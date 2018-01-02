هل يحطم المؤشر الرئيسي الأرقام القياسية ويصل إلى 20 ألف نقطة؟

خالد بدر الدينتوقع محللون، اليوم الثلاثاء، استمرار الاتجاه الصعودي لبورصة مصر خلال 2018 ليواصل المؤشر الرئيسي للسوق تحطيم الأرقام القياسية التي حققها العام الماضي بعد أن تجاوز 15000 ألف نقطة ليتجه نحو مستويات تتراوح بين 17000 و20000 نقطة. وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة الم

خالد بدر الدين

توقع محللون، اليوم الثلاثاء، استمرار الاتجاه الصعودي لبورصة مصر خلال 2018 ليواصل المؤشر الرئيسي للسوق تحطيم الأرقام القياسية التي حققها العام الماضي بعد أن تجاوز 15000 ألف نقطة ليتجه نحو مستويات تتراوح بين 17000 و20000 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قفز بحوالى 22% خلال 2017 ليصل إلى نحو 15000 نقطة، كما صعد اليوم بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند أكثر من 15023 نقطة.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني في شركة بلتون المالية لوكالة رويترز: “نتوقع مزيدا من الصعود في البورصة وأن 2018 سيكون عاما إيجابيا، كما أن أي فرص للنزول خلال الربع الأول من هذا العام عند مستوى 14000 نقطة ستكون فرصة جيدة للشراء.

واتفقت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية مع عجينة في الرأي بشأن استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال العام الجديد، وتتوقع صعود المؤشر الرئيسي لبورصة مصر حتى مستوى 17000 نقطة، وقد يكون الارتفاع أكثر من ذلك في حالة تخطي سهم البنك التجاري الدولي لمستوى 89 جنيها وترى أن أسهم القطاع الصناعي بمفهومه الواسع ستشهد ارتفاعات جيدة هذا العام بسبب تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام.

ويمثل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، حوالى 38% من المؤشر الرئيسي للبورصة، وأغلق يوم الثلاثاء في السوق عند مستوى 76.90 جنيه.

وأكد محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة سيواصل الصعود خلال الربع الأول من هذا العام ليسجل 15780 نقطة، على أن يصل لمستوى بين 17500 و19000 نقطة خلال العام بأكمله.

وتوقع النجار أن تشهد أسهم البتروكيماويات ارتفاعا خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما توقع صعود أسهم السياحة مع عودة الطيران الروسي لمصر في فبراير القادم.

كما توقع محمد جاب الله من شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن تشهد السوق “تصحيحا في فبراير المقبل لتصل إلى مستوى 13800 نقطة قبل أن تصعد على مدار السنة مستهدفة مستوى 18150 نقطة”.