هل يتأثر الاقتصاد المحلي بالارتفاعات المتوقعة للفائدة الأمريكية؟

- الفيدرالي الأمريكي يعتزم زيادتها 3 مرات في 2018- أرقام وهيرميس: خفض يتراوح بين 1 : 2% بمعدلات الفائدة في فبرايرمنى عبدالبارياستبعد خبراء أن يٌخلف الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، الذي أحدثت أنباءه هزة في الأسواق العالمية مؤخرا، أي تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، وذلك فيما يتعلق

– الفيدرالي الأمريكي يعتزم زيادتها 3 مرات في 2018

– أرقام وهيرميس: خفض يتراوح بين 1 : 2% بمعدلات الفائدة في فبراير

منى عبدالباري



استبعد خبراء أن يٌخلف الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، الذي أحدثت أنباءه هزة في الأسواق العالمية مؤخرا، أي تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، وذلك فيما يتعلق بالاتجاه المرجح للبنك المركزي المصري نحو التحول إلى سياسة نقدية توسعية، أو نزوح المستثمرين الأجانب للاستفادة من ارتفاعات أسعار الفائدة.

وسجلت أسواق المال العالمية خلال الأيام القليلة الماضية -والتي تضمنت أمريكا، وأوروبا، وآسيا- خسائر كبيرة وصلت في بعض الأسواق لأعلى معدلاتها منذ نحو 7 سنوات، وسط مخاوف من اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، وتسجيل عائدات السندات الأمريكية أعلى معدلاتها في 30 عاما.

ويرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، أن رفع الفائدة لن يؤدي إلى نزوح المستثمرين الأجانب من السوق المصري، نظرًا لأن العوائد على أذون الخزانة وأدوات الدين المحلية، وكذلك السندات الدولية، مازالت تتمتع بمعدلات جاذبة.

ورغم الاضطرابات التي سادت سوق المال العالمية مؤخرا نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأعلى معدل منذ أكثر من ربع قرن أعلنت مصر مطلع الأسبوع الحالى اتجاهها لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار الأسبوع المقبل.

إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة أعباء تكلفة الديون الخارجية على مصر، وسجلت ديون مصر الخارجية 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

فيما استبعد أبوباشا تغير التوقعات بصدد اتجاه البنك المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف الشهر الجاري، وذلك مع مواصلة معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي.

وتوقع خفض إجمالي لنسب الفائدة بنحو 4% على مدار العام الحالي بالكامل، تتم النسبة الكبرى منها في النصف الأول، قبل إقدام الحكومة على اتخاذ إجراءات جديدة لرفع أسعار الطاقة.

وقال إنه يرجح تخفيض نسب الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسات القادم، بدعم من تراجع وتيرة التضخم المتوقع استمرارها.

وتستقر معدلات الفائدة حاليًّا عند 18,75% و19.75% للإيداع والاقتراض، وكانت معدلات التضخم قد تراجعت إلى مستوى 22.3 % ديسمبر الماضي، مقارنة بـ26% في نوفمبر، وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

“التضخم سيتجه نحو مستويات تتراوح بين 17 و18% في يناير، تنخفض إلى ما بين 15 و16% في فبراير، لتتجه هبوطًا صوب 14% بنهاية العام المالي الحالي يونيو 2018، مع استقرار سعر صرف الجنيه بين مستويات 17 و18 جنيهًا، وفقا لأبو باشا.

وأشار أبوباشا إلى أن النسب المتوقعة للتضخم أخذت في الاعتبار زيادات أسعار الكهرباء والمحروقات التي ستتجه الحكومة لتطبيقها في ظل خطتها لرفع الدعم التدريجي عن الطاقة، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطبيق هذه الإصلاحات كان التضخم سيتراجع إلى 10 %.

ومن جانبها، ترى ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين بأرقام كابيتال، أن الاقتصاد المصري بمنأى عن تأثيرات الفائدة الأمريكية حال حدوثها، لافتة إلى أن هذا الأمر تم أخذه في الحسبان، نظرا لإعلان المركزي الأمريكي سابقا عن اعتزامه اتخاذ هذه الخطوة.

وكان الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة العام الماضي ثلاث مرات كان آخرها ديسمبر 2017، لتستقر عند 1.50%، فيما أعلن آنذاك اتجاهه لزيادتها 3 مرات خلال العام الحالي.

وأبقت الدسوقي على توقعاتها السابقة باتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع نقطتين مئويتين، ما يعادل 2% باجتماعه الشهر الحالي، نظرا لأن السياسة النقدية المتشددة أدت الهدف منها عبر جذب السيولة النقدية، وبالتالي فإن الاستمرار فيها لن يؤتي بأي نتائج جديدة.

ورجحت الدسوقي أن يسجل الخفض التراكمي الذي سيجريه المركزي في معدلات الفائدة خلال العام المقبل نحو 500 نقطة مئوية، ما يعادل 5%.

وتقول الدسوقي إن التضخم سيتراجع إلى 19% في يناير 2018، مع مواصلته النزول نحو مستويات تتراوح بين 13 و14% فى منتصف ٢٠١٨، وقبل اتخاذ الحكومة قرارات بزيادة أسعار الطاقة مجددا.

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، حدوث خفض للفائدة بنسب لن تتجاوز الـ 0.5%، واستبعدت أن يتم ذلك باجتماع فبراير؛ مرجعة ذلك لأسباب أخرى بخلاف الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، تضمنت معدلات التضخم المتوقعة لشهر يناير، وارتفاعات نمو المعروض النقدي.

وتقول السويفي، إن معدلات التضخم لشهر يناير الماضى ستهبط لمستويات بين 18 – 19% على أساس سنوي، وهي نسب لا تزال مرتفعة نسبيا.

وتابعت: “أي خفض لأسعار الفائدة في هذا التوقيت قد يؤثر سلبا على النسب المستهدفة للتضخم من البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي، والتي تتراوح بين 13 : 14%”.

كما ترى أن أي خفض للفائدة في ظل المعدلات المرتفعة لنمو المعروض النقدي، والتي سجلت نحو 21% في ديسمبر 2017 من شأنها تغذية الموجة التضخمية مجددا.

وتؤكد “السويفي” أن أي خفض لأسعار الفائدة حاليا من شأنه خلق زيادة في معدلات طلب المستهلكين، مما قد يؤدي إلى ارتدادة صعودية في مؤشر أسعار المستهلكين.



يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أثني في تقريره مؤخرا على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها “المركزي” منذ تعويم الجنيه، ودورها في السيطرة على التضخم.

ورحب الصندق كذلك بالخفض التدريجي لمعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، بشرط التأكد من تراجع ضغوط الطلب.

وأكد أهمية اختيار التوقيت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، واعتبر أن خفض الفائدة قبل الوقت المناسب، ربما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا.

وتوقع تقرير الصندوق هبوط التضخم إلى 12% في يونيو المقبل، على أن ينخفض دون مستوى الـ10% في عام 2019، بحسب التقرير.