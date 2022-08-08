هل ربح «ساويرس» خلال رحلته فى «بلتون» لأكثر من 6 أعوام؟

رصدت «المال» تحركات رجل الأعمال نجيب ساويرس واستثماراته عبر شركته التابعة «أوراسكوم للاستثمار القابضة»، فى «بلتون المالية القابضة» منذ الاستحواذ عليها نهاية 2015، فى صفقة بلغ نصيب «أوراسكوم» نحو 544.5 مليون جنيه، وفقًا لقوائم الأخيرة، وبيانات الإفصاح المرسلة لإدارة البورصة.

وكانت «أوراسكوم للاتصالات»– «أوراسكوم للاستثمار القابضة» حاليًا- قد تحالفت مع شركة «أكت» المالية فى نوفمبر 2015، للاستحواذ على نحو %97 من «بلتون»، بقيمة إجمالية 634 مليون جنيه.

%49.5 عائدًا على الاستثمار مقابل 23 مليون دولار خسارة فى حالة وضع سعر الصرف فى الاعتبار

وكشف رصد لـ«المال» أن رجل الأعمال نجح عبر «أوراسكوم» فى تحقيق صافى أرباح رأسمالية قدره 269.8 مليون جنيه، من بيع حصتها فى «بلتون» بقيمة إجمالية 814.3 مليون جنيه، مقارنة بتكلفة الشراء، وذلك عبر 7 عمليات على مدار الأعوام الـ6 الأخيرة، ليبلغ معدل العائد على الاستثمار نحو %49.5.

يذكر أن «أوراسكوم المالية القابضة» مملوكة بنسبة %51 لشركة «أو تى إم تى» التابعة لرجل الأعمال، علما بأن عائلة ساويرس لديها حصص أخرى أقل من %5 بها.

وعقب عملية الاستحواذ بنهاية 2015، قررت إدارة «بلتون» زيادة رأسمالها بنحو 12.5 مليون جنيه، بما يوازى 6.274 مليون سهم، ممولة من الأرباح المرحلة التى حققتها فى عام 2014 – ما قبل الاستحواذ- وجاءت استفادة «أوراسكوم» من تلك الزيادة متمثلة فى زيادة عدد أسهمها فى «بلتون» لتصل إلى 137.4 مليون سهم بدلًا من 132.3 مليون.

وبدأت رحلة المكاسب الرأسمالية لـ«ساويرس» من بيع أسهم «بلتون» فى شهر نوفمبر 2016، إذ باعت «اوراسكوم» ببيع 7.7 مليون سهم بقيمة 96.9 مليون جنيه، بسعر 12.56 جنيه للسهم، لتنخفض حصتها إلى %76.7.

وفى ديسمبر 2017، باعت «أوراسكوم» 11.3 مليون سهم تعادل %6.5 من حصتها فى «بلتون» بقيمة إجمالية 151 مليون جنيه بسعر 13.26 جنيه للسهم، لتنخفض نسبتها لحدود %70.

وفى أبريل 2020، استخدمت «أوراسكوم» مستحقاتها البالغة 398.8 مليون جنيه لدى «بلتون» الخاصة بتمويل قيام الأخيرة بشراء «أورباخ جرايسون الأمريكية»، وذلك فى المشاركة بزيادة رأسمالها، لترتفع حصتها إلى %74.5 بعدد أسهم لصالحها بلغ 332.2 مليون.

وكشفت القوائم المالية لـ«أوراسكوم للاستثمار القابضة» أنها موّلت عملية استحواذ «بلتون» على الشركة الأمريكية «أورباخ جرايسون» بقيمة إجمالية 24 مليون دولار، ما يعادل 398.6 مليون جنيه تقريبًا فى عام 2016.

واحتفظت «أوراسكوم» بحصتها حتى عام 2021، والذى شهد تنفيذ 3 عمليات تخارج جزئى بقيمة إجمالية 157.6 مليون جنيه، إذ باعت فى 2 يونيو 2021، نحو %4.45 بقيمة 71.5 مليون جنيه بسعر 3.58 جنيه للسهم، ثم عادت لتبيع %2.1 من حصتها فى 16 يونيو 2021 بسعر 3.86 جنيه للسهم، بحصيلة بلغت 35.93 مليون جنيه، ثم نحو %6.676 فى 29 من الشهر ذاته بقيمة 50.179 مليون، بسعر 2.29 جنيه للسهم.

وعاد «ساويرس» فى أغسطس 2021، ليبيع نحو %2.02 من أسهمه فى «بلتون» بقيمة 21.2 مليون جنيه، لتنخفض حصة «أوراسكوم» إلى %59.2، تراجعت مرة أخرى فى سبتمبر 2021 لصالح زيادة رأسمال الشركة لنظام أسهم الإثابة والتحفيز، لتصل إلى %55.9.

فيما قررت «أوراسكوم» التخارج بشكل كامل من «بلتون» والموافقة على عرض «شيميرا» الإماراتية رغم انخفاض سعر السهم والبالغ 1.48 جنيه عن قيمته الاسمية التى تصل إلى 2 جنيه، وتم تنفيذ الصفقة بقيمة 387.7 مليون جنيه.

وفى حالة احتساب العائد من الصفقة بالدولار، سيتكبد رجل الأعمال نجيب ساويرس خسائر بالعملة الصعبة من رحلته الاستثمارية فى «بلتون المالية القابضة» نتيجة تحرير سعر الصرف، اذ استثمر بها بسعر صرف 7.8 جنيه للدولار، بينما بدأ رحلة بيع أسهم من حصته عقب وصول الدولار لمستويات 16 جنيها.

وقدرت خسائر «ساويرس» الدولارية بنحو 23 مليون دولار، وهى الفارق بين تكلفة استحواذه على «بلتون» بقيمة 69.7 مليون دولار (بسعر 7.81 جنيه فى وقت تنفيذ صفقة الاستحواذ)، وبين المكاسب التى حققها من بيع الأسهم والبالغة قيمتها مقومة بالدولار نحو 46.18 مليون دولار، باحتساب سعر صرف فى تاريخ تنفيذ كل عملية.