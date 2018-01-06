هل يكرر إيهاب جلال تجربة أوتوفيستر؟

يعد المدرب المصرى الثانى من خارج البيت اﻷبيض الذي يتولى تدريب الفريق علي المصري ما أشبه الليلة بالبارحة.. فمنذ ما يقرب من 19 عامًا تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك اﻷسبق، بقيادة الدكتور كمال درويش، مع الألماني أوتوفستر، ليقود فريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، ‏بعد فترة سيئة ﻷبناء ميت عقبة في مخت

يعد المدرب المصرى الثانى من خارج البيت اﻷبيض الذي يتولى تدريب الفريق







علي المصري

ما أشبه الليلة بالبارحة.. فمنذ ما يقرب من 19 عامًا تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك اﻷسبق، بقيادة الدكتور كمال درويش، مع الألماني أوتوفستر، ليقود فريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، ‏بعد فترة سيئة ﻷبناء ميت عقبة في مختلف البطولات.

وجاء المدرب اﻷلماني المخضرم قبل 3 أيام من لقاء اﻷهلي في الدوري، وقرر وقتها إشراك المالي إسماعيل كوليبالي الذي لم يكن يلعب مع الفريق وقتها، ليفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل كوليبالي هدفًا في اللقاء.

ويتكرر اليوم المشهد نفسه تقريبًا مع إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للزمالك، والسابق ﻹنبي، والذي تعاقد معه مجلس الزمالك الحالي بقيادة مرتضى منصور، قبل 48 ساعة من لقاء قمة الكرة المصرية، الذي سيقام مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويعد جلال هو المدرب الوطني الثاني من خارج القلعة البيضاء الذي يتولي تدريب الزمالك، ولم يرتد القميص الأبيض كلاعب، بعد الراحل محمود ‏الجوهري، الذي حقق دوري أبطال أفريقيا عام 1993، وأول سوبر أفريقي عام 1994.

وخاض الجنرال، الذي يعد المدرب المصري الوحيد الذي قاد قطبي الكرة المصرية، مباراتين للزمالك أمام ناديه اﻷصلي الأهلي، فاز بهما، اﻷول في السوبر اﻷفريقي في جوهانسبرج، وفاز بهدف أيمن منصور الشهير في مرمى أحمد شوبير، وفاز في الثانية بمسابقة الدوري بهدفي النيجيري إيمانويل أمونيكي ومحمد صبري في شباك شوبير أيضًا.

وسيكون أمام إيهاب جلال تحدٍ كبير، وهو إعادة الفريق للطريق الصحيح، والمنافسة بقوة على كأس مصر والكونفدرالية اﻷفريقية، وعودة الزمالك لحصد الألقاب ومنصات التتويج.

ولكن لن يكون طريق جلال مفروشا بالورود داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل إدارة مرتضى منصور للزمالك، بعدما فقد الفريق نظريا فرصة المنافسة على لقب الدوري، بعدما فقد الفريق 20 نقطة حتي اﻵن من 16 مباراة، مع الصربي نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني المقال من تدريب الفريق.

وأبدت جماهير الزمالك تفاؤلها الشديد، بعد تعيين إيهاب جلال لقيادة الفريق، متمنين عودة الفريق إلى منصات التتويج مجددًا، خاصة أن جلال أحد المدربين المميزين على الساحة الكروية في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح في إثبات نفسه مع مصر المقاصة خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق الفيومي لحصد المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أفريقيا، كما قاد إنبي للعودة للطريق بعد بداية متوترة للفريق البترولي في الدوري مع طارق العشري.

ومن المنتظر أن يقود جلال الزمالك في مباراة القمة يوم الاثنين المقبل بالجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة، بطاقم تحكيم إيطالي.

ويتمتع إيهاب جلال بشخصية قوية، ربما تقوده للنجاح داخل القلعة البيضاء، حيث يحتاج لاعبو الفريق لمدرب يستطيع فرض شخصيته على مجريات الأمور، وهو ما فشل فيه العديد من المديرين الفنيين للزمالك خلال السنوات الأخيرة.

ويبدو أن إصرار إيهاب جلال على اختيار الجهاز المعاون بالكامل دون تدخل من مرتضى منصور، أو فرض عليه شخصيات بعينها، يؤكد أن المدير الفني فرض شخصيته مبكرًا، ما يعزز من فرص نجاحه داخل البيت الأبيض.

ويمتاز إيهاب جلال بلعب الكرة الهجومية التي يفضلها معظم جماهير الزمالك، خاصة أن الفريق يملك حاليًا العديد من العناصر الهجومية المميزة التي تمكن المدير الفني من تطبيق طريقة لعبه بالشكل الأمثل.

أحيانًا لا يتقيد المدرب السابق لمصر المقاصة بطريقة لعب معينة، حيث لعب مع الفريق الفيومي خلال الموسم الماضي، ومع إنبي هذا الموسم، بأكثر من طريقة لعب، إذ إنه يمتاز بالمرونة التكتيكية حسب طبيعة المنافس.

وتؤكد الأرقام أن إيهاب جلال لا يعرف طعم الفوز على حسام البدري، المدير الفني للأهلي، فقد تقابلا 3 مرات، فاز البدري مرتين وتعادلا في مناسبة واحدة فقط، وفي المجمل تقابل جلال مع الأهلي 7 مرات مع فريقي المقاصة وإنبي، فاز في مرة وتعادل مرة وخسر 5 مواجهات.