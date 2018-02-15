هل يتأثر أصحاب شهادة الـ 20% بقرار خفض الفائدة من المركزى ؟

محمد سالم قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها، اليوم الخميس ، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% ، وبالتزامن قررت البنوك العامة التوقف عن بيع الشهادات مرتفعة العائد التى تمنح فائدة بنسبة 20% لأجل 18 شهرا .. فهل يؤثر ذلك على حائزى الشهادة الحاليين ؟وقال البنك ال

محمد سالم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها، اليوم الخميس ، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% ، وبالتزامن قررت البنوك العامة التوقف عن بيع الشهادات مرتفعة العائد التى تمنح فائدة بنسبة 20% لأجل 18 شهرا .. فهل يؤثر ذلك على حائزى الشهادة الحاليين ؟

وقال البنك الأهلى فى بيان منذ قليل إن العملاء أصحاب هذه الشهادة مستمرون فى التمتع بعوائدها كما هى حتى تاريخ إستحقاق شهاداتهم وفقاً وإستحقاق كل شهادة ليتم إضافة قيمة الشهادة الى حساباتهم طرف البنك عند الإستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.

وأوضح محمد الإتربى رئيس بنك مصر لـ “المال” أن مصرفه أصدر شهادة بديلة بعائد 17% لمدة سنة واحدة فقط، كما قرر خفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادة التى تمنح عائد 16% ليصل إلى 15%.

وأعلن البنك الأهلى المصرى عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهر اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى .

كما خفض البنك سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% إعتباراً من صباح الأحد 18 فبراير 2018 .

ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد .

وأعلن البنك عن طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد ( 12 شهر فقط ) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 % متاحة للعملاء للإدخار فيها اعتباراُ من الأحد 18 فبراير 2018 .

ويتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى إنعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية .