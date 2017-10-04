هل تنجح we فى اقتناص عملاء شركات المحمول؟

❏ مسئول بـ «TE»: تمتلك خطة طموحاً مبنية على دراسات ❏ خالد شريف: السوق متشبعة.. ورهان المصرية على العملاء الحاليين ❏ هشام عبد الغفار: تعيد إلى الأذهان تجربة الخليج ❏ حمدى الليثى: المشغل الرابع دائما يستحوذ على 10 - 25 % ❏ أيمن أبو هند: المؤسسات الحكومية العميل الأقرب.. وتوقعات بتخارج أحد

❏ مسئول بـ «TE»: تمتلك خطة طموحاً مبنية على دراسات

❏ خالد شريف: السوق متشبعة.. ورهان المصرية على العملاء الحاليين

❏ هشام عبد الغفار: تعيد إلى الأذهان تجربة الخليج

❏ حمدى الليثى: المشغل الرابع دائما يستحوذ على 10 – 25 %

❏ أيمن أبو هند: المؤسسات الحكومية العميل الأقرب.. وتوقعات بتخارج أحد المنافسين

❏ مصدر بالمحمول: الشبكة الرابعة تحتاج إلى خطوات كثيرة للصمود

محمود جمال وسمية كمال

يترقب قطاع الاتصالات حدوث تغييرات جوهرية فى سوق المحمول، بعد تقديم المصرية للاتصالات خدمات الموبايل وإطلاقها حزمة من دقائق المكالمات الصوتية ووحدات البيانات بأسعار تقل عن شبكات المحمول الثلاث الأخرى وبمساندة حكومية، ربما تتمثل فى انتقال شريحة كبيرة من عملاء المنافسين إليها بحثا عن كامل قيمة الأرصدة وعروض الإنترنت.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن سوق المحمول اجتذبت 4.1 مليون عميل جديد منذ يونيو 2016 وحتى الشهر ذاته من العام التالى، ليصل إجمالى عدد المشتركين فى يونيو الماضى إلى 100.3 مليون عميل موزع بواقع 42.2 مليون عميل لـ «فودافون» بحصة 42.1 %، و 33.8 مليون لـ «أورنج» بـ 33.7 %، و24.3 مليون لـ «اتصالات» بـ 24.2 %، بمعدل انتشار يصل إلى 111 %.

وتدحض الإحصائيات السابقة ادعاءات ممثلى شركات المحمول، بأن السوق وصلت فعليا إلى مرحلة التشبع، ويعزز فرص نجاح المصرية للاتصالات بعد إطلاقها الشبكة الرابعة «we»، والاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى 1 % خلال الشهور الستة الأولى من تقديمها الخدمة.

وأكد عدد من مسئولى شركات الاتصالات أن اختراق المصرية «TE» سوق المحمول سيكون على حساب «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» والتى ستتآكل حصصها السوقية تدريجيا، لاسيما مع محاولة الأولى التركيز على تقديم باقات اتصالات مميزة إلى المؤسسات العامة، والرهان على قاعدة عملائها بالهاتف الأرضى والذي يتجاوز عددهم الـ 6 ملايين عميل.

ولفت مصدر مسئول بـ «TE»، إلى امتلاكها إستراتيجية طموح فى سوق المحمول مبنية على دراسات وخطط متفائلة تستهدف إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة للعملاء دون الدخول فى تفاصيلها.

وأضاف أن الحديث حاليا عن أى مؤشرات تتعلق بمستهدفات الشركة فى النشاط الجديد أمر غير منطقى لأن الحكم على نجاح التجربة من عدمه مرهون باعتبارات أخرى منها كفاءة التشغيل، منوها بأن نتائج أعمال الربع الأخير من العام الحالى ستتضمن قراءة أولية عن مجمل أدائها كمشغل متكامل.

وعلق مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، قائلا: «أتمنى التوفيق للمنافس الجديد، و عليه العمل كثيرا للصمود و الحصول على حصة سوقية معقولة».

ووفق النتائج المالية المجمعة للمصرية خلال النصف الأول من العام الحالى، ارتفعت إيرادات الشركة 2.468.481 مليار جنيه لتسجل 8.827.789 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.359.308 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2016 و زاد أيضا صافى أرباحها لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن سوق المحمول فى مصر متشعبة وغير قادرة على استقطاب عملاء جدد، موضحا أن دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول سيكون على حساب «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» فهى تسعى إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين.

وتوقع استحواذ «المصرية» على 1 % من سوق المحمول خلال 6 شهور، مقابل تراجع طفيف فى حصص الشركات الثلاث، مبينا أن نجاح «we» مرهون بـ 3 محاور هى: مستوى جودة خدمة العملاء، وتنوع الباقات المقدمة، والكفاءة التشغيلية.

ورأى أن تشغيل «المصرية» خدمة الموبايل بالتزامن مع إطلاق تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع «4G» يؤرخ لمرحلة جديدة من مراحل تحرير قطاع الاتصالات، كما يعد دليلا قويا على جاذبية السوق المصرية.

