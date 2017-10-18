هل يكرر اليونايتد تجربة أليكس فيرجسون مع مورينيو؟

وكالاتأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تجديد تعاقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون مكلفاً بالنسبة لهذا الأخير، حيث يتبقى للمدرب البرتغالي في تعاقده الحالي مع الشياطين الحمر عام ونصف العام، حيث ينتهي عقده في يونيو 2019، مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر إ



وكالات

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن تجديد تعاقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون مكلفاً بالنسبة لهذا الأخير، حيث يتبقى للمدرب البرتغالي في تعاقده الحالي مع الشياطين الحمر عام ونصف العام، حيث ينتهي عقده في يونيو 2019، مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر إضافي.

ورغم ذلك، يرغب النادي الإنجليزي في تمديد تعاقده مبكراً مع المدرب البرتغالي المخضرم، حيث كشفت الصحيفة أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ومورينيو لن تكون سهلة، خاصة فيما يخص بعض البنود المتعلقة بالمدد والحقوق المالية، وتعود صعوبة المفاوضات إلى المطالب المبالغ فيها لكلا الطرفين، حيث أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في الاحتفاظ بالمدرب البرتغالي طوال عقد كامل حتى 2026.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يسعى فيها مانشستر يونايتد للاحتفاظ بأحد مدربيه لفترة طويلة من الزمن، فقد ارتبط في وقت سابق بتعاقد طويل الأجل مع المدرب الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون، الذى أمتد إلى ما يزيد عن ربع قرن من الزمن.

وقال مورينيو خلال مقابلة تليفزيونية في ديسمبر 2016: “يعرفون أنني سعيد للغاية بتدريب اليونايتد على كافة المستويات، ويعرفون أنهم إذا ما قدموا إلي عقداً فسأوقع عليه بدون اللجوء للمستشارين”.

ولكن لا يبدو أن الأمر سيكون بهذه السهولة، فقد أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن مورينيو سيطالب بأجر كبير من أجل التوقيع على عقوده الجديدة مع مانشستر يونايتد، وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: “سيوقع فقط إذا رأى أن الشروط تعكس إنجازاته مع النادي”.