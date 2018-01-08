هل تنجح نايل موفيز فى إعادة الإعلانات للتليفزيون؟

"الوطنية للإعلام" تطلق قناة مخصصة للأفلام الأجنبية بالشراكة مع مؤسسة أخبار اليوم محمد فتحى دخلت مؤسسة أخبار اليوم فى شراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق قناة جديدة للأفلام الأجنبية تحمل اسم "نايل موفيز"، بهدف الاستحواذ على حصة من الإعلانات التى كانت تذهب لمحطات عربية مثيلة. جاء ذلك الطرح فى ال

“الوطنية للإعلام” تطلق قناة مخصصة للأفلام الأجنبية بالشراكة مع مؤسسة أخبار اليوم



محمد فتحى

دخلت مؤسسة أخبار اليوم فى شراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق قناة جديدة للأفلام الأجنبية تحمل اسم “نايل موفيز”، بهدف الاستحواذ على حصة من الإعلانات التى كانت تذهب لمحطات عربية مثيلة.

جاء ذلك الطرح فى الوقت الذى تمتلك فيه الهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة فى قنوات قنوات النيل المتخصصة، قناة أفلام عربية “نايل سينما”، والتى لم تصل بعد للمكانة التى وصلت إليها بعض المحطات الفضائية العربية المخصصة للأفلام، فيما يتعلق بنسب المشاهدة وحصتها من الإعلانات، وهو ما دفع البعض لانتقاد تلك الخطوة بداعى أن هناك أولويات كان يجب النظر إليها أولا مثل تطوير القنوات الحالية قبل التفكير فى تأسيس قنوات جديدة.

وتم الاتفاق على إسناد حق الامتياز الإعلانى للقناة الجديدة لوكالة أخبار اليوم، فى الوقت الذى تمتلك فيه الهيئة الوطنية للإعلام ذراعين إعلانيين، متمثلين فى وكالة صوت القاهرة للإعلان، والإدارة المركزية للإعلانات، التابعة للقطاع الاقتصادى بالهيئة.



** الأولويات



بداية.. قال خالد السبكى، المدير العام بالقطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، إنه ليس ضد الفكرة بشكل عام، لكن تنفيذها فى الوقت الحالى يعكس وجود فقر فى الفكر الخاص بالمنظومة المتمثلة فى الهيئة الوطنية للإعلام، لاسيما أن هناك عدد هائل من المنتجات العربية غير المستفاد منها داخل مكتبات ماسبيرو، مشددا على أنه كان من الأفضل إعادة النظر فى كيفية الاستفادة من هذه المنتجات أولا قبل التفكير فى شراء منتجات جديدة باللغة الأجنبية والتى سوف تكبدالهيئة أعباء مالية كبيرة.

وأضاف السبكى أنه كان يفضل إعادة النظر فى تراث ماسبيرو وإعادة منتجته بشكل جديد، وتصحيح الأفلام التالفة، واستعادة المواد الإعلامية التى تمت سرقتها فى الماضى وتذاع حاليا على قنوات فضائية أخرى، بالإضافة إلى تغيير طريفة العرض بدلا من الاستعانة بلقطات من قنوات يوتيوب رغم أنها فى الأساس ملكا للهيئة.

ولفت إلى أنه كان من الممكن التفكير فى كيفية تسويق المواد المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى دول أخرى، عن طريق ترجمتها وعرضها فى قنوات جديدة بلغات أخرى، بدلا من تحمل أعباء مالية إضافية لشراء مواد أفلام أجنبية لعرضها على القناة الجديدة.



** منظومة الإعلان



وحول إسناد حق الامتياز الإعلانى للقناة الجديدة لوكالة الأخبار للإعلان وعدم إسنادها لشركة صوت القاهرة للإعلان أو الإدارة المركزية للإعلانات التابعين للهيئة الوطنية للإعلان، انتقد السبكى فكرة الاعتماد على وكالة إعلانية من خارج الهيئة

وأكد أن ذلك يثبت فشل المنظومة التى لم تسعى طيلة السنوات السابقة إلى تدريب موظفى القطاع الاقتصادى على كيفية التسويق وجليب الإعلانات بدلا من تحويلهم إلى مجرد موظفين.



