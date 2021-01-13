هل مصر قادرة على تصدير السكر؟.. مسئول يجيب

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع السكر يمتلك جاذبية كبيرة للاستثمار، كما أنه توجد به فرص تصديرية واعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض المساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

من جانبه، علق مصدر فى إحدى شركات السكر –رفض الكشف عن هويته- بأن فرص تصدير السكر المصرى ضعيفة، إلا إذا وصل السعر العالمى إلى 550 دولارا للطن (9130 جنيها)، وهو ما أكد أنه صعب جدا نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والخام والشحن.

وتبيع مصانع السكر إنتاجها للتجار بأسعار تصل إلى 7500 جنيه للطن، فى حين أن الأسعار العالمية تصل إلى ما يوازى 8200 جنيه، شاملة تكلفة النقل والشحن، التى تصل إلى 800 جنيه عن كل طن- بحسب المصدر.

ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة فى بيان لها، إنه طبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية تصل المساحات المزروعة للموسم الحالى من القصب إلى 332 ألف فدان، ومتوقع أن تقوم شركة “السكر والصناعات التكاملية” بإنتاج حوالى مليون طن سكر أبيض.

وأوضحت أن المساحات المزروعة هذا العام من محصول البنجر وصلت إلى 640 ألف فدان، بزيادة 119 ألف فدان على العام الماضى، ومتوقع أن تنتج حوالى 1.7 مليون طن سكر الموسم الحالى، وهو تأكيد لما نشرته «المال» أمس.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع السكر مؤخراً تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوى، وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضى والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى.