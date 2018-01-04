هل تنصف الأرقام صلاح ويتوج بأفضل لاعب أفريقي؟

على المصري الأرقام تنصف الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، وتؤكد أنه الأفضل حتى الآن فى النسخة الحالية من الدورى الإنجليزى الممتاز، فهل تواصل تلك اﻷرقام إنصافها لصلاح، ويتوج بلقب أفضل لاعب أفريقى فى 2017، والتى يتنافس عليها مع الجابونى بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند اﻷلماني، وزم

على المصري

الأرقام تنصف الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، وتؤكد أنه الأفضل حتى الآن فى النسخة الحالية من الدورى الإنجليزى الممتاز، فهل تواصل تلك اﻷرقام إنصافها لصلاح، ويتوج بلقب أفضل لاعب أفريقى فى 2017، والتى يتنافس عليها مع الجابونى بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند اﻷلماني، وزميله السنغالى فى ليفربول ساديو ماني.

وسيقام الحفل السنوى للاتحاد اﻷفريقى لكرة القدم “كاف”، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، فى العاصمة الغانية أكرا، وقامت إدارة الريدز بتوفير طائرة خاصة لنقل صلاح ومانى لغانا.

صلاح الذى قدم موسما استثنائيا على كل المستويات، سواء مع فريقه ليفربول أو مع منتخب بلاده مصر التى قادها الى كأس العالم فى روسيا، فالأداء الذى يقدمه مع الريدز جعله يخطف الأنظار فى قلعة أنفيلد، وأصبح حديث الصحافة الإنجليزية والجماهير هناك، ما جعله واحدا من أهم الركائز التى يعول عليها الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، فى خططه وطريقة لعبه فى المباريات، وليست الجماهير فحسب بل إن نقاط قوة صلاح أصبحت حديث أساطير الكرة الإنجليزية وهو ما أشار إليه “آلان شيرر” فى حديثه عن صلاح بامتلاكه قدما سريعة وتوازنا رائعا وقوة ودقة قادرة على إنهاء الهجمات.

23 هدفا هى حصيلة محمد صلاح فى مختلف المسابقات، متفوقا بهذا الرقم على عدة أندية لم تصل عدد أهدافها إليه، نجم الشباك فى إنجلترا وليفربول أصبح مطلبا للعديد من الأندية وجائزة الأفضل فى أفريقيا أصبحت أقرب من أى وقت مضى من نجم حفر اسمه بسرعة البرق.

عندما انتقل من صفوف روما الإيطالى إلى ليفربول الإنجليزى فى الأول من يوليو الماضى لم يكن لأحد أن يتوقع إلى أى مدى سيصل تألقه فى الموسم الحالى من البريمييرليج، إذ أصبح الفرعون المصرى ملىء السمع والإبصار بفضل مستواه الرائع وأهدافه الـ17 مع ليفربول فى الموسم الحالى حتى الآن والتى جعلته فى المركز الثانى على لائحة ترتيب هدافى الدوري.

صلاح الذى انتقل إلى صفوف ليفربول من ذئاب العاصمة الإيطالية لم يكن لاعبا مغمورا أو شابا واعدا يخطو خطواته الأولى فى عالم الاحتراف وقت انتقاله إلى الفريق الإنجليزى العريق، بل كان أحد أهم نجوم الدورى الإيطالى فى موسمه الماضى وقت انتقاله إلى ليفربول فى صفقة تعد هى الأهم على الإطلاق فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم بتأثيرها الإيجابى الواضح تماماً على أداء ليفربول فى الموسم الحالي.

ابن مدينة بسيون ولاعب المقاولون العرب سابقاً أحرز مع روما فى الموسم الماضى من الدورى الإيطالى 15 هدفاً وأهدى زملاءه فى الفريق 11 تمريرة حاسمة أى أنه تداخل فى 27 هدفاً وهو ما أثبت فاعليته الهجومية وجعل يورجن كلوب يضعه على رأس أولوياته، ويستهدف التعاقد معه منذ بداية الانتقالات الصيفية الماضية، ولعل رحيله عن روما انعكس على مستوى زميله السابق فى الفريق آدين دجيكو الذى كان قد تصدر ترتيب الهدافين فى الموسم الماضى من الدورى الإيطالى برصيد 29 هدفاً، أما فى الموسم الحالى فتوقف رصيده عقب نهاية المرحلة الـ19 من عُمر البطولة عند 8 أهداف فقط.

ومع التألق اللافت لمحمد صلاح فى الموسم الحالى وصولاته وجولاته مع الريدز أصبح السؤال هنا، هل يعد صلاح هو الأفضل فى النسخة الحالية من الدورى الإنجليزى حتى الآن؟، وما أسباب تفوقه ولمعانه بشدة هذا الموسم؟

المتابع لجدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزي، يلاحظ أمورا بالغة الأهمية من الوهلة الأولى وهى أن صلاح الذى يحتل حالياً المركز الثانى على اللائحة برصيد 17 هدفاً بفارق هدف وحيد فقط خلف هارى كين نجم وهداف توتنهام هو ورحيم ستيرلنج فقط من بين قائمة العشرة الأوائل الذى لا يلعب فى مركز المهاجم الصريح علماً بأنه الأفضل على الإطلاق فى النقاط الآتية.

1. فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز محمد صلاح هو الأفضل من بين العشرة الأوائل من حيث صناعة الفرص برصيد 5 تمريرات حاسمة ما يجعل نجم منتخب مصر متداخلاً فى 22 هدفاً فأصبح بذلك هو الأكثر تداخلاً فى تسجيل الأهداف على الإطلاق فى النسخة الحالية من البريميرليغ.

2. صلاح هو الأفضل من بين هدافى الدورى الإنجليزى حالياً من حيث دقة التصويب على المرمى ( صوب منذ بداية الموسم الحالى 66 تسديدة على المرمى بنسبة دقة بلغت 62% مقابل نسبة دقة لهارى كين بلغت 54% من 82 تسديدة فيما بلغت نسبة دقة رحيم ستيرلنج 51% من 37 تسديدة وسيرجيو أجويرو 50% من 50 تسديدة، وألفارو موراتا 57% من 44 تسديدة).

3. صلاح هو ثانى أفضل لاعب من حيث معدل إحراز الأهداف بالنسبة لدقائق اللعب إذ إن معدله بلغ هدفاً كل 94 دقيقة، بينما كين بلغ معدله هدفا كل 93 دقيقة، مقابل هدف كل 109 دقائق لرحيم ستيرلينج، وهدف كل 104 دقائق لعب لأجويرو وهدف كل 104 دقائق لألفارو موراتا.

4. محمد صلاح قام بـ 30 تمريرة مفتاحية فى الـ21 مباراة الماضية من الدورى مقابل 17 مفتاحية لهارى كين و23 تمريرة مفتاحية لرحيم ستيرلنج و17 لأجويرو و17 أيضاً لألفارو موراتا، علماً بأن التمريرة المفتاحية يقصد بها ما قبل الهدف أى التمرير للاعب الذى يهدى بدوره التمريرة الحاسمة.

5. نسبة نجاح محمد صلاح فى الصراعات الثنائية بلغت 50% مقابل 45% لهارى كين و48% لألفارو موراتا و48% لرحيم ستيرلنج و46% لأجويرو.

وبعيداً عن المقارنات باللاعبين الآخرين فإن دور صلاح المؤثر مع ليفربول هذا الموسم لا ينكره أحد فقد خاض نجم مصر فى الدورى الممتاز مع ليفربول هذا الموسم 21 مباراة بدأ 19 منها كأساسى وتداخل فى 22 هدفاً من أهداف الريدز الـ48 فى الموسم الحالى أى بنسبة 46% من أهداف الفريق حتى الآن.

وأخيراً فإن محمد صلاح سجل حتى الآن فى كل المسابقات مع ليفربول 23 هدفاً بواقع 6 فى دورى أبطال أوروبا و17 فى الدورى الإنجليزى الممتاز أكثر مما سجلته أندية مشاركه فى الدورى هذا الموسم مثل سوانسى سيتى 13 هدفاً ووست بروميتش 15 هدفاً وكريستال بالاس 18 هدفاً وساوثامبتون 20 هدفاً وبرايتون 17 هدفاً إضافة إلى هيدرسفيلد تاون 18 هدفاً.

الإنجاز الأبرز

وفى النهاية فإن إنجاز صلاح الأبرز فى الموسم الحالى سيكون قدرته على الاستمرار بنفس المستوى والابتعاد قدر الإمكان عن الإصابات وهو للأسف ما حدث بالفعل عندما لحقت به إصابة فى الركبة فى آخر مباريات الفريق فى عام 2017 أمام ليستر سيتى وهو اللقاء الذى أحرز خلاله صلاح ثنائية رائعة، ومن المتوقع غياب النجم المصرى لأسبوعين ليكون أمامه تحد بالغ الأهمية فى بداية العام الجديد 2018 وهو العودة لسابق مستواه قبل الدخول فى المنعطف الصعب بداية من فبراير المقبل عندما يعود ليفربول لخوض غمار ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا حيث سيواجه بورتو البرتغالى فى لقاء الذهاب الذى سيكون فى الرابع عشر من فبراير القادم، علماً بأن العودة ستكون فى السادس من مارس.

شهر مارس أيضاً يعد بالغ الأهمية لصلاح لأنه سيشهد التجمع الأول لمنتخب مصر استعداداً لنهائيات كأس العالم المقبل، وهو المعسكر الذى سيشهد مباراة بالغة الأهمية للفراعنة أمام المنتخب البرتغالى من المقرر أن تقام فى سويسرا.