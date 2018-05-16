هل فيه أمل ؟ .. السيسي يجيب: أيوه وهتشوفوا السنتين القادمين

المال - خاص قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه متفائل بمستقبل أفضل لمصر، داعيا لتوقع حدوث ذلك خلال العامين القادمينجاء ذلك ردا على أسئلة المواطنين في جلسة "أسال الرئيس"، مساء اليوم على هامش مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة اليوم. وقال السيسي: "طب أنا هقولكم حاجة، كتير جدا من ال

المال – خاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه متفائل بمستقبل أفضل لمصر، داعيا لتوقع حدوث ذلك خلال العامين القادمين

جاء ذلك ردا على أسئلة المواطنين في جلسة “أسال الرئيس”، مساء اليوم على هامش مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة اليوم.

وقال السيسي: “طب أنا هقولكم حاجة، كتير جدا من المشروعات اللي بدأناها الأربع سنين اللي فاتوا هتخلص خلال السنتين القادمين، وهيكون ليها تأثيرا مباشرا على المصريين”.

وأضاف الرئيس “خلينا نقول رسالة الأمل، إن إحنا عشمانين أننا خلال السنتين دول مع نهاية 2018، وكمان 2019 و2020، لو انتهينا من استصلاح 1,5 مليون فدان بالإضافة إلى مليون آخر، ده معناه أننا أتاحنا 2,5 مليون فدان،. هيشغلوا قد إيه؟”، في إشارة لاستيعاب عمالة كبيرة للغاية.

وتابع السيسي: “لو الصوبة الزراعية .. بتشغل كام ؟ على الفدان بتشغل من 2-3 ، يعني 200 ألف صوبة هتشغل من 200 إلى 300 ألف عامل، ده مواطن بيشتغل ويقدر يتحصل على دخل ممكن يعيش بيه، .. لما يعمله 2000 جنيه في الشهر ممكن يعيش بيهم لو جاب طفل أو اتنين”.

ومستعرضا خطوات الأمل في المستقبل، قال السيسي: “لما بتكلم مع وزير التجارة والصناعة (طارق قابيل)، إننا هنعمل 4300 مصنع، وبنتكلم على 540 مصنعا لشركة صينية، ونقول مثلا 1000 مصنع بمتوسط 100 عامل في المصنع الواحد، معناه توفير فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن”.

وأضاف “لما أتكلم عن 15 مدينة جديدة، أنا مش مطمئن، ماسبيرو مثلا مشروع بقاله 16 سنة، مقدرناش نعمله بقول ماقدرناش، وهي عبارة عن منطقة عندنا في البلد محتاجين نغيرها وتتيح فرص عمل بزيادة”

وتابع “لما نيجي نعمل دي هندي نموذج لمناطق أخرى، هأجي على الناس اللي في بولاق مثلا بعد ما يشوفه نتيجة تطوير منطقة ماسبيرو”.

وأوضح طريقة الحل قائلا :” لما جينا نحل المسألة دي .. قولت لوزير الإسكان (مصطفي مدبولي) إوعى تفتكر إن مواطن هيسيب مكانه من غير تعويض، حتى لو اتعشم في زيادة وماله، وفعلا اللي طلب فلوس إديناله، إوعوا تفتكروا إني مش بجاوب، لأ بجاوب كويس أوي والله، لكن بوسع في الإجابة علشان الناس تعرف الأمل جاي منين؟”.

وأعرب الرئيس عن تفاؤله بالمستقبل، قائلا: “لما النهاردة حد يكون عايش في أوضة 5 متر، وأديله شقة 3 غرفة مع جنينة متشطبة بس مش مفروشة، بديهاله وأقوله دي شقتك أنت وأولادك”.

وتساءل “هل فيه أمل؟ بدون مبالغة أيوه.. وهتشوفوا خلال السنتين القادمين”.

واستدرك السيسي “بس هيفضل تحدي النمو السكاني تحدي ساعدونا فيه، طفل أو اثنين على الأكثر، خدوا فرصة مع نفسكم تجاه أبنائكم”.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: “يعني أنتم بتكلموني عن أن دولة بتقصر في حق شعبها، وأنا موافق، والراجل اللي يبقى عايش في بيت مالوش سقف ويخلف 4 ماظلمش عياله ؟ ويقولي البلد سايباني؟ لأ المسؤولية محتاجة مننا مراجعة”.

