هل يذهب ترامب إلى منتدى دافوس والحكومة مغلقة؟

ترامب أول رئيس أمريكى يحضر دافوس منذ 2000خالد بدر الدين أعلن مسئولون بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستطيع حضور المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس بسويسرا هذا الأسبوع ليكون أول رئيس أمريكى يشارك فيه منذ عام 2000.وذكرت وكالة بلومبرج أن تررمب يمكنه حضور منتدى دافوس

ترامب أول رئيس أمريكى يحضر دافوس منذ 2000



خالد بدر الدين



أعلن مسئولون بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستطيع حضور المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس بسويسرا هذا الأسبوع ليكون أول رئيس أمريكى يشارك فيه منذ عام 2000.

وذكرت وكالة بلومبرج أن تررمب يمكنه حضور منتدى دافوس برغم إغلاق الحكومة الأمريكية أبوابها لعدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية بسبب خلاف مرير بين الديمقراطيين والجمهوريين بخصوص الهجرة وأمن الحدود.

ويؤكد البيت الأبيض إن طائرة الرئيس المعروفة باسم اير فورس وان يمكنها القيام برحلات رسمية إلى أى دولة فى العالم حتى مع توقف أنشطة الحكومة لأن طاقم الطائر و أعضاء الأمن يجب أن يتواجدوا فى أى وقت لمرافقة الرئيس لأى مكان.

ومع ذلك يرى مسئولون آخرون إن الرئيس ترامب قد يفضل عدم السفر إلى دافوس والحكومة مغلقة عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين فى عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر بسبب توقف أنشطة الحكومة ولاسيما أن ترامب أجل الذهاب إلى منتج مارالاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا للاحتفال اليوم السبت بمرور أول سنة على رئاسته.

