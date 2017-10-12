هل يتكرر سيناريو الصحفيين غدًا في انتخابات الأطباء؟

إيمان عوفاستعدادات على قدمٍ وساق تُجريها نقابة الأطباء لانتخابات التجديد النصفي المقرر لها غدٌ الجمعة 13 أكتوبر.أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن إجراء انتخابات التجديد النصفي على أعضاء مجالس النقابات الفرعية كالتالي: مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد

إيمان عوف

استعدادات على قدمٍ وساق تُجريها نقابة الأطباء لانتخابات التجديد النصفي المقرر لها غدٌ الجمعة 13 أكتوبر.





أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن إجراء انتخابات التجديد النصفي على أعضاء مجالس النقابات الفرعية كالتالي:



مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد، لكل نقابة فرعية ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من15 سنة قيد.

أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة جغرافية، وهي:

أ- منطقة القاهرة (تشمل محافظة القاهرة): مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، (ويكون المرشح مسجلًا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية).

ب- منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية): مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلًا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكّلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الغربية).

ج- منطقة غرب الدلتا (تشمل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح): مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلًا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكّلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء البحيرة).

د- منطقة شرق الدلتا (تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء): مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلًا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الدقهلية).

هـ- منطقة شمال الوجه القبلى (تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا): مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلًا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء المنيا).

و- منطقة جنوب الوجه القبلى (تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد): مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلًا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء سوهاج).

ملحوظة: عدد سنوات القيد (سواء أكثر أو أقل من 15 سنة) تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.

وبينما تنظم اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء العملية الانتخابية يوم الجمعة، قررت محكمة مستعجل القاهرة المنعقدة بعابدين بداية الأسبوع الماضي تأجيل جلسة الدعوى التي أقامها أحد الأطباء من المنيا، والتي يطالب فيها بتغيير قانون النقابة وتعديل اللائحة الداخلية ووقف الانتخابات وبطلان انتخاب نقيب الأطباء حسين خيري؛ لأن قانون النقابة أقر بأن تجرى الانتخابات إذا حضر 3% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية.

من جانبها قالت سيدة قنديل، محامية عضو هيئة الدفاع ضد الدعوى المقامة ممثلة عن نقابة الأطباء، إن الدعوة في غير محلها، ولا سيما أن من يتولى عملية الفصل في تلك الدعاوى هو القضاء الإداري وليس القضاء المستعجل، ثانيًا أن الدعوة تطالب بتعديل قانون ولائحة نقابة الأطباء وهي أمور يختص بها البرلمان المخوَّل له إصدار القوانين، ورئيس الجمهورية، من خلال إصدار قرار بقانون لنقابة الأطباء أو غيرها، ومن ثم فإن هناك أزمة في منطقية إقامة الدعوى.

ولفتت سيدة إلى أن المحامين طالبوا بأجَلٍ؛ للاطلاع، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأجّلت الجلسة ليوم 23 من الشهر الحالي.

وعما إذا كان إصدار حكم في تلك الدعوى سيكون مؤثرًا على نتيجة الانتخابات، سواء بالبطلان أو السريان، قالت سيدة إنه لا تأثير على الانتخابات ولا نتائجها ما دام لم يصدر حكم في ذلك الشأن حتى وقت إجراء الانتخابات، مستبعدة أن تصدر أي أحكام في ذلك الشأن.

وعن صراع الانتخابات بين قائمة الاستقلال وباقي القوائم يقول راجح السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ما حدث مع الصحفيين يتكرر الآن مع الأطباء، وهناك محاولات لإسقاط قائمة الاستقلال والاعتماد على كتل تصويتية إدارية بوزارة الصحة، إلا أن المَخرج الوحيد من تلك المحاولات هو حضور مكثف لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء؛ حتى تفوت على من يرغبون في أن تكون نقابة الأطباء بلا صوت ولا مَطالب حقيقية تعبر عن جموع الأطباء من السيطرة.

وعن مدى قوة قائمة الاستقلال قال السياجي إن للقائمة وزنًا وثقلًا نسبيًّا، خاصة أن لها في القوائم الفرعية والرئيسية أعدادًا كبيرة، كما أنها أكثر تنظيمًا من تلك الشخصيات التي خاضت الانتخابات بنقابة الصحفيين.

واتفقت معه في الرأي الدكتورة سناء فؤاد، عضو مجلس نقابة الأطباء والمرشحة على انتخابات التجديد النصفي المقرر لها غد الجمعة بنقابة الأطباء، مضيفة أن هناك إجراءات تم اتخاذها استعدادًا لإجراء الانتخابات في جو من الشفافية والديمقراطية مثل الإشراف القضائي، وترتيب كل الأمور اللوجيستية لتسهيل التصويت على الأطباء وتوزيع اللجان وغيرها.

وأشارت سناء إلى أنه مقارنة بانتخابات التجديد النصفي الأخيرة فإن نفس التحديات هي التي تواجه قائمة الاستقلال سوى محاولات دءوب من البعض لتكوين قوائم منافسة لقائمة الاستقلال، إلا أن التعويل والركيزة الأساسية هي كثافة حضور الأطباء لجمعيتهم العمومية ومنع أي محاولات لتكرار سيناريو الصحفيين مرة أخرى في نقابة الأطباء، مؤكدة أن البرنامج الذي تتبناه قائمة الاستقلال يقوم على الحفاظ على كرامة وحقوق الأطباء وخاصة الشباب، ومن ثم فإن الطبيب لديه وعي كاف لاختيار مَن يمثله في الانتخابات دون النظر إلى توجهات أو غيرها.