هل يدفع ارتفاع أسعار فحم الكوك عالميًّا «قطاع الأعمال» لتطوير شركة «النصر»؟

سجلت أعلى صعود منذ 7 سنوات لانخفاض المعروض عالميًّا

ارتفعت أسعار فحم الكوك عالميا إلى 355 دولارًا للطن كأعلى ارتفاع منذ 7 سنوات، نظرًا لانخفاض نسبة المعروض عالميًّا وبلغت 400 دولار وفقًا لأحدث المؤشرات لعقود الشراء للفحم. وتساءلت «المال» هل تدفع تلك الارتفاعات فى أسعار فحم الكوك عالميًّا وزارة قطاع الأعمال لضخ استثمارات جديدة لتطوير شركة النصر للكوك، بدلًا من إيقاف الأفران وتشكيل لجنة حكومية لبحث مدى استمرارية الشركة.

الفقي: الإعلان عن قرارات اللجنة فى أقرب جمعية عمومية.. والاتجاه للتصفية

كشف خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، أن وزارة قطاع الأعمال قررت تشكيل لجنة لبحث مدى جدوى استمرارية النصر للكوك أو التصفية، لافتًا إلى أن القابضة المعدنية كانت قد قررت إنشاء بطارية ثالثة بتكلفة 125 مليون دولار، وتراجعت عن تنفيذ مشروع التطوير.

وأضاف، لـ«المال»، أن الشركة حاليًّا فى انتظار عقد أول جمعية عمومية لها للإعلان عن قرار اللجنة الوزارية المشكلة لبحث مصيرها، لافتًا إلى أن الشركة تحتاج إلى عودة ضخ استثمارات لإنشاء البطارية الثالثة، وتأهيل الأولى والثانية والتى كانت تعمل بطاقة ضئيلة جدًّا.

تأسست شركة النصر للكوك عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنًا، بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك.

كما تم إنشاء ثلاث بطاريات أخرى لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 1.6 مليون طن سنويًّا، ولكن تراجعت تلك المعدلات بعد تقادم التكنولوجيا المستخدمة وتأخر عملية الصيانة للبطاريات.

كانت «المال» قد نشرت، العام الماضي، مباحثات تدبير اعتمادات مستندية بقيمة 125 مليون دولار، من خلال عدة بنوك منها بنك المصرى الخليجى «إيجى بنك» والأهلى المصرى التى تتفاوض معها «القابضة للصناعات المعدنية لتمويل مشروع البطارية الثالثة لصالح شركتها التابعة «النصر للكوك».

وقال د. مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة «القابضة للصناعات المعدنية» فى ذلك الوقت إنها تعمل على تحريك المفاوضات بشكل سريع؛ لضمان استمرار عمل الشركة، خاصة أنها تمتلك بطاريتين تعملان بطاقة منخفضة.

وقالت مصادر، لـ«المال»، فى وقت سابق، إن تحالفًا مصرفيًّا يضم بنوك «مصر» و«الأهلى» و«القاهرة» و«قطر الوطنى الأهلى» و«الإسكندرية» يعكف على جمع موافقات داخلية لبدء تدبير قرض بالعملة الأجنبية بقيمة تعادل 2.4 مليار جنيه؛ للمساهمة فى تدشين البطارية الثالثة لشركة النصر للكوك، ولكن تراجعت القابضة حاليًّا عن المشروع.

ويتبع شركة النصر 3 مصانع: الكوك والأقسام الكيماوية، وآخر لتقطير القطران، وثالث للنترات، إضافة إلى الوحدة متعددة الأغراض.