هل يستمر أشرف عامر في رئاسة قصور الثقافة؟

علي راشد فور الإعلان عن تولي الشاعر أشرف عامر، رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تداولت تساؤلات في الوسط الثقافي حول إمكانية استمراره في هذا المنصب، خاصة بعد المسابقة التي كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عنها منذ أشهر لتولي هذا المنصب، وتقدم لها بالفعل عدد من المثقفين، من بينهم محمد ناصف، والدكت

علي راشد



فور الإعلان عن تولي الشاعر أشرف عامر، رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تداولت تساؤلات في الوسط الثقافي حول إمكانية استمراره في هذا المنصب، خاصة بعد المسابقة التي كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عنها منذ أشهر لتولي هذا المنصب، وتقدم لها بالفعل عدد من المثقفين، من بينهم محمد ناصف، والدكتور جمال التلاوي، والدكتورة هويدا صالح، وبعد قرار تولي عامر للهيئة عادت التساؤلات حول المسابقة، خاصة أن ناصف تولى رئاسة الشُّعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، مما جعل البعض يعتقد أنه مستبعد من تولي رئاسة قصور الثقافة، خاصة أنه كان الأقرب لها لتوليه المنصب من قبل.





وردًّا على ذلك قالت سحر المليجي، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، في تصريحات، لـ”بوابة المال”: “أؤكد أن الأستاذ أشرف عامر هو القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لحين إعلان نتيجة المسابقة، وقد يستغرق ذلك خمسة أشهر على الأقل”.

وأضافت أنه بعد إعلان فوز أحد المرشحين وفقًا للمشروع الذي سيقدمه فسيكون من المهم أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، من بينها موافقة جهة عمله على ذلك، وغيرها من الإجراءات، وأكدت أن فترة عمل عامر في الهيئة- وإن كانت محدودة- إلا أنها مهمة وسيعمل خلالها على تقديم الكثير من الإنجازات للهيئة.