هل تنخفض أسعار السيارات خلال 2018 ؟

أحمد شوقى وأحمد عوضشهدت أسعار السيارات خلال 2017 زيادات غير مسبوقة، نتيجة لتقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه، وما ترتب عليه من مضاعفة أعباء تدبير العملة الأجنبية والرسوم الجمركية؛ فضلا عن قيود تحويل العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية.شهدت السوق مجموعة من التطورات قبل نهاية 2017، أهمها رفع

أحمد شوقى وأحمد عوض

شهدت أسعار السيارات خلال 2017 زيادات غير مسبوقة، نتيجة لتقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه، وما ترتب عليه من مضاعفة أعباء تدبير العملة الأجنبية والرسوم الجمركية؛ فضلا عن قيود تحويل العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية.

شهدت السوق مجموعة من التطورات قبل نهاية 2017، أهمها رفع الحدود القصوى للإيداع والتحويل بالدولار، فضلًا عن استقرار أسعار العملات الأجنبية والدولار الجمركى، فهل تتراجع الأسعار خلال 2018؟

قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن تراجع أسعار السيارات مرهون بتحسن القوة الشرائية للمستهلكين من خلال زيادة قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستبعدًا حدوث ذلك خلال العام الجارى، لأن الأمر يرتبط بزيادة الإيرادات الدولارية، وحصد ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي؛ موضحًا أن ذلك يتطلب فترة زمنية ممتدة.

توقع أن تشهد السيارات الأوروبية زيادة نسبية فى الأسعار على خلفية قرار تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، والمقدرة بنسبة %10، التى كان من المفترض تطبيقها بداية العام؛ مبررًا ذلك باستقرار الوضع الاقتصادى فى مصر، والثبات النسبى لأسعار الصرف والدولار الجمركى.

أوضح أن المستهلكين لم يشعروا بالتخفيضات الجمركية خلال الأعوام الماضية، لأن الزيادات السنوية التى كانت تقرها الشركات الأم تلتهم التخفيضات، سواء لطرح موديلات الأعوام الجديدة، أو الأشكال الحديثة للسيارات، أو لتغطية الزيادات فى تكاليف المواد الخام، وعناصر الإنتاج الأخرى، مثل الأجور، والتوسعات، وأبحاث التطوير.

أضاف أن بعض الوكلاء يسعون إلى تعويض خسائر انكماش المبيعات عبر زيادة الأسعار، لأن الحجم الحالى للمبيعات لا يف بالتكاليف الكبيرة التى يتكبدها الوكلاء وكبار الموزعين، لتنفيذ استثماراتهم وتوسعاتهم، سواء بمراكز خدمة ما بعد البيع، أو التصنيع، أو المعارض.

استبعد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، إمكانية تراجع أسعار السيارات خلال العام الجارى، بسبب عدم تخفيض رسم الوارد على السيارات الأوروبية، ليظل عند مستوى %12 بالنسبة للسيارات أوروبية المنشأ، بعد قرار تأجيل تطبيق تخفيض 2018.

أشار إلى أن تحمل الوكلاء والمستوردين تكاليف مرتفعة لإتمام عمليات الاستيراد، وتدبير العملة لسداد مستحقات الشركات العالمية بسعر الصرف فى القطاع المصرفى، أى 17.70 جنيه للدولار، فضلًا عن أن كثيرا من الشحنات التى يتم تسويقها حاليا، تعاقد عليها فى وقت سابق بأسعار تتجاوز 18 جنيها للدولار.

أوضح أنه يتم احتساب الرسوم الجمركية بالسعر المعلن عنه بواقع 16 جنيها؛ مشيرا إلى أنه يضاف رسم الوارد لسعر السيارة، واحتساب القيمة المضافة على السعر الإجمالى، ثم جمع القيمة المضافة لسعر الوارد لسعر الاستيراد، ليتم على أساس الناتج الكلى احتساب رسم التنمية؛ ما يعنى أن المستورد يتكبد تكاليف باهظة.

نفى السبع تحقيق الوكلاء لأرباح طائلة من خلال المبالغة فى التسعير، موضحا أن العديد من شركات السيارات وقعت فى فخ الخسائر خلال 2017، بسبب ركود الطلب، وتفاقم تكاليف الاستيراد والتجميع، والحاجة للاستمرار فى المشروعات التوسعية، وتدشين مراكز الخدمة الجديدة، وبرامج التدريب، والتطوير للكوادر البشرية.

