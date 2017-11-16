هل يرفع التوافق على قانون النقابات اسم مصر من القائمة السوداء ؟

إيمان عوف بالرغم من إعلان عشرات النقابات المستقلة عن رفضها لصيغة مشروع قانون التنظيمات النقابية والعمالية الذي من المقرر التصويت النهائي عليه يوم 19 المقبل، وبالرغم من اصدار النقابات بيانات شجب وادانة والتقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية خلال الايام الماضية برفض مشروع القانون والاصرار على ان يمنح

إيمان عوف





بالرغم من إعلان عشرات النقابات المستقلة عن رفضها لصيغة مشروع قانون التنظيمات النقابية والعمالية الذي من المقرر التصويت النهائي عليه يوم 19 المقبل، وبالرغم من اصدار النقابات بيانات شجب وادانة والتقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية خلال الايام الماضية برفض مشروع القانون والاصرار على ان يمنح القانون التعددية النقابية ، الا ان اجتماع اليوم جرى بين وزير القوى العاملة محمد سعفان وممثلي عن اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي، وعدد من النقابات والاتحادات المستقلة لبحث نقاط الاختلاف حول مشروع قانون النقابات العمالية بحضور وفد من منظمة العمل الدولية، فكانت النتيجة اصدار بيان وقع عليه العشرات من النقابات والاتحادات المستقلة حول التوافق على القانون. يقول محمد حردان رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، ان اجتماع اليوم مع وزير القوى العاملة ووفد منظمة العمل الدولية شهد توافق بين جميع الاطراف، وتم النقاش حول المواد الخلافية التي كان من بينها بند التمويل الاجنبي للمنظمات النقابية، والذي استقر الحضور على انه لا تمويلات اجنبية او داخلية للمنظمات النقابية ولكن من حق النقابات ان تتلقي الدعم في صورة دعم لوجيستي وتدريبات من المنظمات العربية والاقليمية والدولية التي حصلت النقابات المصرية على عضوية بها، اما فيما يتعلق ببند توفيق اوضاع المنظمات النقابية المستقلة فقط فقد تم الاتفاق على ان الجميع يتساوي في المراكز القانونية في ذلك الشان وان يقوم الاتحاد الرسمي ايضا بتوفيق اوضاعه خلال 60 يوم من اصدار قانون النقابات، بالاضافة الى البند المتعلق بصناديق النقابات وعدم اجبار العمال على دفع اشتراكات في نقابات لا يرغبون بها.

ولفت حردان الى ان إنه انطلاقا من حرص النقابات جميعها مستقلة ورسمية على مصلحة مصر ودعم موقف الدولة المصرية في الظروف الراهنة ، فان هناك ضرورة لوجود حالة توافق عمالي علي مشروع قانون التنظيمات النقابية ، وحرية حق التنظيم المعروض حاليا علي مجلس النواب المصري، معتبرا اياها خطوة أولي علي طريق الحريات النقابية ، والتجسيد لحركة عمالية جديدة في جمهورية مصر العربية ، هدفها الأساسي خدمة جميع عمال مصر، في إطار الصالح العام للدولة المصرية.

وشدد حردان، على ان اعضاء وفد منظمة العمل الدولية اثنى على القانون، واعتبره نقله نوعية في تاريخ النقابات المصرية.

اما صلاح الانصاري، خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية، فيؤكد ان منظمة العمل الدولية ليس لها سوى نصوص تتطلع عليها وتقارن ما اذا كانت تتوافق مع المعايير الدولية ام لا.

مشيرا الى ان هناك معارضة زائفة ولا تعبر الا عن نفسها في الكثير من الاحيان.

من جانبه قال القيادي النقابي طلال شكر، ان البيان الصادر من وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر لا يعبر عن الواقع ، لانه لا يلبي الحد الادني من متطلبات الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي المستقل وقيام منظمات نقابية قوية بارادة العمال تستطيع وبحق تمثيل المصالح العليا للعمال وتدافع عن حقوقهم وتحسن من شروط وظروف عملهم هذا الموقف لو كان صحيحا غير مقبول والملاحظات علي القانون ان لم يتم تعديلها لتتوافق مع مبادئ ومعايير الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي كما وردت في الدستور المصري المادتين 76 و 93 يصبح القانون 76 ابو شرطة الموصل الي محطة الاحتكار النقابي واستمرار تقديم حقوق العمال مزايا لاصحاب العمل.

وكان اتحاد نقابات عمال مصر قد اصدر بيان ظهر اليوم قال فيه اصدر اتحاد نقابات عمال مصر بيانا قال فيه ان هناك توافق بين جميع التنظيمات النقابية العمالية المصرية بمختلف أشكالها، وذلك بعد اجتماع بديوان عام وزارة القوي العاملة، في ختام زيارة بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية بمصر، برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف ، للوقوف علي التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه .

وقالت هذه التنظيمات النقابية في بيانها : إنه انطلاقا من حرصهم جميعا علي دعم موقف الدولة المصرية في الظروف الراهنة ، نؤكد نحن الموقعين أدناه ، علي حالة التوافق العمالي علي مشروع قانون التنظيمات النقابية ، وحرية حق التنظيم المعروض حاليا علي مجلس النواب المصري، كخطوة أولي علي طريق الحريات النقابية ، والتجسيد لحركة عمالية جديدة في جمهورية مصر العربية ، هدفها الأساسي خدمة جميع عمال مصر، في إطار الصالح العام للدولة المصرية .

وأعربت التنظيمات النقابية المصرية عن سعادتها بما انتهت إليه بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية بجنيف، لتفهمها للحالة المصرية ، وموافقتها علي ما انتهي إليه مشروع قانون التنظيمات النقابية ، مشددين علي أن جميع الملاحظات التي أبديت من جميع الأطراف خلال لقاءات البعثة في الفترة من 13 إلي 17 نوفمبر 2017، لاقيت تفهما من جميع التنظيمات النقابية المصرية.

واختتمت البيان بـ :”تحيا مصر ..تحيا مصر.. تحيا مصر” تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وقد ذيل البيان بتوقيع كل من : الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويمثله : محمد وهب الله محمد ، وخالد عيش ، وخالد الفقي ، وعبد الفتاح إبراهيم ، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ويمثله: مالك بيومي، وباسم حلقة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، ويمثله: مجدي حسن علي، والاتحاد القومي لعمال مصر، ويمثله: الدكتور أحمد خيري، واتحاد عمال مصر الحر، ويمثله: علي البدري ن والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، ويمثله: محمد أحمد سالم، والاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي ، ويمثله: محمد حردان ، والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ويمثلها: شعبان خليفة، وفرج داود، والنقابة العامة للعاملين بمراكز الشباب والرياضة، ويمثلها: عبد العزيز فرج حماد.