هل توقفت إجراءات استيراد رجال الأعمال من الصين بعد فيروس كورونا .. الحكومة ترد

لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر بسبب توقف استيراد الخامات من الصين

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها إلى رجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الخارجية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الخارجية أن سفارة جمهورية مصر العربية بالصين مستمرة في تقديم كل خدماتها إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين.

الحكومة : السفارة المصرية بالصين مستمرة في تقديم كل الخدمات لرجال الأعمال بعد فيروس كورونا

وذلك فيما يتعلق بإجراءات التصديق على مستندات العمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغيرها .

وذكرت الحكومة خلال تقريرها لتوضيح الحقائق أن التصديق يُعد أحد أهم الإجراءات الخاصة بالشحنات التجارية والبضائع.

حيث أنه لا يتم الإفراج الجمركي عن أي شحنات مستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومستَكملة لسلسلة التصديقات المطلوبة .

بما في ذلك من تصديق وزارة الخارجية الصينية، وتصديق السفارة المصرية في بكين أو القنصلية العامة بشنغهاي.

وذكرت الحكومة أن إجراءات التصديقات التجارية وغيرها أيضا من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية في الصين تتم من خلال قيام السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية في مختلف المقاطعات في أنحاء الصين.

وأضافت أن الجانب الصيني يتولى تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري.

وتقوم وزارة الخارجية الصينية بتجميع كل المستندات المطلوب التصديق عليها، من أنحاء الصين .

وتقوم بتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب وبعد وضع التصديق الصيني عليها.

وبعد انتهاء السفارة المصرية من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، تسلمها مجدداً إلى مندوب وزارة الخارجية الصينية.

وتقوم وزارة الخارجية الصينية بدورها بإعادة إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات و العلاقات الخارجية في مختلف المقاطعات.

ويتم تسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات مرة أخرى.

وقد نفت الحكومة خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق العديد من الشائعات الأخرى التي تتعلق بوباء فيروس كورونا وما لا يتعلق به .

ومن بينها شائعة تأثر صناعة الدواء في مصر بسبب توقف استيراد الخامات من الصين بعد انتشار وباء كورونا .