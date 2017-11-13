هل للموزعين دور فى التسعير الرسمى للسيارات؟

مدحت إسماعيل : 2017 عام الموزعين بسبب الظروف الإقتصادية



شريف عيسى



أكد عدد من موزعى السيارات أن الفترة الحالية تشهد مشاركة قوية من جانب الموزعين فى تحديد الأسعار الرسمية للسيارات، بعد ان كان الوكيل يتولى تحديدها بصورة مستقلة عن شكبة التوزيع الخاصة به.



وكان دور الموزعيين قد تعاظم على مدار العامين الماضيين بعد لجوء الوكلاء الرسمين لهم للاستيراد على خلفية قرار الحدود القصوى للإيداعات الدولارية للأشخاص والشركات، حيث تحملت شبكة الموزعين مسئولية استيراد قطع الغيار أو السيارات الكاملة مناصفة مع الوكيل.



فى البداية، أطلق مدحت اسماعيل، رئيس قطاع فولكس فاجن بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، على 2017 “عام الموزعين”.

وأوضح أن الظروف الإقتصادية من ارتفاع أسعار الصرف دفعت العديد من الوكلاء للاتجاه لموزعيهم لتدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير احتياجات العملاء من السيارات وقطع الغيار، مما جعل لهم دورا فى تحديد الأسعار الرسمية للسيارات.



وتوقع أن يشهد العام المقبل عودة الأوضاع بسوق السيارات إلى سابق عهدها بتولى الوكيل المسئولية الكاملة عن الإستيراد ومن ثم التسعير مع التوقعات بتحسن أداء الإقتصاد.



وأشار أحد موزعى تويوتا إلى أن شركات السيارات لجأت إلى موزعيها لوضع تسعير عادل للسيارات فى محاولة لتحريك السوق، خاصة للطرازات التى تعانى من ضعف أداء مبيعاتها، خاصة وأن الزيادات التى صاحبت تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016 تسببت فى إحداث صدمة بمبيعات السوق.



وأوضح أن الخصومات التى يعلن عنها الموزعون أو الوكلاء خلال الفترة الحالية على بعض الطرازات هى نتاج لتعاون مشترك بسبب استمرار البيع لموديلات 2017، على الرغم من قرب حلول 2018.



ويرى الموزع أن استمرار أسعار السيارات والتى وصفها بالمرتفعة، بالتزامن مع استمرار تراجع الحصص الإستيرادية واستعادة السوق لظاهرتى الأوفر برايس وقوائم الإنتظار لن يحقق لأى علامة تجارية نمواً كبيراً فى اداء مبيعاتها، حيث يحتمل الرجوع إلى معدلات البيع خلال 2015، على اقصى تقدير.



ومن جانبه، قال أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكيل هايما والموزع المعتمد لكيا وميتسوبيشى وغيرها من العلامات التجارية، أن الوكيل هو الوحيد المنوط بتحديد أسعار السيارات بصفته المستورد الحصرى والوحيد لها، حيث يتم التسعير بناءً على التكلفة واسعار الطرازات المنافسة وغيرها من الاعتبارات مع ضرورة تحديد هامش ربح ملائم له.



وأوضح أن فى بعض الأوقات حال وجود مخزون كبير من أى طراز قد يلجأ الوكلاء إلى موزعيهم لتحديد الخصومات أو الأسعار الجديدة لها، تجنباً لسيناريو الربع الأول من العام الجارى.



كان سوق السيارات قد شهدت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2017، خصومات كبيرة على الغالبية العظمى من الطرازات نتيجة تكدس المخزون، مما دفع مستوردى السيارات إلى تقليل الحصص الإستيرادية، وخفض معدلات التجميع لمصانع السيارات فى محاولة للحد من حرق الأسعار واحداث توازن بين الطلب والعرض.

