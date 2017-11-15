هل نجحت المصرية للاتصالات فى جذب موظفيها لشبكة we؟

❏ حمدى الليثى: ربط الاشتراكات بمكافآت مالية وبرامج تحفيزية محمود جمال ـ سمية كمال كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أنها وضعت خطة قبل إطلاق خدمات المحمول كانت تعتمد على جذب موظفيها، الذين يتراوح عددهم بين 40 و50 ألف موظف، كل منهم لديه أسرة مكونة من 4 - 5 أفراد، بما يساوى 6 أضعاف موظفى شركات

❏ حمدى الليثى: ربط الاشتراكات بمكافآت مالية وبرامج تحفيزية

محمود جمال ـ سمية كمال

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أنها وضعت خطة قبل إطلاق خدمات المحمول كانت تعتمد على جذب موظفيها، الذين يتراوح عددهم بين 40 و50 ألف موظف، كل منهم لديه أسرة مكونة من 4 – 5 أفراد، بما يساوى 6 أضعاف موظفى شركات المحمول الثلاث الأخرى مجتمعين.

وأكد المصدر أن تلك الأرقام تشير إلى سهولة تحقيق الشركة من 200 – 250 ألف مشترك من العاملين كمرحلة أولى، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأعلنت «المصرية»، أمس الثلاثاء، عن وصول عدد عملاء المحمول عبر شبكتها «we» إلى 1.6 مليون عميل على مستوى الجمهورية، وتقدم الشركة الخدمة من خلال شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى، لحين بناء شبكتها المستقلة التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.

ويصل سعر الدقيقة والرسالة النصية ووحدات الميجابايت على شبكة we إلى 12 قرشًا، بجانب باقات إنترنت للمحمول تبدأ من 10 جنيهات.

من جانبه أكد عبد العزيز بسيونى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة تلى تك للاتصالات، أن «المصرية للاتصالات» أمامها فرصة جيدة لزيادة عدد عملائها فى خدمات المحمول من خلال اجتذاب موظفيها بعروض وتخفيضات تصل لـ50% على دقائق المكالمات الصوتية ووحدات الميجابايت من الإنترنت على غرار العرض الذى قدمته مؤخرًا على خدمات الإنترنت فائق السرعة «adsl».

وأطلقت الشركة، فى مايو الماضى، مبادرة «الإنترنت المجاني» للعاملين لديها بسرعة تصل إلى1 ميجابايت، وسَعة تحميل 100 جيجا.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات فإن عدد عملاء الهاتف الأرضى خلال أغسطس الماضى بلغ نحو 6 ملايين عميل.

وقال بسيونى إن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة الخدمات العامة، ومنها الاتصالات، لنحو 100 ألف موظف بالدولة تقريبًا.

واقترح الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، أن «المصرية للاتصالات” يمكنها جذب مشتركى الهاتف الثابت وموظفيها إلى قاعدة عملاء المحمول من خلال إطلاق عروض ربط بين الاشتراك بخدمات الموبايل والأرضى، فضلًا عن وضع برامج تحفيزية للعاملين تتضمن مكافآت مالية أو «بونص» عند تحقيق عدد معين من الاشتراكات النشطة.

واعتبر الليثى أن اقتناص «المصرية» أكثر من مليون مشترك فى خدمات المحمول خلال شهر، خطوة ناجحة مع حداثة عهدها بالنشاط، إلا أنه من الضرورى وضع خطة لاستهداف 3 إلى 4 ملايين مشترك على الأقل خلال عامها الأول.

وتعاقدت الشركة الحكومية مع وكالة «زينث ميديا» البريطانية للاستشارات الإعلانية، لإطلاق حملة تسويقية موسعة على شاشات التليفزيون، وإعلانات الأوت دور، فى المحاور والميادين الرئيسية، مثل كوبرى أكتوبر، ومحور 26 يوليو.