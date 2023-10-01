هل توزعت كعكة تعاملات المؤسسات في البورصة بشكل متوازن بين شركات السمسرة منذ يوليو؟

خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري منذ يوليو وحتى سبتمبر

هل توزعت كعكة تعاملات المؤسسات في البورصة بشكل متوازن بين شركات السمسرة منذ يوليو؟
أسماء السيد

أسماء السيد

7:20 م, الأحد, 1 أكتوبر 23

هيمنت شركتا “إي إف جي هيرميس الدولية”، و شقيقتها ” هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، على نحو 49.8% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري منذ يوليو وحتى سبتمبر الماضيين .

وحققت الشركتان نفس الحصة السوقية بقيمة تداول بلغت 29.13 مليار جنيه للأولى، و 29.10 مليار جنيه للثانية، وشهد باقي العشرة شركات الكُبار هيمنة محدودة على تعاملات المؤسسات، وهناك عدد أخر بواقع 51 شركة حققوا نسبًا صفرية .

وجاءت “التجاري الدولي” في المركز الثالث بحصة سوقية 7.6% بقيمة تداول 8.8 مليار جنيه، ثم عربية أون لاين بنسبة 6.7% وقيمة 7.8 مليار جنيه، تلاها أرقام في الترتيب الخامس بنحو 5.1% وتداولات 5.9 مليار جنيه .

وفي المركز السادس جاءت بلتون بنسبة 4.7% وقيمة تداول 5.49 مليار جنيه، ثم الأهلي فاروس بنسبة 4.6% وقيمة 5.43 مليار جنيه، ثم كايرو كابيتال بنسبة 3.6% وقيمة 4.2 مليارًا .

وتاسعًا جاءت شركة “نعيم للوساطة” بحصة سوقية 2.8% وتداولات 3.2 مليار جنيه، ثم اتش سي بنسبة 2.7% وتداولات 3.1 مليار جنيه .

ومن بين الشركات التي حققت نسبًا صفرية جاءت “المصرية العربية – ثمار لتداول الأوراق المالية”، و فانتج للوساطة، و ثاندر، و ايجي تريند، و العمالقة، و رؤية أون لاين و القاهرة للسمسرة .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تباين، بعدما تراجع «EGX30» نحو 0.59%، ليغلق على 20054 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بنسبة 0.11%، بمستوى 3789 نقطة، وهبط «EGX100» حوالى 0.06% ليستقر على 5640 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.89 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي لـ«المقيدة» نحو 4 مليارات، ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون، مقابل 1.373 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 12.646 و31.118 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بـنحو 43.7 مليون.

أسماء السيد

أسماء السيد

7:20 م, الأحد, 1 أكتوبر 23