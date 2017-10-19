هل يؤثر توقيف رامي صبري على مسيرته الفنية؟

أحمد حمديواجه المطرب رامي صبري، اليومين الماضيين اتهاما بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وهي تهمة سبق توجهها للفنانيين تامر حسني، وهيثم شاكر، منذ سنوات.ومنذ أنباء القبض عليه واحتجازه الجمعة الماضي، وصبري يتلقى تأييدا من جانب زملاء له، لاسيما الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين.وخرجت ال

أحمد حمدي





واجه المطرب رامي صبري، اليومين الماضيين اتهاما بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وهي تهمة سبق توجهها للفنانيين تامر حسني، وهيثم شاكر، منذ سنوات.





ومنذ أنباء القبض عليه واحتجازه الجمعة الماضي، وصبري يتلقى تأييدا من جانب زملاء له، لاسيما الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين.





وخرجت التعليقات من جيله الفني، ما بين أنها أزمة ستمر وأنها ضريبة نجاح، وسط دعوات له بأن يخرج على خير وأن يعود لأسرته ولفنه ولجمهوره ويسعى من نجاج إلى نجاح.





غير أن بعض صناع الموسيقي كان لهم تعليقا مختلفا في قراءتهم لهذه الواقعة وتأثيرها على نجوميتهم.





الناقد الموسيقي، الدكتور زين نصار الناقد الموسيقي يرى أن هذا الاتهام “سيتأثر به عمله الفني، وقد لا تؤثر عليه سلبا مثلما حدث مع تامر حسني فقد خرج من أزمته نجما”.





وأضاف أن الفنان محمد منير قال له مرة أنه استطاع تكوين جمهور كبير من حفلاته التي قدمها في الجيش أثناء أداء خدمته العسكرية مستطردا “أي أن الأمر أضاف له فنيا وإنسانيا ولم يأخذ منه”.





واستبعد أن يكون لجيل تامر حسنى ورامي صبري تأثيرا حينما يقدم أغانٍ وطنية





أما الملحن حلمي بكر أوضح أن “نجومية هؤلاء الفنانين أحيانا تتاثر بهذه الأفعال وأحيانا لاتتاثر حسب ظروف وحب الجمهور لكل واحد فيهم”.





وأشار إلى أننا لم نسمع أبدا أن علي الحجار ومحمد الحلو وعمرو دياب تهربوا من أداء الخدمة العسكرية.





أما الناقد طارق الشناوي يقول إن هؤلاء المطربين يرون أن ما يفعلونه لن يؤثر عليهم في مشوارهم الفني.





واستدرك “لكن ذلك اعتقاد خاطئ لأن تامر حسني تأثر كثيرا بمافعله منذ سنوات أمام الجمهور المصري وظلت الصحافة المصرية تهاجمه لفترة وكذلك هيثم شاكر”.





وأضاف على الفنان أن يعي أن صورته أمام جمهوره يجب أن تبقى مشرفة طيلة الوقت مثلما سار على ذلك فنانين كثيرين مثل هاني شاكر وعمرو دياب وعلي الحجار في مشوارهم الفني ، حتى يستقبل الجمهور منهم أعمالهم الفنية ويصدقها بالفعل .





ولم يحسم القضاء موقفا في حالة رامي صبري بعد، ولم يصدر بيان عن محاميه أو أسرته لتوضيح تفاصيل الواقعة المثارة حاليا.





ورامي صبري من 15 مارس 1978، وبدأته رحلته الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لمطربين مشهورين.

واتجه للغناء عقب تعرفه في سنة 2005 التقى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني.

بعد نجاح هذا الألبوم بدأ المطرب رامي صبري في إجراء حفلات فنية شبابية، كما شارك في عدة حفلات أخرى كحفلات دفعات التخرج وحفلات الجمعيات والمؤسسات من هنا بدأ نجاح المطرب الفني، وأضحى مطربا من المطربين الشباب المشهورين في مصر.







