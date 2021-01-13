استثمار

هل مصر قادرة على تصدير السكر؟.. مسئول يجيب

بعد إعلان وزير التموين عن جاذبيته للاستثمار
أحمد عاشور 9:51 ص, الأربعاء, 13 يناير 21 9:51 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع السكر يمتلك جاذبية كبيرة للاستثمار، كما أنه توجد به فرص تصديرية واعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض المساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

من جانبه، علق مصدر فى إحدى شركات السكر –رفض الكشف عن هويته- بأن فرص تصدير السكر المصرى ضعيفة، إلا إذا وصل السعر العالمى إلى 550 دولارا للطن (9130 جنيها)، وهو ما أكد أنه صعب جدا نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والخام والشحن.

اقرأ أيضا  وفد وزارة التخطيط يزور مستشفيات التكامل في الجيزة والفيوم والمنوفية

وتبيع مصانع السكر إنتاجها للتجار بأسعار تصل إلى 7500 جنيه للطن، فى حين أن الأسعار العالمية تصل إلى ما يوازى 8200 جنيه، شاملة تكلفة النقل والشحن، التى تصل إلى 800 جنيه عن كل طن- بحسب المصدر.

ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة فى بيان لها، إنه طبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية تصل المساحات المزروعة للموسم الحالى من القصب إلى 332 ألف فدان، ومتوقع أن تقوم شركة “السكر والصناعات التكاملية” بإنتاج حوالى مليون طن سكر أبيض.

اقرأ أيضا  حصاد 2020.. قطاع الأعمال: تشغيل أحد أكبر المجازر الآلية فى مصر بتوشكى

وأوضحت أن المساحات المزروعة هذا العام من محصول البنجر وصلت إلى 640 ألف فدان، بزيادة 119 ألف فدان على العام الماضى، ومتوقع أن تنتج حوالى 1.7 مليون طن سكر الموسم الحالى، وهو تأكيد لما نشرته «المال» أمس.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع السكر مؤخراً تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوى، وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضى والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تعتمد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلي أمام قصر محمد على
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

وزارة التضامن تدرس ضم نصف مليون مواطن لـ« تكافل وكرامة»

مدحت إسماعيل 8:26 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

«أسوان» تروج لـ 4 مشاريع صناعية وعقارية وسياحية عملاقة

أحمد عاشور 8:16 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

هشام طلعت مصطفى: سرعة توفير لقاح كورونا سينعكس بالإيجاب اقتصادياً واجتماعياً

المال - خاص 10:46 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

للوقوف على متطلباتهم .. السيسي يوجه بالتواصل مع مواطني الـ1500 قرية الجاري تطويرها

المال - خاص 6:06 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

«يونيون إير» تخطط لإنشاء مصنع باستثمارات مليار جنيه وتخصيص إنتاجه للتصدير

عصام عميرة 3:48 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

120 ألف فدان زيادة فى مساحة البنجر.. والإنتاج يرتفع إلى 1.5 مليون طن

أحمد عاشور 9:26 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21