هل يرفع التوافق على قانون النقابات اسم مصر من القائمة السوداء ؟

إيمان عوف
يقول محمد حردان رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، ان اجتماع اليوم مع وزير القوى العاملة ووفد منظمة العمل الدولية شهد توافق بين جميع الاطراف، وتم النقاش حول المواد الخلافية التي كان من بينها بند التمويل الاجنبي للمنظمات النقابية، والذي استقر الحضور على انه لا تمويلات اجنبية او داخلية للمنظمات النقابية ولكن من حق النقابات ان تتلقي الدعم في صورة دعم لوجيستي وتدريبات من المنظمات العربية والاقليمية والدولية التي حصلت النقابات المصرية على عضوية بها، اما فيما يتعلق ببند توفيق اوضاع المنظمات النقابية المستقلة فقط فقد تم الاتفاق على ان الجميع يتساوي في المراكز القانونية في ذلك الشان وان يقوم الاتحاد الرسمي ايضا بتوفيق اوضاعه خلال 60 يوم من اصدار قانون النقابات، بالاضافة الى البند المتعلق بصناديق النقابات وعدم اجبار العمال على دفع اشتراكات في نقابات لا يرغبون بها.