هل يشهد كأس العالم بطلا جديدا.. أم يحافظ إنجلترا وفرنسا علي السجل الحالي للفائزين؟

علي المصري:تحدد طرفا المباراة اﻷولي من الدور نصف النهائي لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد فوز فرنسا علي أوروجواي بهدفين دون رد، وتغلب بلجيكا علي البرازيل بهدفين مقابل هدف.وتقام اليوم السبت، المباراتين المتبقيتين من دور الثمانية للبطولة، حيث ستلتقي إنجلترا مع السويد، فيما ستلعب روسيا "صاحبة اﻷرض وال

علي المصري:

تحدد طرفا المباراة اﻷولي من الدور نصف النهائي لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد فوز فرنسا علي أوروجواي بهدفين دون رد، وتغلب بلجيكا علي البرازيل بهدفين مقابل هدف.

وتقام اليوم السبت، المباراتين المتبقيتين من دور الثمانية للبطولة، حيث ستلتقي إنجلترا مع السويد، فيما ستلعب روسيا “صاحبة اﻷرض والجمهور”، مع كرواتيا.

وبالنظر إلي المنتخبات الفائزة باللقب في تلك المنتخبات، نجد أن إنجلترا وفرنسا فقط هما المنتخبين الباقيين في البطولة اﻵن، الذي سبق لهما التتويج باللقب، والطريف أنهما فازا بالطبولة عندما أقيمت علي أرضهما.

وتوجت إنجلترا بنسخة 1966 التي نظمتها، فيما فازت فرنسا بلقب 1998 والذي أقيم علي أرضها، فهل سيحقق أحدهما اللقب للمرة الثانية في تاريخه، أم سيفجر أحد منتخبات “كرواتيا وروسيا والسويد وبلجيكا المفاجأة بإعلان بطل جديد للبطولة اﻷكبر في كرة القدم؟.

ولم تحقق منتخبات كرواتيا وروسيا والسويد وبلجيكا، اللقب في أي نسخة من النسخ العشرون السابقة لكأس العالم، فهل سيكون ﻷحدهما رأي أخر، ويتوج باللقب، ويعلن عن أسم جديد فائز بالكأس، أم سيظل سجل الفائزين كما هو، دون كتابة أسم جديد، في حالة فوز إنجلترا أو فرنسا بالبطولة الحالية؟.

وتوج منتخب البرازيل اللقب 5 مرات، مقابل 4 لألمانيا وإيطاليا، ومرتين للأرجنتين وأوروجواي، ومرة وحيدة ﻹسبانيا وفرنسا وإنجلترا.