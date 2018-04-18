هل يعيد الشكل الجديد لرينو داستر مكانتها في السوق؟

شادي ريان: الأسعار تنافسية.. وطرحها للبيع خلال أسابيعتامر عبد السلام: الصدرة مرهونة بتوفير كميات كافية لتلبية الطلبأحمد شوقيأعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل رينو يوم الأحد 15 أبريل 2018 عن طرح الشكل الجديد من سيارتها "داستر" لأول مرة في السوق المحلية. وقد جاءت هذه الحطوة على هامش ال

شادي ريان: الأسعار تنافسية.. وطرحها للبيع خلال أسابيع

تامر عبد السلام: الصدرة مرهونة بتوفير كميات كافية لتلبية الطلب

أحمد شوقي



أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل رينو يوم الأحد 15 أبريل 2018 عن طرح الشكل الجديد من سيارتها “داستر” لأول مرة في السوق المحلية. وقد جاءت هذه الحطوة على هامش الاحتفال بمرور 40 عامًا على الشراكة بين رينو العالمية والوكيل المحلي.

والجدير بالذكر أن مبيعات الشكل القديم من رينو داستر لم تتجاوز 12 سيارة فقط خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وفق الأرقام التي تكشف عنها بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ مقابل 162 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2017.

وبذلك؛ حلت رينو داستر بالمرتبة الثالثة عشر على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا ضمن شريحة “الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم” بحصة سوقية 0.4% من مبيعات الفئة البالغة 3030 سيارة.

وحول قدرة الشكل الجديد من رينو داستر على استعادة مكانة السيارة في السوق المحلية يقول شادي ريان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات إن السيارة ستحقق طفرة في المبيعات بعد طرحها بفضل الإمكانات الفنية المتاحة والأسعار التنافسية التي تبلغ 320 ألف جنيه بالنسبة للفئة الأولى.

وأضاف أن السيارة مرشحة لاحتلال مرتبة متقدمة بسوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم؛ في وقت تتصدر فيه العلامة الفرنسية رينو قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا؛ حيث يتوقع استمرار تحسن أدائها.

وتوقع إتاحة السيارة بصالات العرض التابعة لشبكة الموزعين في غضون أسابيع قليلة؛ بعد تمكن الوكيل من استيراد كميات مناسبة لاحتياجات السوق.

ومن جانبه، قال تامر عبدالسلام، مدير عام شركة الليثي للاستيراد والتصدير، إن الشكل الجديد من رينو داستر سيحتل مرتبة متقدمة بين السيارات المتنافسة ضمن شريحة الرياضية متعددة الاستخدامات خاصة وأن أسعارها تعد تنافسية مقارنة بالعديد من الطرازات الأخرى ضمن نفس الشريحة، لكنه ربط ذلك بمدى توفر السيارة في السوق بشكل يكفي لتلبية الطلب عليها.