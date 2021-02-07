هل يستطيع بايدن أن يمنع ترامب من تلقي معلومات استخباراتيه .. البيت الأبيض يرد

شن بايدن أمس السبت هجوما على سلفه دونالد ترامب، قائلا إنه لا ينبغي أن يحصل على تقارير استخباراتية بسبب “سلوكه المضطرب”.

أكد البيت الأبيض أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن سلفه دونالد ترامب يجب ألا يتلقى إيجازات استخباراتية لا يمثل قرارا نهائيا، والذي سيحسمه مسئولو المخابرات، وفقا لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وشن بايدن أمس السبت هجوما على ترامب، قائلا إنه لا ينبغي أن يحصل على تقارير استخباراتية بسبب “سلوكه المضطرب”.

ويتمتع بايدن بالسلطة الأحادية الجانب لمنع وصول المعلومات الاستخباراتية إلى أي شخص يختاره، ويبدو أن تصريحاته تشير إلى أنه يعتبر ترامب مخاطرة كافية للقيام بذلك. لكن مساعديه قالوا إنه سيترك هذا القرار لفريق استخباراته.

وتحافظ الإدارات الأمريكية على تقليد رفع تقارير استخباراتية حول القضايا الأمنية التي تمس البلاد إلى الرؤساء السابقين، لكن بايدن قال ردا على سؤال من شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية حول ما إذا كان ترامب سيحصل على تلك التقارير إنه “لا يعتقد ذلك”، واستند إلى ما وصفه “بسلوكه الغريب”.

وأضاف في أول مقابلة صحفية له منذ استلامه الحكم في العشرين من يناير المنصرم: “لا أظن أن هناك حاجة لأن يحصل على تقارير استخباراتية “

وأوضح بايدن أن ترامب لا يمكن الوثوق به بسبب “سلوكه الخاطئ” حتى قبل الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس الساق على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يُستبعد فيها رئيس سابق من الإحاطات الإعلامية ، والتي يتم تقديمها جزئيًا على سبيل المجاملة وجزئيًا للحظات التي يطلب فيها الرئيس الحالي المشورة، في الوقت الحالي ، يتم تقديم الإحاطات على أساس منتظم لجيمي كارتر وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

البيت الأبيض يراجع مقترح بايدن

في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان صدر أمس السبت إن الرئيس يعرب عن قلقه بشأن حصول ترامب على معلومات استخباراتية حساسة، لكنه أيضا يثق ثقة عميقة في فريق المخابرات الخاص به لاتخاذ قرار بشأن كيفية توفير المعلومات الاستخباراتية، إذا طلب الرئيس السابق ترامب في أي وقت إحاطة إعلامية.

وعندما سئلت بساكي في وقت سابق عما إذا كانت إدارة بايدن ستقطع وصول ترامب إلى المواد الحساسة، قالت إن الأمر “قيد المراجعة”.

وقال البيت الأبيض هذا الأسبوع إنه كان بصدد مراجعة ما إذا كان ينبغي أن يتلقى الرئيس السابق ، الذي تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ، الإحاطة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، النائب آدم ب. شيف ، الشهر الماضي ، قبل تنصيب بايدن مباشرة ، أن وصول ترامب إلى أي معلومات سرية يجب وقفه، مضيفاً: “لا توجد ظروف ينبغي أن يحصل فيها هذا الرئيس على إحاطة استخباراتية أخرى ، ليس الآن وليس في المستقبل”.