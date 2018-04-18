هل خطفت العاصمة الإدارية والمستقبل سيتي اتجاهات شراء العقارات بعيدًا عن القاهرة الجديدة وأكتوبر؟

محمود زكي:شهدت مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل زيادة في الطلب من جانب العملاء خلال الفترة الماضية وهو ما أكده عدد من المتعاملين في قطاع التسويق العقاري مشيرين إلى أن زيادة الطلب على الشراء في تلك المنطقة ترجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية في منطقة القاهرة الجديدة بالإضافة إلى

محمود زكي:

شهدت مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل زيادة في الطلب من جانب العملاء خلال الفترة الماضية وهو ما أكده عدد من المتعاملين في قطاع التسويق العقاري مشيرين إلى أن زيادة الطلب على الشراء في تلك المنطقة ترجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية في منطقة القاهرة الجديدة بالإضافة إلى توجه المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات بتلك المناطق.

وأضافوا أن المشروعات التي طرحتها شركات التطوير العقاري ساهمت في جذب أنظار العملاء لتلك المناطق مع تحقيق مبيعات أكبر لصالح مدنية المستقبل عن العاصمة.

وقال شريف فوزي رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد بروكرز إن مدينة المستقبل وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذان خلال الفترة الحالية على طلبات العملاء

وأضاف فوزي أن أكبر شركات التطوير العقاري متواجدة حاليًا بمدينة المستقبل ومشروعات كبيرة مشيرًا إلى أن شرق القاهرة حاليًا إلى الأكثر طلبًا من جانب العملاء.

وأوضح أن هناك طلب كبير من جانب العملاء أيضًا على شراء وحدات سكنيه بالعاصمة الإدارية وذلك بداية من العام الحالي حيث حقق المطورين العقاريين نسب مبيعات كبيرة خلال تلك الفترة رغم عدم وجود شركات تطوير تصنف ضمن الكبار باستثناء شركة أو أكثر.

وأشار إلى أن هناك عدد من شركات التطوير العقاري تنفذ أولى مشروعاتها في السوق ولكن سجلت نسبة مبيعات كبيرة وذلك بسبب أن العاصمة الإدارية مشروع قومي كبير وتم تسويقه بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن أسعار المتر في الوحدات بالعاصمة الإدارية تتراوح بين 9000 جنيه للمتر إلى 15 ألف جنيه وذلك باختلاف المكان وتشطيب الوحدات وكذلك مساحة الوحدات.

وأوضح أن مدينة المستقبل تتراوح الأسعار بها بين 10500 جنيه للمتر إلى 14 ألف جنيه مشيرًا إلى أن المدينة حجم الطلب على الشراء بها أكبر من العاصمة وذلك نظرًا لوجود شركات تطوير لها سابقة أعمال كبيرة.

وأكد أن المستقبل سيتي تختلف عن العاصمة الإدارية الجديدة من حيث المشروعات إذ أن العاصمة الإدارية تحتوي على مشروعات عمارات بينما أغلب المشروعات المتواجدة في مدينة المستقبل عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة “كمبوند” وهو ما ساهم في زيادة الطلب عليها.

يشار إلى أن اراضي المستقبل سيتي تابعة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية حيث تبلغ مساحة المدينة حوالي 11 ألف فدان حيث سيتم تطويرها على خمسة مراحل إذ تم توقيع عقود بيع أو شراكة لعدد 3200 فدان بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للشركة.

وفي السياق ذاته قال محمد كامل مدير الإستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري إن شركات التطوير العقاري حققت نسب مبيعات كبيرة في منطقة المستقبل سيتي وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف إلى ان هناك منافسة قوية بين شركات التطوير في مدينة المستقبل أكبر منها في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة وأن أغلب الشركات الكبرى متواجدة بالمستقبل على عكس الطرح الأول للعاصمة الجديدة الذي شهد ظهور شركات تطوير تنفذ أولى مشروعاتها في السوق العقارية.

وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى فضلت عدم الدخول في العاصمة الجديدة خلال الفترة الفترة الحالية نظرًا لتواجدهم في المستقبل سيتي مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات تتجاوز مبيعاتها المليار جنيه خلال طرح المرحلة الأولى من المشروع.

ولفت كامل إلى أن التوجه حاليًا للشراء من جانب العملاء غرب القاهرة بالإضافة إلى المنطقة السياحية والتي تقع بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية خاصة بعد أن أصبحت مدينة القاهرة الجديدة أصبحت مكتملة بالمشروعات العقارية بالإضافة إلى إرتفاع أسعارها.

وأكد أن حجم الطلب بالنسبة للشراء قل بنسبة كبيرة في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وكذلك مدينة الشيخ زايد خصوصًا مع توجه المطورين العقاريين إلى غرب القاهرة وبالأخص في مدينة المستقبل والعاصمة الجديدة.

الجدير بالذكر أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تقدر بنحو 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة ,وسيتم نقل الأجهزة والمباني الحكومية إليها.

بينما رأي أحمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة ديارنا للتسويق العقاري أن المشروعات التي طرحت من جانب المطورين العقاريين شهدت حجم مبيعات كبير حيث نجحت شركة مصر إيطاليا في بيع 30% من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك شركة الصفوة للاستثمار العقاري نجحت في بيع مشروع كابيتال هايتس 1 بالكامل وبدأت حاليًا في طرح كابيتال هايتس 2 أيضا وهو ما يؤكد على حجم الطلب الحقيقي على المدينة.

وأضاف أنه وبرغم حجم الطلب على العاصمة الإدارية إلى أن مدينة المستقبل حققت مبيعات أكبر من التي تم تحقيقها في العاصمة إذ يرجع ذلك إلى وجود مطورين عقاريين لهم سابقة أعمال كبيرة وإنخفاض الأسعار ولو بصورة طفيفة مقارنة بالعاصمة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي إقبال كبير من جانب العملاء وذلك مع دخول فصل الصيف والأجازات بالإضافة إلى انه من المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار الوحدات بنسبة تتراوح من 20:25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.