هل يتسبب تأخر تنفيذية الدخل في عوار قانوني؟

مها أبوودن:أصدرت مصلحة الضرائب، خلال الأسبوع الماضى، كتابا دوريا منظما للخصومات الضريبية المقررة على الرواتب بدءا من يوليو المنقضي، أعقبه صدور قرار من وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، لتشمل احتساب الخصومات الضريبية المقررة على الرواتب، وفقا للتعديل التشريعى الصادر فى

مها أبوودن:

أصدرت مصلحة الضرائب، خلال الأسبوع الماضى، كتابا دوريا منظما للخصومات الضريبية المقررة على الرواتب بدءا من يوليو المنقضي، أعقبه صدور قرار من وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، لتشمل احتساب الخصومات الضريبية المقررة على الرواتب، وفقا للتعديل التشريعى الصادر فى هذا الشأن، وهو ما يعد مخالفا للأعراف الإجرائية، حيث من المتعارف أن تصدر تعديلات اللائحة، ثم يعقبها صدور القرارات التنفيذية والكتب الدورية، وليس العكس.

الخبراء أكدوا أنه لا يوجد عوار فى صدور تعديلات اللائحة عقب صدور قرار المصلحة المفسر لآليات تطبيق الخصم الضريبى، خاصة فى حالة ضريبة الرواتب، التى تستلزم التطبيق الشهرى، وهو ما يعنى التعجيل بصدور القرار المفسر.

وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن صدور قرار مصلحة الضرائب المفسر لتطبيق الخصم الضريبى كان ضرورة حتمية، لبيان كيفية الخصم مع بداية الاستحقاق الأول للخصم بالضريبة على رواتب يوليو، وهو الشهر الأول الذى يتم فيه احتساب الخصم على ضريبة الرواتب.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى يونيو الماضى تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضى بتطبيق خصومات ضريبية على شرائح الدخل، علىأن يتناقص الخصم الضريبى كلما زاد الدخل، بهدف معاونة الفئات الأقل دخلا فى مواجهة الغلاء، وفقا لتصريحات سابقة لعمرو المنير، نائب وزير المالية.

ووفقا للقرار التنفيذى الخاص بالمصلحة، أوضحت مصلحة الضرائب طرق الخصم الضريبى مشفوعة بأمثلة من الخصومات على كل شرائح الدخل، كما حسمت كل نقاط الخلاف التى دارت فى أذهان المحاسبين والمعنيين بتطبيق هذه الخصومات.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قد أصدر قرارًا تنفيذيًّا باحتساب الخصومات الضريبية على الرواتب، فى ضوء التعديلات التشريعية التى دخلت على شرائح ضريبة الدخل، الشهر الماضى، وقضت بمنح خصومات ضريبية بنسب 5 – 80 % بحسب الشريحة.

واشتمل القرار على جداول توضيحية تحدد أمثلة لصافى دخول تقع فى كل الشرائح الضريبية الخمس، وما سيتم احتسابه عليها من خصم ضريبى.

يُشار إلى أن التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدخل، شملت زيادة حد الإعفاء الضريبى للرواتب من 6500 جنيه إلى 7200، كما حددت خصمًا ضريبيًّا بنسبة %80 من الشريحة الأولى، والتى تقع بين 7200 و30 ألف جنيه، وخصمًا ضريبيًّا بنسبة %40 على الشريحة الثانية، والتى تقع فيها الرواتب بين 30 – 45 ألف جنيه، و %5 على الرواتب من الشريحة الرابعة التى تقع بين 45 ألف جنيه وواحد، وحتى 200 ألف، بينما حرمت الشريحة الخامسة التى تزيد رواتبها على 200 ألف جنيه من الخصومات الضريبية.

وتعد رواتب شهر يوليو هى أول رواتب يتم صرفها بموجب نظام الائتمان الضريبى، أو نظام الخصم الضريبى الذى طبقته وزارة المالية، للمرة الأولى ضمن حزمة إصلاحات ضريبية قام بها عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والغرض من تطبيق هذا النظام، بحسب ما ذكره «المنير»، زيادة رواتب شرائح محدودى الدخل وتحقيق العدالة الضريبية من خلال نظام أكثر تصاعدية.

وبحسب «المنير» أيضًا تتكلف الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، مقابل هذه الحزمة من الخصومات الضريبية.

ووفقا للتعديلات التشريعية، والكتاب الدورى المنظم لها، فإن الشريحة المعفاة 7200 جنيه، تخصم عن السنة بالكامل، وأن يطبق الخصم الضريبى على الرواتب من تاريخ صدوره.

ويتم حساب الخصم بعد الوصول لصافى الإيراد وفقا للقواعد القانونية المطبقة، بما فى ذلك الإعفاء الشخصى (7000 جنيه سنويا) للموظفين.

