هل يعيد الرئيس افتتاح طريق شبرا ـ بنها بعد تشغيله ؟

مسؤول حكومي: ننتظر رد الرئاسة لتنفيذ تجهيزات الإحتفال.. والحوادث ناتجة عن القيادة الخاطئة "الشركة الوطنية" المسئول الاول على تحديد رسوم الكارته والعبور دون الرجوع لـ"النقل" مدحت إسماعيل: افتتحت وزارة النقل، مطلع أكتوبر الماضي طريق " شبرا ـ بنها الحر" لاستخدامه كطريق بديل ع

مسؤول حكومي: ننتظر رد الرئاسة لتنفيذ تجهيزات الإحتفال.. والحوادث ناتجة عن القيادة الخاطئة



“الشركة الوطنية” المسئول الاول على تحديد رسوم الكارته والعبور دون الرجوع لـ”النقل”



مدحت إسماعيل:



افتتحت وزارة النقل، مطلع أكتوبر الماضي طريق ” شبرا ـ بنها الحر” لاستخدامه كطريق بديل عن طريق شبرا ـ بنها الزراعي القديم، لحين افتتاحه رسمياً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة، باعتباره أحد المشروعات القومية المنفذة فى قطاع النقل.

وفي أكثر من تصريح سابق، أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أنه سيتم افتتاح الطريق رسمياً بحضور الرئيس فى انتصارات حرب أكتوبر، لكن حتى الآن لم يجر افتتاحٌ بشكل رسمي.

** ينتظر رغبة رئاسية



فيما قال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزارة افتتحت المشروع تجريباً خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وتم تشغليه رسيماً من جانب الوزارة عقب الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الأنشائية، مطلع أكتوبر الماضي، وفي انتظار أية تعليمات جديدة من الرئاسة لافتتاحه رسيماً إذ رغبت فى ذلك.

ويبلغ حجم الأعمال الصناعية بالطريق 62 عمل صناعي بواقع ” 38 كوبري – 24 نفق”، وتم استخدام 20 مليون متر3 أتربة في انشاء الجسور ، 460 ألف متر3 من كميات الخرسانة المسلحة ، و84 ألف طن حديد تسليح ، و 12 كم أنفاق لتسهيل الري ” مراوى خرسانيه ” ، و2600 متر طولى لتغطية مصارف وبرابخ كما بلغت مجموع أطوال الخوازيق 70 ألف متر طولي .

وطريق “شبرا – بنها” الحر يبلغ طوله 40 كم ويعد احد طرق المشروع القومي للطرق ويشمل عملية وهو عبارة عن طريق ” حر مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، وبلغت تكلفته 3 مليار جنيه

وأشار إلي أنه تم عمل التجهيزات اللازمة لإفتتاحه بحضور الرئيس خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لكن مؤسسة الرئاسة لم تحسم الأمر ولم تحدد موعد لإقامة الإحتفال قائلاً:” من الممكن يكون التأجيل بهدف تجميع عدد من المشروعات الاخري ليتم اقامة احتفالية واحدة للجميع”.

ورداً على شكوي عدم تواجد الإنارة الكافية على مسار الطريق، قال المصدر، ان تصميمات الطرق الحرة، تقضى بعدم وضع أعمدة إنارة على طول مسار الطريق، ويتم الإكتفاء بوضع علامات عاكسة فى الحواجز الخرسانية الموضوعة على جانبي الطريق وهي يطلق عليها “النيوجرسي “عالية الجودة، مضيفاً وقوع حوادث على مثل هذه النوعية من الطرق هي فى غالبية الوقت ناتجة من القيادة الخاطئة ليس إلا

ولفت هناك بعض أعمدة الإنارة موجودة على كباري مسار الطريق، وهدفها توفير خدمة للمارة من اسفل الكوبري وليس السيارات المستخدمة للطريق من الأعلي.

** الطريق السداسي



وأنشأ الطريق بهدف المساهمة فى تخفيف الزحام المروري من على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، وطريق “شبرا– بنها” القديم، إذ يربط 6 طرق رئيسية هي: دائري القاهرة الكبرى، والدائري الإقليمى، و”بنها– المنصورة”، و”منيا القمح– الزقازيق”، و”القاهرة– الإسكندرية الزراعي”، والدائري الإقليمى، ويمثل أهمية خاصة لأهالي محافظات الدقهلية، والشرقية، والمنوفية.



ويُعَد أول طريق زراعي حر فى مصر بدون تقاطعات مرورية، حيث يسلكه المسافر ابتداء من نزلة كوبرى “أم الدنيا” حالياً و” أم بيومي” قديماً ـ فى شبرا الخيمة حتى بنها دون أي تقاطعات مرورية أو أي نزلات على طول الطريق حتى يتقاطع مع طرق “منيا القمح– الزقازيق”، و”بنها– المنصورة” والدائري الإقليمي.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، فأنه سيختصر 75% من زمن الرحلة بالمقارنة بطريق شبرا– بنها القديم، حيث تستغرق الرحلة من شبرا إلى بنها على الطريق الجديد 25 دقيقة، بينما تستغرق على الطريق القديم 100 دقيقة، مستطردا: “بذلنا مجهودًا غير عادي فى تنفيذ هذا الطريق حتى أصبح بهذه الصورة الحضارية.. وسيوفر للمسافر فى الرحلة الواحدة 60 جنيهًا تمثل قيمة التوفير الذى سيحققه فى استهلاك الوقود والوقت الذى كان يستغرقه فى الطريق القديم”.

ورداً على أسعار العبور والكارته علي الطريق، قال المصدر أن الشركة الوطنية لادارة وصيانة الطرق التابعة لجهاز الخدمة المدنية، هي الجهة التى تضع اسعار العبور، لانها تتولي ادارة الطريق وفقاً لاتفاق مبرم بينها وبين هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، مقابل 40% من إيرادات الرسوم والإعلانات.

وتتراوح اسعار الكارته بواقع10 جنيهات للسيارات الملاكي والنقل 15 جنيها، الأمر الذي دفع سائقى “الميكروباص”، برفع تعريفة بواقع 2 جنيها على الراكب..