هل توزعت كعكة تعاملات المؤسسات في البورصة بشكل متوازن بين شركات السمسرة منذ يوليو؟

هيمنت شركتا “إي إف جي هيرميس الدولية”، و شقيقتها ” هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، على نحو 49.8% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري منذ يوليو وحتى سبتمبر الماضيين .

وحققت الشركتان نفس الحصة السوقية بقيمة تداول بلغت 29.13 مليار جنيه للأولى، و 29.10 مليار جنيه للثانية، وشهد باقي العشرة شركات الكُبار هيمنة محدودة على تعاملات المؤسسات، وهناك عدد أخر بواقع 51 شركة حققوا نسبًا صفرية .

وجاءت “التجاري الدولي” في المركز الثالث بحصة سوقية 7.6% بقيمة تداول 8.8 مليار جنيه، ثم عربية أون لاين بنسبة 6.7% وقيمة 7.8 مليار جنيه، تلاها أرقام في الترتيب الخامس بنحو 5.1% وتداولات 5.9 مليار جنيه .

وفي المركز السادس جاءت بلتون بنسبة 4.7% وقيمة تداول 5.49 مليار جنيه، ثم الأهلي فاروس بنسبة 4.6% وقيمة 5.43 مليار جنيه، ثم كايرو كابيتال بنسبة 3.6% وقيمة 4.2 مليارًا .

وتاسعًا جاءت شركة “نعيم للوساطة” بحصة سوقية 2.8% وتداولات 3.2 مليار جنيه، ثم اتش سي بنسبة 2.7% وتداولات 3.1 مليار جنيه .

ومن بين الشركات التي حققت نسبًا صفرية جاءت “المصرية العربية – ثمار لتداول الأوراق المالية”، و فانتج للوساطة، و ثاندر، و ايجي تريند، و العمالقة، و رؤية أون لاين و القاهرة للسمسرة .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تباين، بعدما تراجع «EGX30» نحو 0.59%، ليغلق على 20054 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بنسبة 0.11%، بمستوى 3789 نقطة، وهبط «EGX100» حوالى 0.06% ليستقر على 5640 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.89 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي لـ«المقيدة» نحو 4 مليارات، ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون، مقابل 1.373 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 12.646 و31.118 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بـنحو 43.7 مليون.