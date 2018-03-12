هل يحسم البرلمان أزمة الحبس في قضايا النشر بقانون الصحافة؟

ياسمين فواز:أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يراعي جميع الملاحظات التي طالبت بها نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية، خاصة إلغاء الحبس في قضايا النشر.يأتي ذلك بالتزامن مع اطلاق عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بيانا أعربوا خلاله عن بالغ صدمتهم واستنكا

ياسمين فواز:

أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يراعي جميع الملاحظات التي طالبت بها نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية، خاصة إلغاء الحبس في قضايا النشر.

يأتي ذلك بالتزامن مع اطلاق عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بيانا أعربوا خلاله عن بالغ صدمتهم واستنكارهم للهجمة على حرية الصحافة التي تواصلت طيلة الأيام الأخيرة عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر.

وأكدوا وصول هذه الهجمة إلي حد القبض على عدد من الزملاء ومنهم الزميلة المتدربة مي الصّباغ أثناء ممارستها لعملها الصحفي في الإسكندرية ، فقد كانت الزميلة ، ومعها المصور الصحفي أحمد مصطفى ،اثناء اعداد تقريرا عن الترام في الإسكندرية ومع ذلك تم إلقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة التي قررت حبسها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ينص علي منع الحبس نهائيا للصحفيين في القضايا التي تخص عملهم كصحفيين ، مؤكدة أن اللجنة توافقت علي هذا الأمر واقرته منذ بداية مناقشة مشروع القانون.

وأضافت عضو لجنة الثقافة والإعلام في تصريحاتها لـ”المال” أن نقابة الصحفيين سبق وطالبت بمراعاة هذا الأمر وأرسلت ملاحظاتها مكتوبة أثناء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في السابق، مطالبة بعقد جلسات استماع جديدة بعد انتهاء اللجنة من مشروع القانون أمس الأحد.

واتفق النائب نادر مصطفي أمين سر اللجنة في تصريحاته لـ”لمال “علي وجود نص واضح بمشروع القانون يمنع حبس الصحفيين في أي قضايا تتعلق بالنشر، قائلا :”اللجنة حرصت علي حسم هذا الأمر من البداية لكون اللجنة تضم عددا من النواب الصحفيين الذين يعبرون عن إرادة الجماعة الصحفية في إلغاء الحبس الذي مازل يشكل قلقا لدي الكثيرون أثناء ممارسة عملهم كصحفيين.

من ناحيته تقدم النائب هيثم الحريري عضو تكتل ٢٥/٣٠بطلب إحاطة الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن حقيقة التجاوزات التى تتم فى حق بعض الصحفيين بالمخالفة للدستور.

وكشف الحريري في طلبه عن تلقيه شكوى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يحتجون فيها على بعض الممارسات التى يواجهها الصحفيون بالمخالفة للدستور، مطالبا بسرعة مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة حقوق الإنسان وذلك فى حضور المجلس القومى لحقوق الإنسان ومقدمي هذا الطلب.

واكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ان القبض على الزميل معتز ودنان ، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينه ، ورغم أن الزميل كان يمارس عمله الصحفي ولم يتجاوز هذا الحد مطلقا إلا أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض عليه وظل مختفيًا لعدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة باتهامات سياسية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي وتم حبسه على ذمة القضية وإيداعه سجن العقرب !

واضاف اعضاء النقابة إن كل هذه الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء خانقة أصلا ، تحاصر الكلمة الحرة وتخالف كل ضمانات الحريات الصحفية الواردة في الدستور ، وقد كان ما حدث للزميل خيري رمضان وحبسه ، بالمخالفة للدستور ، في قضية نشر واضحة كاشفا للوضع الذي وصلت له الحريات الصحفية .. وهو الوضع الذي سمح بالقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم نقابة الصحفيين والادعاء أنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى وما زال الزميلان في الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر رغم المعاناة الصحية وهو نفس الوضع الذي سمح باستمرار حبس الزميل هشام جعفر رغم حالته الصحية الصعبة ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون ، إضافة إلى زملاء آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة .

وطالبوا بتصحيح هذه الأوضاع فورا والالتزام بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر ،مشددين على أن الصحافة الحرة هي إحدى أدوات ووسائل تقدم المجتمع ومحاربة .