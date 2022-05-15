هل يعكس تقييم «أمازون» قوة العلامة التجارية لـ«فاليو»؟

أكد محللون فى بنوك استثمار أن تقييم شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى وفقًا لاتفاقية شركتى أمازون العالمية مع المجموعة المالية هيرميس يبلغ 235 مليون دولار -تعادل 4.3 مليار جنيه تقريبًا- ما يعكس قوة العلامة التجارية والملاءة المالية لفاليو، إلى جانب ارتفاع نشاط وحجم الطلب بقطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر.

وكانت فاليو المملوكة للمجموعة المالية «هيرميس» القابضة أعلنت الخميس عن توقيع اتفاقيتى تعاون مشترك مع أمازون، الأولى «تجارية» تتضمن تقديم التمويل الاستهلاكى من شركة فاليو كوسيلة دفع للمستهلكين المؤهلين على موقع أمازون.

ويترتب على الاتفاق التجارى توقيع اتفاق استثمارى موازٍ يشمل شراء أمازون شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار فى هيرميس القابضة، وتضمن الاتفاق خيار استبدال ذلك الاستثمار مستقبلًا بحصة تعادل %4.255 فى رأس المال المصدر لشركة فاليو بناءً على تقييم حالى لشركة فاليو حوالى 235 مليون دولار، تعادل 4.3 مليار جنيه.

بداية، قال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «برايم»، إن تقييم أمازون أعلى من تقييمات السوق، ودليل على أن سهم هيرميس يتداول بسعر رخيص ومغرٍ للشراء، ويعكس قوة الملاءة المالية لفاليو ونموذج أعمالها الفريد مقارنة بالمنافسين فى سوق التمويل الاستهلاكي.

وأضاف أن أمازون ستستفيد بطريقتين، إذ ستسمح بإتاحة منتجات أمازون على منصات فاليو، إلى جانب إتاحة الحصول على حصة مستقبلية بخيارات متعددة منها التخارج الجزئى أو الكلى أو الطرح فى البورصة أو زيادة رأس مال أو غيرها.

عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية وأمين عام الجمعية المصرية للاستثمار

وذكر «الألفى» أن أمازون ترى التطور الكبير الذى شهدته فاليو خلال الفترة الأخيرة، ويكون تقييمها مختلف عن رؤية السوق نظرًا للعائد الكبير المنتظر من فاليو مستقبلًا، كما أن تشابه الأنشطة بين الطرفين يدعم هذه الرؤية بشكل قوي.

من جانبه، قال هشام الشبيني، رئيس وحدة البحوث فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن تقييم شركة فاليو pre-money، أى قبل الأخذ فى الاعتبار ضخ أموال جديدة من مساهمين جدد، سيكون أقل من 235 مليون دولار بخلاف ما أعلن بالتقييم post -money، (أى بعد الأخذ فى الاعتبار ضخ أموال جديدة من مساهمين جدد مستقبلًا).

وأضاف «الشبينى» أن تقييم فاليو pre-money يعنى أنها تُمثل حوالى 4.20 جنيه للسهم من إجمالى تقييم سهم هيرمس وفقًا لسعر صرف 18.30 جنيه للدولار علمًا بأن هذا التقدير مبدئى وخاضع للمزيد من الخفض من وحدة بحوث مباشر.

هشام الشبينى، مدير إدارة البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية

وذكر أن قطاع التمويل الاستهلاكى فى المجموعة المالية حقق طفرة كبيرة فى الإيرادات بنحو %171 لتبلغ 302 مليون جنيه خلال 2021 مقابل 111 مليون جنيه فى 2022، وبالتالى زادت مساهمة فاليو فى الإيرادات السنوية الإجمالية لهيرمس من %2 فى 2020 إلى %5 فى 2021.

الاتفاق يرفع تقييم «هيرميس» لأكثر من 20 جنيهاً.. ويؤكد أن سعر الشاشة مغرٍ للشراء

وأكد أن قيمة فاليو فقط تمثل %27 من السعر السوقى الحالى لسهم هيرميس كاملة، بينما ساهمت فاليو بنحو %5 فقط من إيرادات هيرميس السنوية فى 2021، وبالتالى يشير هذا ضمنيًّا إلى أن السعر السوقى الحالى لهيرميس على الشاشة يعتبر منخفضًا وبعيدًا بمسافة عن قيمته العادلة، ويمثل فرصة جيدة للشراء.

وأوضح أن تقييم أمازون الكبير لفاليو يعنى أنها تتوقع نموًا قويًّا لنشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر ولشركة فاليو، ومن ناحية أخرى يعنى أن السعر السوقى الحالى لسهم هيرميس وهو 15.50 جنيه يعتبر منخفضًا بمسافة ملموسة عن القيمة العادلة.

قال أبانوب مجدي، نائب رئيس قسم البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية فى «بلتون» المالية القابضة، إن وحدة بحوث «بلتون» كانت قيمت فاليو بنحو 1.2 مليار جنيه، فى وقت سابق، بسعر 1.20 جنيه للسهم تقريبًا، مقابل تقييم أمازون البالغ 4.3 مليار جنيه، وقياسًا على ذلك يبلغ سعر السهم 4.40 جنيه.

نائب رئيس قسم البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية بشركة «بلتون القابضة»

وأضاف أنه قياسًا على تقييم أمازون فإن القيمة العادلة لسهم هيرميس من المفترض أن ترتفع من 18 إلى 21 جنيهًا تقريبًا.

وأوضح أن تقييم أمازون هو الأول المعلن بشكل رسمى فى إطار صفقة، ومن المرجح أن يكون اعتمد على قوة نشاط التكنولوجيا المالية مؤخرًا مقارنة بأى قطاع آخر إلى جانب أن تحقيق فاليو لنمو ملحوظ على صعيد عدد المستخدمين وحجم العمليات.

محللون: فاليو تختلف عن المنافسين باعتمادها الواسع على التكنولوجيا وتقسيط باقات متنوعة من المنتجات

وأشار «مجدى» إلى أن نموذج أعمال فاليو مختلف عن الشركات المنافسة رغم أن حجم الأعمال متساويًّا أو متقارب فى بعضها.

وأوضح أن فاليو تختلف عن الشركات المنافسة فى أن تعاملاتها تعتمد بشكل كبير على التطبيقات الذكية والتكنولوجيا المالية.

وذكر أن تقييم أمازون يختلف عن رؤية السوق نظرًا للعائد المنتظر من فاليو مستقبلًا.

ولفت إلى أن حجم الأداء المالى وحجم فاليو الحالى يؤهلها للطرح فى البورصة، خاصة مع النمو الكبير خلال العامين الماضيين، والذى أثر بشكل ملحوظ على مساهمتها فى الأداء العام للمجموعة المالية هيرميس.

واستبعد تخلى المجموعة المالية هيرميس عن «فاليو» فى وقت قريب أو بيع حصة مسيطرة أو مؤثرة نتيجة قيام المجموعة بالتوسع بها وحاجتها إلى هذا الذراع.

وأشار إلى أن قرار التخارج مستبعد لأنه بعيد عن الاستراتيجية العامة لهيرميس، فهى من الكيانات التى تحتفظ باستراتيجية طويلة المدى لا تتغير بشكل مستمر.

يشار إلى أن اتفاق الاستثمار الذى يتضمن شراء حصة فى فاليو قابل للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل على مستوى شركة فاليو، فى صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولى أو قيد فى البورصة، وذلك وفقًا لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.