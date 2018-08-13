هل دفعت أزمات «القلعة» و«جلوبال تيلكوم» الأجانب لبيع أسهم بمليار جنيه فى يوليو؟

■ %1066 نسبة ارتفاع صافى مبيعاتهم مقارنة بيونيو ■ عادل كامل: أحداث «جلوبال تيلكوم» خلقت أجواء غير جيدة ■ إيهاب السعيد: لمسنا حالة من الذعر وتساؤلات لديهم ■ هشام حسن: عمليات جنى أرباح جزئية ولا تُعبر عن تخارجهمأحمد علي:«توجه بيعى مكثف».. كان العنوان ا

■ %1066 نسبة ارتفاع صافى مبيعاتهم مقارنة بيونيو

■ عادل كامل: أحداث «جلوبال تيلكوم» خلقت أجواء غير جيدة

■ إيهاب السعيد: لمسنا حالة من الذعر وتساؤلات لديهم

■ هشام حسن: عمليات جنى أرباح جزئية ولا تُعبر عن تخارجهم

أحمد علي:

«توجه بيعى مكثف».. كان العنوان الأبرز لتحركات المتعاملين الأجانب بالبورصة المصرية، خلال الشهرين الماضيين، على عكس اتجاهاتهم منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 الماضى.

ولعل ما تسبب فى إثارة التساؤلات عن تحركات الأجانب، هو ارتفاع صافى مبيعاتهم الشهرية من مستوى 88.10 مليون جنيه، بختام يونيو الماضى، إلى 1.028 مليار جنيه بنهاية يوليو بنسبة ارتفاع قدرها %1066.

ومنذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو 2018 الماضى، سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 11.841 مليار جنيه، إلا أن ذلك الرقم انخفض بنهاية تعاملات يوليو 2018 إلى 10.725 مليار جنيه، بنسبة تراجع قدرها %9.4.

طرحت «المال» تساؤلاتها على خبراء التحليل الفنى وإدارة الأصول بالبورصة المصرية، من أجل رسم صورة واضحة المعالم حول الأسباب الحقيقية وراء التوجه البيعى المكثف للأجانب فى يوليو الماضى، وهل كان ذلك عبارة عن موجة جنى أرباح طبيعية، أم انها مؤشرات لتراجع جاذبية السوق المحلية، وسط أزمات متلاحقة مختلفة.

وكانت أبرز تلك الأحداث قصة «جلوبال تيلكوم»، وعرض الشراء المقدم من شركة «فيون هولدنجز» -المساهم الرئيسى- بغرض اتمام الاستحواذ على %100 من «جلوبال» عبر شراء نسبة %42.31 المتبقية، لتقرر الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التداول على السهم لحين البت فى العرض، وما تلاه من أحداث أثرت على السهم، وفشل الصفقة.

وجاءت أزمة تقرير القيمة العادلة لسهم«القلعة»، لتلقى بظلالها على سوق المال، عقب اعتراض الهيئة العامة للرقابة المالية على القيمة المحددة بتقرير المستشار المالى المستقل، وقيامها بتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة فى بيان لها، معتمدة على تقرير من المستشار المالى المستقل، واتهامها للشركة بإصدار تقرير إفصاح منقوص.

وأكد الخبراء أن توجه الأجانب البيعى خلال الشهريين الماضيين، لا يعنى بدء رحلة التخارج من السوق المحلية، عقب ضخهم الكثير من السيولة منذ قرار تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر 2016 الماضى.

وأضافوا أن الأسباب التى أدت إلى تسجيل الأجانب صافى بيعى قوى فى يوليو الماضى بقيمة 1.028 مليار جنيه، كانت الأجواء السلبية التى أحاطت بالسوق خلال تلك الفترة، وتحديدًا أزمتى جلوبال تيلكوم، والقلعة.

وأشار بعضهم، إلى أنهم لمسوا حالة من الذعر لدى المستثمرين الأجانب، نتيجة الكيفية التى تعاملت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مع عرض الشراء المقدم على «جلوبال تيلكوم»، فيما أكدت أطراف أخرى أن المستثمرين الأجانب لم يتضرروا من تلك الأحداث، خاصة فى ظل استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل التى يتميز بها الأجانب، عكس طريقة تعامل الأفراد المصريين، الذين كانوا الأكثر تأثرًا.