** التطوير مهم ولكن



وقال الدكتور ابراهيم الصياد، الخبير الإعلامى، رئيس قطاع الأخبار الأسبق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن التطوير بمفهومه الشامل مهم، لكن فيما يتعلق بقناة نايل موفيز إذا كان مفهوم التطوير يقاس بالكم أو زيادة عدد القنوات فقط، ففى تلك الحالة لن تضيف القناة أى جديد خاصة فى ظل وجود كم كبير من القنوات الأفلام على الساحة حاليا، لافتا إلى أنه يرى أن التفكير فى تأسيس تلك القناة مسألة بحث عن موارد جديدة من خلال الإعلانات التى ستبث عنها.

وتابع: حتى إذا كان الهدف منها جلب الموارد فقط، فهناك موارد أخرى تحتاج للتنمية وإعادة النظر فيها مثل ترددات الـ FM وكيفية الاستفادة من الأراضى التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتحويل معهد الإذاعة والتليفزيون لمركز للتطوير الإعلامى وفتحه للإعلاميين العرب وليس المصريين فقط، منوها بأن كل ذلك سيكون أفضل من إضافة عبء جديد لمجموعة القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام لأنها سوف تتطلب تشغيل فى حين أنها معرضة كأى مشروع إعلامى جديد للنجاح أو الفشل.

وفيما يتعلق بالاعتماد على وكيل إعلانى من خارج الهيئة الوطنية للإعلام، والتى تمتلك وكالة صوت القاهرة للإعلان إلى جانب الإدارة المركزية للإعلانات، التابعة للقطاع الاقتادى، أكد أن هذا دليل على فشل الأجهزة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أن الاعتماد على طرف ثالث فى جلب الإعلانات يعنى أن الطرفين المنوطين بهذا الدور لا يقومون بدورهم على النحو الأمثل.

وأكد أن رغبة التليفزيون المصرى فى استعادة المعلنين لن يتم قبل إعادة النظر فى تسعير المساحات الإعلانية والتى ترتفع عن أسعار القنوات الخاصة – حسب قوله – وبالتالى يضطر المعلن للجوء للقنوات الخاصة، منوها بأن نسب المشاهدة مجرد عامل وحيد ضمن عوامل كثيرة تسببت فى عزوف المعلنين عن شاشات التليفزيون المصرى من ضمنها سياسات التسعير.



** خطوة مهمة



من جهته، وصف معتز صلاح الدين، الخبير الإعلامى، هذه الخطوة بالمهمة وإن كان من الأفضل أن تكون القناة ضمن حزمة قنوات موجهة للخارج تبدأ بقناة إخبارية ثم رياضية ثم أفلام، حتى تستحوذ على أكبر شريحة من الجمهور، وبالتالى تنجح فى تحقيق أهدافها على مستوى الحصص الإعلانية أو الانتشار.

ولفت إلى أن الأفلام الأجنبية لها جمهورها الخاص، لكن الرياضة والأخبار يستحوذان على الشريحة الأوسع من اهتمامات الجمهور.

وأشار إلى أن التفكير فى تأسيس قناة جديدة بالتعاون مع مؤسسة إخبارية بحجم اخبار اليوم، كان من الممكن أن يبدأ بقناة إخبارية تخاطب العالم، بدلا من الاعتماد على برامج التوك شو، والتى وصفها ببرامج الردح.

وأشاد بتجربة قناة سكاى نيوز الإماراتية وقناة العربية التابعة للمملكة العربية السعودية، والنجاحات التى حققتها القناتين على المستوى الإقليمى، والذى يمكن أن يتم ترجمتها بالتعاون مع مصر على سبيل المثال فى تأسيس قناة إخبارية تخاطب العالم ككل وليس العالم العربى فقط.