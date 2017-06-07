هل هلالك .. جو رمضاني مختلف بالهناجر

علي راشد"هل هلالك" حالة رمضانية سنوية تقام بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية منذ سنوات قليلة تقدم فيها مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية عبر قطاع شئون الانتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة. ولهذه الليالي الرمضانية ذات الطبيعة الخاصة أيضا جمهورها الخاص الذي يداوم على الحضور لتقديمها مجموع

علي راشد

“هل هلالك” حالة رمضانية سنوية تقام بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية منذ سنوات قليلة تقدم فيها مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية عبر قطاع شئون الانتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة.

ولهذه الليالي الرمضانية ذات الطبيعة الخاصة أيضا جمهورها الخاص الذي يداوم على الحضور لتقديمها مجموعة متنوعة من الفعاليات الخاصة بالطفل والأمسيات الفنية الأخرى.

تجولت “بوابة المال” في ساحة الهناجر لتشاهد الليلة الثالثة من برنامج “هل هلالك” الذي افتتحه وزير الثقافة حلمي النمنم الإثنين الماضي، وينقسم المكان الى أربعة أجزاء، يتضمن أولها معرضا صغيرا للكتاب لعدد من إصدارات وزارة الثقافة ويشارك به قطاعات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة لقصور الثقافة، ويقدم على هذه الإصدارات خصومات تتراوح بين 20 إلى 70% وذلك حسب كل قطاع ولائحته التي تنص على نسبة خصم معينة لا يتم تجاوزها والخصومات الأكبر دائما ما يقدمها القومي للترجمة والأعلى للثقافة ولا تختلف كثيرا في المعارض عن الخصومات الني يقدمها طوال العام بممافذ بيعه.

معرض إصدارات الوزارة بالهناجر لا يوجد عليه اقبال، فليس هناك من يبحث بين عناوين الكتب ليشتريها، فقط موظفو الوزارة جالسون في انتظار من يأتي وقد لا يأتي احد، ولعل هذا العام انتشرت معارض الكتاب في شهر رمضان في العديد من المحافل الثقافية والفنية، فقد افتتح للمرة الأولى معرض المعز للكتاب بالمسرح الروماني ويستمر معرض فيصل للكتاب في دروته السادسة، كما تقام بعض المعارض الصغيرة على هامش الليالي الرمضانية بساحة الهناجر وحديقة السيدة زينب، وذلك كله املا في ان يقبل زوار المحافل الفنية على الكتاب.

أما الجزء الثاني من احتفالية “هل هلالك” فهو مكان مخصص لعرض مسرح العرائس يوميا ويقدم منذ افتتاح البرنامج وحتى نهاية شهر رمضان “عرض الليلة الكبيرة” الشهير الذي كتب كلماته صلاح جاهين ولحنه سيد مكاوي وهذا العرض قدم في العام الماضي وهذا العام وجد اقبالا كثيفا كالعادة، ويقدم على مسرح صغير يتناسب مع حجم العرائس التي يتم تحريكها من خلف ستار قصير ويبدأ في التاسعة مساء.

بالتناوب مع العرض وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا يجد الاطفال مكانا خصص لهم وهو “ركن الطفل” وهو الجزء الثالث بالساحة حيث يجلس مجموعة من الاطفال وأمامهم ادوات الرسم والقص واللصق ومعهم ثلاثة مدربين لتعليمهم مجموعة من الفنون في ورش عمل يومية.

أما الجزء الرابع فيتمثل في المسرح الكبير الذي تقدم عليه الفرق الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية فقراتها المتنوعة، وكان اليوم دور السيرك القومي الذي قدم مجموعة متنوعة من فنونه الجاذبة للجمهور مثل توازن الدراجة والكراسي وغيرها من الفنون الذي جذبت الجمهور الكثيف.

ويعتبر المكان مجمعا للفنون والليالي الرمضانية بأجوائه الخاصة حيث يقدم مركز الابداع الفني مسرحية “سلم نفسك”، وتقدم دار الاوبرا على مسارحها مجموعة من السهرات الرمضانية على خلال الشهر.