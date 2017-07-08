هل سيتمكن جيل فورتشنر من تحقيق صدارة مبيعات اﻷعلى من 2 لتر ؟

شريف عيسىتترقب سوق السيارات طرح الجيل الثانى من تويوتا فورتشنر الجديدة كليا، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضة المتعددة الاستخدامات والمزودة بمحرك أعلى من 2 لتر.وشهدت مبيعات الجيل السابق من فورتشنر رواجًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع لجوء تويوتا إيجيبت لتجميعها محليًّا، بمصنع AAV، مما جعل سعر

شريف عيسى تترقب سوق السيارات طرح الجيل الثانى من تويوتا فورتشنر الجديدة كليا، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضة المتعددة الاستخدامات والمزودة بمحرك أعلى من 2 لتر. وشهدت مبيعات الجيل السابق من فورتشنر رواجًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع لجوء تويوتا إيجيبت لتجميعها محليًّا، بمصنع AAV، مما جعل سعرها منافسًا، فى ظل الامتيازات الجمركية والضريبية التى تتمتع بها، مقارنة بالإمكانيات التى تتمتع بها. فى البداية، قال مصدر مسئول بتويوتا إيجيبت، فضل عدم ذكر اسمه: إن طرح السيارة يأتى فى ظل ظروف تمر بها سوق السيارات فى غاية الصعوبة، حيث استمرار ارتفاع الأسعار، وركود المبيعات بعد عزوف المستهلك عن الشراء، بالإضافة إلى استمرار القرارات التى تعمق من أزمات السوق. وتابع: أن فورتشنر تأتى بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وإقرار الأسعار الجديدة لأسعار الوقود، إلى جانب أسعار الصرف التى شهدت زيادات كبيرة، عقب تحرير أسعار الصرف، الأمر الذى سينعكس بطبيعة الحال على سعر السيارة، والتى من المتوقع أن تتجاوز المليون جنيه. وتوقع ان تستمر ريادة فورتشنر لفئة السيارات الرياضية فى ظل ارتفاع أسعار الطرازات المنافسة لها، مؤكداً أن تسعير السيارة مازال يخضع إلى الآن للدراسة، لضمان استمرار الطلب عليها. ومن جانبه، أكد أحد موزعى تويوتا أن استعادة فورتشنر لمعدلات مبيعات الأعوام الماضية أمر فى غاية الصعوبة، خاصة مع تحرير أسعار الصرف، ورفع أسعار الفائدة، والقفزة الكبيرة التى شهدتها أسعار الوقود. وتابع: وعلى الرغم من التحديات التى تواجه سوق السيارات خلال الفترة الراهنة إلا أن فورتشنر مازالت السيارة الوحيدة التى تستطيع سد الفجوة ما بين السيارات الرياضية ذات المحرك 1.6 لتر مثل هيونداى توسان، وكيا سبورتاج، وبين السيارات ذات المحرك الأعلى من 2 لتر مثل باجيرو والتى يتجاوز سعرها حالياً 1.6 مليون جنيه. وأوضح ان الإقبال سيكون على السيارة كبير للغاية، فى ظل رغبة عدد من العملاء فى اقتنائها، مشيرا إلى الكميات ستكون فى البداية ضئيلة للغاية الأمر الذى قد يؤدى إلى تفشى ظاهرة الـ Over Price بها. وتوقع أن يسمح طرحها فى تحريك رغبه العملاء الراغبين فى شراء سيارة جديدة، بما يمهد الطريق أمام حدوث نمو ولو طفيف فى تلك الفئة من السيارات. واستبعد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن تحدث فورتشنر طفرة فى مبيعات تويوتا بصفة خاصة، وفئة الـ SUV بصفة خاصة. وفسر مسروجة توقعه بأن السيارة يتم استيراد مكوناتها من تايلاند، كما أنها مبنية على قاعدة عجلات هايلاكس بيك آب، وأن تسريبات أسعارها يجعلها غير قادرة على إحداث طفرة فى تويوتا. وأشار إلى أن منافسة الطرازات الأوروبية لها والتى تتمتع بإعفاءات جمركية، يجعل سعر الأوروبى يصب فى صالح لها حال مقارنتها بالسيارات الأوروبية على المدى المتوسط فى ظل الإعفاءات التى تتمتع بها مقارنة بالتكاليف العالية على فورتشنر. وأضاف ان ارتفاع تكلفة فورتشنر يأتى من دفع تويوتا إيجيبت لمبالغ عالية للحصول على حق تجميع السيارة، مما يجعل نسبة الحماية التى تتمتع بها غير مؤثرة. وتجدر الإشارة إلى أن السيارات التى تتعدى سعة محركاتها 2000 سى سى تتحمل جمارك تصل نسبتها إلى 135% من سعرها، فى حين تتكلف تلك الفئة من السيارات جمارك تصل إلى 7% حال وصول نسبة المكون المحلى بها إلى 45%. وأكد مسروجة أنه حتى تتمكن فورتشنر من تحقيق طفرة فى مبيعاتها بالسوق المحلية على الشركة الأم السماح لوكيلها بتصنيعها بدلاً من تجميعهاً، تجنباً لتكبد مزيداً من التكاليف نتيجة شرائها حقوق الملكية من تايلاند. وعن أسباب طرح السيارة فى هذا التوقيت، توقع مسروجة أن الهدف من إعلان عنها هو محاولة إثبات تواجد تويوتا بالسوق بعد تراجع مبيعاتها، خاصة أن موقف فورتشنر ضعيف للغاية نتيجة ارتفاع اسعار الوقود، والضرائب خلال الفترة الماضية، ومحاولة خلق أداه تسويقية إعلانية لترويج باقة طرازات العلامة التجارية من أفانز، وكورولا، وCH-R وغيرها. وبحسب “أميك”، استحوذ الجيل السابق من فورتشنر على صدارة مبيعات تلك الفئة من السيارات متفوقة على منافستها من العلامات الأخرى من جيب جراند شروكى، وميتسوبيشى باجيرو، ونيسان باث فندر وغيرها. ففى عام 2015، تمكنت فورتشنر من بيع 1780 سيارة، بحصة سوقية بلغت 40.9% من إجمالى مبيعات تلك الفئة من السيارات، والتى قدر إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة بـ 4352 وحدة. وخلال 2016، استمر تصدر فورتشنر لمبيعات فئة السيارات التى تتجاوز سعة محركها 2000 سى سى، إذ استحوذت على حصة سوقية بلغت 37.9%، لتتمكن من بيع 1385 سيارة. خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى، تراجعت مبيعاتها للمركز الثانى لتكتفى ببيع 262 سيارة، بحصة سوقية بلغت 26.3%.