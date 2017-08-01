هل تنجح قوافل الترويج فى إنعاش السياحة؟

❏ أمانى الترجمان: لها دور كبير فى الدعاية والتنسيق مع «jwt» يضمن جدواها ❏ مودى الشاعر: تختلف عن الحملات الترويجية ولا تستهدف إجراء تعاقدات دعاء محمودأعلن هشام الدميرى، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى، عن اعتزامه إطلاق قافلة سياحية بالسوق الألمانية فى 4 مدن وهى « برلين،

❏ أمانى الترجمان: لها دور كبير فى الدعاية والتنسيق مع «jwt» يضمن جدواها

❏ مودى الشاعر: تختلف عن الحملات الترويجية ولا تستهدف إجراء تعاقدات

دعاء محمود

أعلن هشام الدميرى، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى، عن اعتزامه إطلاق قافلة سياحية بالسوق الألمانية فى 4 مدن وهى « برلين، لايبزنج، نورنبرج وفرانكفورت» اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة من هذه السوق قبل بدء تعاقدات الموسم الشتوى مع منظمى الرحلات الألمان.

يشار إلى أن الهيئة، أعلنت عن تنظيم تلك القافلة بعد حادث الطعن الذى وقع على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة أربعة آخرين.

وسجلت السياحة الألمانية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى، توافد نحو 227 ألف سائح، بارتفاع %35 عن نفس الفترة من العام الماضى، وقضوا 2.3 مليون ليلة سياحية، بزيادة %87.

وتباينت آراء ممثلى القطاع السياحى حول جدوى تلك القوافل، فقد انتقد البعض عدم إعدادها بالشكل المطلوب لكى تحقق المرجو منها، مطالبين بضرورة التنسيق مع شركة «جى دبليو تي» المسئولة عن الترويج لمصر بالخارج لكى تكثف من حملاتها أثناء تواجد القوافل.

يذكر أن الهيئة، نظمت نحو 6 قوافل سياحية لماليزيا وسنغافورة وتايلاند والهند وأوكرانيا وبعض الأسواق العربية، خلال العام الجارى.

وقال مودى الشاعر، رئيس شركة «برايت سكاي»، وكيل شركة «توماس كوك» فى مصر، إن القوافل السياحية التى تطلقها هيئة تنشيط السياحة بالخارج، تختلف عن حملات الدعاية لأنها تستهدف مدنا معينة بخلاف الحملة والتى تنطلق فى مختلف أرجاء السوق.

وأضاف لـ«المال»، أن المشاركين فى القافلة يلتقون مباشرة مع منظمى الرحلات ويعقدون ورش عمل معهم، على عكس الحملات والتى تعتمد على وسائل الدعاية سواء «الأوت دور» أو عن طريق وسائل الإعلام والتليفزيون.

ونوه بأن القوافل لا تستهدف إجراء تعاقدات بين الشركات المصرية ومنظمى الرحلات، مطالباً هيئة تنشيط السياحة بتوضيح خطة القافلة، وكيفية عملها خلال الفترة المقبلة حتى تحقق المرجو منها.

من جانبها، شددت أمانى الترجمان، رئيس شركة «تريفولى» للسياحة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، على أهمية القوافل السياحية، موضحة أنها لا تقل عن حملات الدعاية لمصر فى الخارج، فهى جزء منها ولها دور كبير فى التأكيد على تواجد السوق المصرية داخل الخريطة السياحية.

وأضافت أن القافلة تضم عدداً كبيراً من شركات السياحة والفنادق والمستثمرين، وكل منهم يتوجه لمنظمى الرحلات الذين يتعامل معهم وبالتالى تكون دائرة الدعاية أكبر، منوهة بأهمية التنسيق مع «جى دبليو تي» والمسئولة عن الترويج لمصر بالخارج، حتى تكثف من حملاتها فى هذه الأسواق بالتزامن مع تواجد القافلة.

وكانت «جى دبليو تي» قد فازت بمناقصة حملة الدعاية لمصر فى أغسطس 2015، بقيمة 22.8 مليون دولار.

وفى سياق متصل، أكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أهمية تلك القوافل، خاصة وأن المشاركة فى المعارض الخارجية ليس كافٍ، مشيداً بالتوقيت الذى سيتم إطلاق القافلة خلاله فى السوق الألمانية، واصفاً إياه بالمناسب وذلك قبل بدء الموسم الشتوى فى أكتوبر المقبل.

وأكد عادل عبدالرازق، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، أن أغلب رجال الأعمال والكيانات الكبرى منقطعون منذ فترة عن المشاركة فى تلك القوافل، نظراً لعدم إعدادها بالشكل المطلوب، مشدداً على أهميتها، خاصة فى الأسواق العربية.

وانتقد عدم التركيز على السوق العربية قبل بدء الموسم الصيفى، مؤكداً أن حملة «صيف معانا» والتى أطلقتها الوزارة قبل شهر رمضان غير مجدية، نظراً لعدم تحفيز الطيران ووضوح البرنامج، مشيراً إلى مسئول السياحة بلندن، أعلن عن زيادة أعداد السائحين العرب الوافدين إليها مؤخراً بنحو %10 مقارنة بالعام الماضى.

وحاولت «المال» الحصول على تعليق من رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميرى، حول هذا الأمر ولكن هاتفه كان مغلقا.

وكان يحيى راشد، وزير السياحة، أعلن فى أبريل الماضى، عن أن الوزارة سوف تطلق عدة حملات ترويجية، صممت خصيصا للسائح العربى، وهى «رمضان عندنا» و«العيد عندنا» و«صيف معانا »، وهذه الحملات بالتعاون مع شركة طيران الجزيرة، والتى اتفق الوزير معها على زيادة عدد رحلاتها للطيران المباشر بين الكويت وشرم الشيخ خلال شهر رمضان والعيد، ومن بعدها الغردقة.

