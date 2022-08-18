من يرأس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم؟

من المقرر أن يرأس حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، على أن القائم بأعمال البنك المركزي هو من يرأس اجتماع لجنة السياسة النقدية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي أعتذر عن منصبه.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة على الجنيه المصرى والإيداع والإقراض.

وتختص لجنة السياسة النقدية بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.

وأصدر الرئيس السيسي أمس قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية