد الشركة لإطلاق تكنولوجيا جديدة من نوعها بالمعرض، دون الكشف عن تفاصيلها.

وكشف عن انتهاء الشركة من تطوير 83 مدرسة بالصعيد إلكترونيًّا يتواجد أغلبها بمدينة بنى سويف، كما أنشأت مركزًا لتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة التعليمية، مثل السبورة الذكية، وأجهزة التابلت التفاعلية، بما يستهدف توسيع مدارك الأطفال.

من ناحية أخرى، تطرَّق بركات إلى تراجع مبيعات أجهزة الحاسبات اللوحية عالميًّا، ولا سيما مع طرح هواتف بشاشات ذات أحجام كبيرة تصل إلى 6 بوصات فأكثر، لذلك تُولِى الشركة اهتمامًا كبيرًا بالهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، ومنها الساعات الذكية.

وبيّن أن الشركة تستهدف بقوة تنشيط القنوات البيعية أونلاين خلال المرحلة المقبلة، إذ تُفاضل حاليًّا بين البيع المباشر للعميل عبر موقعها سامسونج دوت كوم، وبين إبرام اتفاقات شراكات مع لاعبين جدد فى نشاط التجارة الإلكترونية، على غرار جوميا وسوق دوت كوم والتجارب الناجحة لأسواق أمريكا والصين.

وحول تحويل الشركة جزءًا من أرباحها للخارج، أكد أن هذه المسألة تحكمها سياسات نقدية واستثمارية تتعلق بالمساهمين والخيارات المتاحة أمامهم من تحويلها أو إعادة استثمارها أو الاحتفاظ بها بالجنيه المصرى، وهى تختلف من وقت لآخر.