الضبابية تسيطر على السوق

من جهته قال عادل كامل، العضو المنتدب، ورئيس قطاع الاستثمار بالأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن أزمة «جلوبال تيلكوم» تركت انطباعاً سيئاً للغاية فى البورصة، وأثرت على توجه المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.

وأضاف أن المستثمر الذى يضخ أمواله فى بورصة ما، يكون فى حاجة إلى وضوح للرؤية، ووضوح فى القرارات والأسباب التى اعتمدت عليها تلك القرارات، ومن ثم فإن أحداث «جلوبال» أشارت إلى وجود ضبابية.

وأوضح أن السوق يمر بحركة تصحيحية هابطة منذ فترة، وكان يجب أن يكون هناك حرص شديد من المسئولين، فيما يتعلق باتخاذ قرارات مؤثرة على السوق.

وأشار إلى أن أزمة تسعير سهم القلعة، وتضارب الأراء حول تقرير قيمته العادلة، ساهمت فى زيادة هذا الانطباع لدى الأجانب، مطالبًا بإيضاح عملية تسعير الأسهم.

وأضاف أن غموض طريقة تسعير أسهم الشركات الحكومية التى سيتم طرح حصص إضافية منها فى البورصة، تسبب فى وجود حالة من «اللخبطة» لدى بعض المستثمرين، والتى سيتم تنفيذها بعد أسابيع قليلة.

التدخلات وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا

من جانبه قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن ارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق الأمريكية تسبب فى سحب جزء من السيولة، بالإضافة إلى كثرة التدخلات فى سوق المال.

وأضاف أن تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تسبب فى بقاء السوق تحت سيطرة الموجة الهابطة، فى ظل عدم وجود محفزات تجذب السيولة والقوى الشرائية وترفع معدلات التداول.وأوضح أن تطور الأسواق الإقليمية مثل «السعودية»، كانت ضمن العوامل التى ساهمت سلبًا فى التوجه البيعى للأجانب.

وأشار إلى أن أزمة «القلعة» و «جلوبال تيكلوم»، وتأخر الطروحات الحكومية فى ظل غياب المحفزات، تسبب فى حالة من الذعر لدى المتعاملين الأجانب، مشيرًا إلى أن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقييم سهم «القلعة»، كان غير منطقيًا.

وحذر من احتمالية رفع أسعار الفائدة محليًا، وتأثيرها السلبى على السوق، موضحًا أن البنك المركزى قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة فى ظل خروج الأموال الساخنة عقب ارتفاع فائدة السندات العالمية، متوقعًا مزيدًا من مبيعات الأجانب فى حال حدوث ذلك التصور.

ولفت إلى أن مطالبة مصلحة الضرائب العامة بقيام المتعاملين بالبورصة بسداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات النقدية عن الفترة قبل تأجيل الضريبة الأولى، كان أحد العوامل التى تسببت فى حالة من الاضطراب داخل السوق.

يُذكر أن مصلحة الضرائب العامة طالبت المتعاملين بالبورصة المصرية، تسوية مستحقات ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترة الزمنية التى طبقت فيها قبل قرار تأجيلها فى مايو 2015، إلى جانب سداد مستحقات ضريبة التوزيعات النقدية، التى لم تؤجل منذ إقرارها عام 2014.

جنى أرباح جزئى وتوقعات إيجابية

من جهته وصف هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال للسمسرة، أن توجه الأجانب هو عمليات جنى أرباح جزئية، مشيرًا إلى أنهم كانوا الأكثر شراءً منذ قرار تعويم الجنيه.

وأضاف أن الأزمات التى تعرض لها السوق مثل «جلوبال تيلكوم» و«القلعة» لم تكن مؤثره على تحركات الأجانب خلال الشهر الماضى، مشيرًا إلى أن استراتيجية تعامل الأجانب فى السوق المحلية طويلة الاجل، ولا تتوقف على أحداث عارضة.

وأوضح أن استثمارات المتعاملين الأجانب تتم عبر خطة تضمن معامل مخاطر، يسمح بالتحرك الآمن وسط مثل تلك الأزمات.

وأشار إلى أن تأخر تنفيذ الطروحات الحكومية فى البورصة، أثر فى بقاء السوق تحت سيطرة التحركات الهابطة، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية عبارة عن 15 أو 20 شركة فقط.

وتوقع حدوث تغير ايجابى بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدد من القرارات، أبرزها تجزئة الأسهم، والطروحات الحكومية، مرجحًا زيادة حجم السيولة.