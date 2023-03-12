هل ستتراجع أسعار الأرز بالأسواق.. مسؤول بغرفة صناعة الحبوب يجيب (فيديو)

قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان أقل سعرا من الأرز الشعير، موضحَا أن متوسط سعر طن الشعير 15 ألف جنيه، والأبيض 14 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، ردا على سؤال نصه: “هل ستنخفض أسعار الأرز في الأسواق؟”.

وأجاب أن “سعر كيلو الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان يصل للمواطن بـ14 جنيهًا، متابعًا: “لن يقل أكثر من ذلك”.

وأشار شحاته إلى أن الأرز يتم طرحه بوفره في الأسواق ولا توجد أزمة إطلاقا في الأرز وهو متوافر في كل أنحاء مصر، و”أسعاره معقولة شوية”، مضيفا: “الناس كانت تتمني يكون أرخص من كده بس هو مش غالي”.

ولفت شحاته إلى أن “هناك محصول من الأرز فائض عن حجم الاستهلاك يعمل على توافره على مدار العام ، كما أن وزارة التموين ستبدأ في طرح الأرز الهندي المستورد بداية من منتصف مارس الجاري”.

وقال شحاته أن الأرز متوفر حتي نهاية العام الجاري ولا يوجد أي مشكلات فيه، والعام القادم سيشهد زراعة الأرز الجديد، وفي شهر أبريل المقبل يتم زراعة الأرز ولا توجد مشكلات في الأرز وهو سلعة أساسية.