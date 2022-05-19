هل يطرح بنك مصر شهادة بفائدة أعلى من 18%؟

استبعد رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك محمد الإتربي في تصريحات صحفية أن يقوم البنك بطرح شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من شهادة الإدخار الحالية بعائد ثابت 18% سنويا.

ويتيح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بعائد سنوي 18% تم طرحها في 21 مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات ترجح قدوم المركزي على رفع أسعار الفائدة بنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2%.

وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25 ٪ و 10.25 ٪ و 9.75 ٪ على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