ويتم حساب إجمالى الضريبة المستحقة، ثم يتم تحديد الشريحة التى يتم حساب الخصم على أساسها، وبعد ذلك تحدد الضريبة الواجبة السداد بالفارق بين إجمالى الضريبة وقيمة الخصم.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تم إعداد هذا الكتاب الدورى لتعميمه على قطاعات مصلحة الضرائب المصرية، ومأمورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الممولين (الموظفين) المخاطبين بهذه الأحكام، وحسما لأى خلاف فى وجهات النظر فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه الإعفاءات تتم باستخدام آلية تصاعدية الضريبة التى نص عليها الدستور بتطبيق مبدأ من يحصل على دخل أقل يقع عليه عبء ضريبى أقل من خلال منح أصحاب الدخول المنخفضة خصما أعلى من أصحاب الدخول المرتفعة، لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، والعمل على تحسين تصاعدية الضريبة وذلك وفقا للشرائح الآتية:

بالنسبة للشريحة الأولى، تمت زيادة نسبة الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه سنويا إلى 7200، والتى يستفيد منها جميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية والأرباح التجارية والصناعية والثروة العقارية، إضافة إلى 7000 جنيه إعفاء شخصيًا للموظفين.

أما الشريحة الثانية، فتتضمن أن يحصل الموظف الذى يتقاضى أكثر من 7200 جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، على خصم ضريبى بنسبة % 80 من الضريبة المستحقة.

أما الشريحة الثالثة فهى للموظف الذى يتقاضى أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنوياً، ويحصل على خصم ضريبى بنسبة %40 من الضريبة المستحقة، وبالنسبة للشريحة الرابعة الخاصة بالموظف الذى يتقاضى أكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 الف جنيه سنوياً، يحصل على خصم ضريبى بنسبة %5.

أما الشريحة الخامسة للموظف الذى يتقاضى أكثر من 200 ألف جنيه، ولا يحصل على أى خصومات ضريبية.

من جانبه قال خالد ابو اليزيد شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز pwc، إن تعجل وضع القواعد المنظمة لاحتساب الخصومات الضريبية على رواتب شهر يوليو، كأول شهر يتم احتساب الخصم الضريبى عليه، هو السبب فى صدور القرار التنفيذى قبل تعديلات اللائحة التنفيذية.

وأكد أبو اليزيد أن صدور تعديلات اللائحة التنفيذية المفسرة للتعديلات التشريعية التى دخلت على قانون الضريبة على الدخل كان أمرا حتميا، من الناحية القانونية، فكل تعديل قانونى لابد أن يقابله تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار إلى أن تأخر صدور تعديلات اللائحة التنفيذية، ربما يرجع إلى رغبة وزارة المالية فى جمع أكثر من تعديل على اللائحة التنفيذية، خصوصا مع صدور التعديل التشريعى الخاص بفرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة قبيل صدور التعديل الخاص بخصومات ضريبة الدخل بقليل، مما يستوجب صدور تعديلين على اللائحة التنفيذية، وهو ما حدث بالفعل فقد أصدر وزير المالية قرارين بتعديل اللائحة فى الجانبين.

يشار إلى أن صدور قرار وزير المالية بتعديل لائحة قانون ضريبة الدخل، بشان فرض ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف على تداولات البورصة مناصفة بين البائع والمشترى ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية للتطبيق، وتزيد إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة للتطبيق.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية، إنه لا يوجد أى حرج من صدور تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدور الكتاب الدورى رقم 35 لسنة 2017، والخاص بآليات احتساب خصومات ضريبة الدخل.

وكشف عبد الهادى أن الخصم الذى سيتم احتسابه على ضريبة الرواتب سيكون بواقع 50 % من قيمة الخصم الضريبى الممنوح فى القانون، لكون القانون تم تطبيقه بدءا من أول يوليو، أى من منتصف السنة، ليمثل إجمالى الخصم الذى سيتم رده فى صورة صافى دخل للموظف 50 % من قيمة الخصم الذى أقره القانون، وهو أمر حسمه الكتاب الدورى.

وأوضح أن أصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية من أصحاب الدخول بخلاف الرواتب، سيحصلون على الخصم كاملا، لأن حساب الخصم عليهم يكون فى نهاية السنة، وليس بصفة شهرية كما هو الحال فى الرواتب.

أمثلة على المزايا الممنوحة فى إطار تطبيق قانون الخصم الضريبى:

موظف صافى دخله 25 ألف جنيه سنويا، بعد حصوله على كل الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى قدرة 1424 جنيها سنويا، حيث تستحق عليه ضريبة بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى بمبلغ 356 جنيها، والتى كانت سابقا 1780 جنيها.

موظف صافى دخله 40 ألف جنيه سنويا، بعد حصوله على كل الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى قدره 1512 جنيها سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى تبلغ 2268 جنيها، وكانت سابقا 3780 جنيها.

موظف صافى دخله 60 ألف جنيه سنويا بعد حصوله على كل الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى قدره 376.5 جنيه سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى تبلغ 7153.5 جنيه، وكانت سابقا 7530 جنيها.