وأضاف موزع معتمد لدى المصرية للاتصالات، أنه من المتوقع تحقيق الشركة معدل نمو بين 3 و %7 شهريا بعد تحولها إلى مشغل متكامل للاتصالات، وبدء الموزعين المعتمدين تقديم الخدمة فى منافذهم منتصف الشهر الجارى.

يشار إلى أن «المصرية» تعاقدت منذ أسابيع مع 16 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز وهى «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT»، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت»، و«خيول نت».

ورجح الدكتور هشام عبد الغفار، خبير الاتصالات، هيمنة المصرية على حصة الأغلبية فى سوق المحمول خلال 3 – 4 سنوات بمساندة حكومية، مثلما تسيطر شركتها التابعة «تى إى داتا» على سوق خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL».

ورأى أن السوق المصرية تقترب بشدة من النموذج الخليجى القائم على وجود منافسة غير حقيقية بين شركات الاتصالات فيوجد على سبيل المثال بالسوقين الإماراتية والسعودية مشغلين رئيسين وأخرين لهم دور هامشي غير مؤثر، كما هو الحال بالنسبة لشركتي اتصالات و«دو» الإماراتيتين، و«stc» و«موبايلى» السعوديتين رغم صغر عدد السكان بهما.

واستنكر طرح الشبكة الرابعة للمحمول «we» عروض دقائق مكالمات ووحدات إنترنت بأسعار تقل عن الشبكات الثلاث الأخرى دون تدخل من جهاز تنظيم الاتصالات، كجهاز رقابى منوط به تنظيم العلاقة بين المشغلين وحماية المستهلك، مما يعيد إلى الأذهان تجربة الهيئة القومية للاتصالات والتليفونات خلال حقبة الستنيات من القرن الماضي، وتحكمها فى سوق الاتصالات المصرية بالكامل.

وأكدت مصادر فى المصرية للاتصالات فى وقت سابق لـ «المال» استهدافها جذب مليونى عميل شهريا فى مجال خدمات المحمول.

و قال أيمن أبو هند، رئيس قطاع الاستثمار بـ «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، إنه لا يمكن الحكم على تجربة المشغل الرابع «المصرية للاتصالات» لخدمات المحمول قبل عام من الآن، متوقعًا احتمالية تخارج إحدى شركات المحمول من السوق حال استمرار المصرية للاتصالات فى تقديم عروضها التنافسية.

وأضاف أن إطلاق خدمات الجيل الرابع، هو المنقذ الوحيد للشركات، و يمكنها العمل على تحسين خدماتها للإنترنت، وتقديم عروض مميزة على باقات الإنترنت للمستخدمين.

وأكد أن المصرية للاتصالات تحظى بميزة تنافسية كبيرة، مقارنة بالمنافسين، تتمثل فى الطابع الحكومى لذلك تستطيع جذب المؤسسات العامة كعملاء لشبكاتها الجديدة we«» والاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 – 10 % من السوق.

وتابع أن عروض المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول لا تخل بمعايير المنافسة، نظرا لأن جميع الشركات تعمل وفق خطط دعائية وتسويقية تدور بين 6 شهور وعام، مما ينعكس بالإيجاب على العميل، سواء من جهة جودة الخدمة أو سعرها.

وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة «ليناتل» لحلول شبكات الاتصالات، إن دخول المشغل الرابع يحتاج إلى إجراءات حمائية تمكنه من المنافسة وتقل تدريجيا مع مرور الوقت.

واعتبر أن العروض الترويجية هى أمر طبيعى لأى مشغل جديد، وعلى المصرية للاتصالات تعزيز تواجدها فى السوق من خلال الرهان على شبكة خطوطها الأرضية وتكوين قاعدة عملاء كبيرة.

ولفت إلى أنه يمكن الحكم على نجاح التجربة من ناحية إجمالى عدد العملاء، معدلات بناء الشبكة، والأرباح التشغيلية المتوقعة، مشيرا إلى أن المشغل الرابع للمحمول غالبا ما تتراوح حصته بين 10 و 25 % بناء على خبرات الأسواق الأوروبية والأمريكية الناجحة.

ووافق جهاز تنظيم الاتصالات، منذ أيام بالتزامن مع إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات «4G» على طلب شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها مع ارتفاع تكاليف التشغيل عبر خصم 30 % من قيمة أرصدة عملاء كروت الشحن، ليصبح بذلك سعر بيع الكارت فئة 10 جنيهات 10 جنيهات بدلا من 11 ويمنح المستخدم رصيدا 7 جنيهات.

يأتى ذلك مقابل إطلاق شبكة «we» سلسلة من العروض الترويجية منذ بدء عملها خلال سبتمبر الماضى، سواء على دقائق المكالمات أو وحدات البيانات، كان آخرها إطلاق عرض الجمعة الماضى يمنح العميل الاستفادة من كامل قيمة الرصيد دون أى خصومات، بجانب عروضها المخفضة على ووحدات الميجابايت.

وكان أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية كشف- فى تصريحات سابقة لـ «المال»- عن اعتزامها تقديم خدمات التجوال الدولى للمشتركين بعد تقديم خدمات المحمول مع أكثر من 800 شبكة اتصالات عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.