واستبعد مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات الكورية إمكانية تراجع الأسعار خلال العام الجارى، فى ظل ثبات الدولار، وتكاليف الاستيراد عند مستوياتها الحالية، وبرر المصدر الارتفاعات السعرية التى شهدتها السيارات خلال الأعوام الماضية بتقلبات أسعار الصرف وتحرير العملة المحلية.

واعتبر أن تحرير العملة كان خطوة فى الاتجاه الصحيح، كما أنها تأخرت كثيرًا، وجنى ثمارها لاحقًا؛ مشيرًا إلى أن تراجع أسعار السيارات مرهون بتحسن الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو أمر مستبعد خلال العام الجارى، ويتوقع استمرار أسعار الصرف على ما هى عليه حاليا.

أشار المصدر إلى أن العديد من شركات السيارات كانت بصدد إقرار تخفيضات على طرازاتها مع مطلع 2018، لكنها تراجعت عن هذه الخطوة، بسبب قرار تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية عن العام الجارى، المقدرة %10 من الرسوم الجمركية، أى ما يعادل %4 من سعر السيارة.

لفت إلى أن التطورات التى تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، تفاقم تكاليف الاستيراد بسبب تغير أسعار الطاقة، ومن ثم تكاليف الشحن، كما تتحمل الشركات تكاليف تخزين بالموانئ، فضلا عن رسوم المناطق الحرة، ما يقلل هوامش الأرباح التى يحصل عليها الوكلاء.

وتوقع استقرار أسعار السيارات عند مستوياتها الحالية، باستثناء زيادات محدودة، تلجأ إليها الشركات، حال رفع الأسعار من الشركة الأم عند طرح موديلات أو أشكال جديدة للسيارات، مقدرًا نسبة زيادتها فى هذه الحالة %2 فقط.

توقع خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن تشهد مبيعات سوق السيارات خلال 2018؛ نفس معدلات العام الماضى، تزامنا مع ارتفاع اﻷسعار وفقد القوة الشرائية إمكانية اقتناء سيارة جديدة، متوقعا أن تتعافى المبيعات نهاية الربع اﻷول، ولتشهد نموا خلال العام المقبل.

استنكر الزيادة اﻷخيرة التى أقرتها شركات السيارات مطلع 2018؛ موضحا أن أداء السوق لا يستدعى أى زيادات جديدة، فى ظل انخفاض الطلب وتراجع المبيعات، مطالبا بضرورة ثبات اﻷسعار عند مستوياتها الحالية، دون تذبذبها مرة أخرى، بهدف عودة القوة الشرائية وتعافى المبيعات.

رهن تراجع أسعار السيارات بالسوق، لهبوط أسعار الصرف وانخفاض التكلفة الاستيرادية، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” تنخفض خلال النصف اﻷول من 2018 ؛ ما يعزز من فرص انخفاض اﻷسعار.

استبعد إمكانية طرح طرازات جديدة بالسوق خلال الوقت الراهن، فى ظل انخفاض حجم الطلب على السيارات، مؤكدا أن شركته قررت تعليق خطتها التوسعية لحين وضوح الرؤية داخل القطاع.

أكد شريف محمود، مدير عام شركة هوندا إيجيبت، أن شركته تستهدف زيادة حصتها الاستيرادية من سيارات العلامة اليابانية، لا سيما قطع الغيار، بنسب بين 30 و%40؛ تزامنا مع زيادة الطلب على الطرازات الجديدة، كاشفا عن أن شركته تخطط لزيادة حجم مبيعاتها بنسبة تصل %50 نهاية 2018.

أوضح أن العام الماضى يعد اﻷصعب على قطاع السيارات من تراجع المبيعات وزيادة الخسائر؛ بعد انخفاض الطلب على السيارات بنسبة %40، متوقعا أن تشهد المبيعات ارتفاعًا بنسبة ما بين 15 و%20 خلال العام الحالى.

عن إمكانية تجميع طرازات هوندا محليا، أكد أن شركته تنتظر وضوح الرؤية داخل قطاع صناعة السيارات من سن قوانين جديدة، وحوافز مشجعة على التصنيع المحلى، مؤكدا أن التفاوض مع الجانب اليابانى فور الكشف عن ملامح القانون المرتقب إصداره.