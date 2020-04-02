هل منحت المصانع إجازة مدفوعة الأجر للعاملين خلال فترة حظر التحرك؟

اختلفت سياسات الشركات والمصانع العاملة فى السوق المحلية، يشأن إعطاء إجازات مدفوعة الأجر للعمال مع إغلاق المصانع خلال فترة حظر التحرك، التى فرضتها الحكومة منذ الأسبوع الماضى لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

«المال» استطلعت أراء بعض رؤساء جمعيات المستثمرين بشأن هذا الأمر وكيف تعاملوا معه، فمنهم من أكد تقليل العمالة وعمل مناوبات مع صرف كامل مستحقاتهم، ومنهم من أغلق نهائيًا مع إعطاء إجازات مدفوعة، أسوة بما فعلته مجموعة العربى بمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للعاملين فى جميع مصانعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

«بدر» تسمح بالعمل من المنزل والتناوب بين عمال الإنتاج

قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن مصانع المدينة اتخذت إجراءين بخصوص عملية الإنتاج والتشغيل للتماشى مع سياسات الدولة الاحترازية فى مواجهة فيروس كورنا، الأول السماح لجميع الموظفين الإداريين بالعمل من المنزل.

أما الإجراء الثانى فتمثل فى تخفيض العمالة بالتناوب بين الجميع على حسب احتياج كل مصنع دون التأثير على أجورهم.

أكد العادلى أن الشركة تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج لتلبية جميع احتياجات السوق المحلية، منعًا لحدوث أزمة.

«دمياط» : 4 شركات اغلقت أبوابها مع إعطاء إجازات مدفوعة الأجر

أعلن أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، أن هناك 4 مصانع بالمدينة من إجمالى 600 أعطوا إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لجميع العاملين تنتهى السبت المقبل.

ذكر أن المصانع التى أغلقت تمامًا وأوقفت الإنتاج هى “عسل للأثاث، ومصر إيطاليا للصناعات الغذائية، وريما إيجيبتو، والبهائى للأثاث”.

أشار إلى أن باقى مصانع دمياط الجديدة واصلت الإنتاج عن طريق تخفيف العمالة، عبر التناوب وإعطاء إجازات جزء منها مدفوع وآخر غير مدفوع، مع استخدام مواد التطهير والتعقيم.

«يونيفرسال» تمنح عطلة مدفوعة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

كشف حسن مبروك، مدير عام مصانع يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، أن شركته سلكت 3 طرق بهذا الشأن، الأول إعطاء إجازات مدفوعة الأجر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الثانى السماح للإداريين بالعمل من المنزل.

أما الطريق الثالث الذى اتخذته يونيفرسال للتعامل مع الأزمة فتمثل فى إعطاء إجازات لعمال الإنتاج %50 منها تتحملها الشركة، و%50 الأخرى على الموظف، تخصم من المرتب.

طالب مبروك الدولة بضرورة تحمل النصف الذى يتحمله العامل، حتى لا تواجه أسرهم أزمات، على أن يتم خصم هذه القيمة من مستحقات الحكومة لدى الشركات من الضرائب والتأمينات.

«أسيوط»: قللنا العمالة دون خفض المرتب

أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن غالبية مصانع المدينة قللت من عدد العاملين دون خفض أجورهم، مرعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة.

لفت إلى أن هناك بعض المصانع ما زالت تعمل بكامل طاقتها دون تخفيف العمالة، لتلبية احتياجات السوق، ومنها مصانع الأغذية والأدوية والمطاحن.