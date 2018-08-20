هل تنجح عروض استبدال السيارات القديمة في إنعاش الطلب؟

عفت عبد العاطي: ارتفاع الأسعار يحد من فرص التجديدصلاح الكموني: الشراء قاصر على حالات الضرورة القصوىرأفت مسروجة: مبيعات المستعمل محدودة ولن تحل محل السيارات الجديدةالمال- خاصشهدت الفترة الماضية توسع شركات السيارات في عروض استبدال السيارات الجديدة بالقديمةوكان الغرض من هذا التوسع هو ت





عفت عبد العاطي: ارتفاع الأسعار يحد من فرص التجديد





صلاح الكموني: الشراء قاصر على حالات الضرورة القصوى

رأفت مسروجة: مبيعات المستعمل محدودة ولن تحل محل السيارات الجديدة



المال- خاص

شهدت الفترة الماضية توسع شركات السيارات في عروض استبدال السيارات الجديدة بالقديمة

وكان الغرض من هذا التوسع هو تنشيط حركة البيع في السوق والتغلب على حالة الركود التي أصابتها منذ نحو العامين على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي نجمت عن تقلبات أسعار الصرف وما انتهت إليه من تعويم العملة المحلية بشكل فاقم التكاليف المالية التي تتكبدها الشركات في سبيل فتح الاعتمادات المستندية وسداد مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المحلية سواء للسيارات الكاملة أو لقطع الغيار والمكونات ومستلزمات الصيانة.

على سبيل المثال؛ دشنت شركة الليثي للسيارات عرضا لشراء السيارات القديمة من العملاء وتسليمهم سيارة جديدة مع إمكانية سداد الفرق بالتقسيط؛ شريطة أن تكون السيارة من موديلات 2000 وما بعدها، وكذلك فعلت شركات أخرى.

من جانبه استبعد عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات نجاح سياسة استبدال السيارات القديمة في إنعاش الطلب؛ نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة بما يجعل الفارق السعري كبيرا بين السيارة المملوكة فعليا للعميل وبين السيارة التي يمكن أن يقتنيها؛ بما يجعله يتراجع عن فكرة الاستبدال إلا في حالة الضرورة القصوى.

وعلى سبيل المثال؛ أوضح عبد العاطي أن سيارته الشخصية يعود تاريخ انتاجها إلى عام 1992 ومع ذلك لن يقوم بتغييرها في الوقت الراهن نظرًا لأن سعر نفس السيارة موديل 2018 يتخطى حاجز المليون جنيه وهو رقم مبالغ فيه؛ يصعب معه تغيير السيارة القديمة وفقًا له.

وفي نفس الوقت قال عبد العاطي إن الوكلاء كانوا مضطرين لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل فضلًا عن الرسوم الجمركية وتكلفة فتح الاعتمادات المستندية فضلًا عن رسوم ضريبة القيمة المضافة ومصروفات التأمين على السيارات بشكل أدى إلى تضاعف أسعارها ليصل السيارة التي كان من الممكن بيعها بـ 90 ألف إلى 220 ألف جنيه.

وأشار هاني ربيع رئيس شركة الربيع للسيارات المستعملة إلى أن العملاء أحجموا عن بيع السيارات المستعملة نظرًا لتخوفهم من عدم القدرة على تدبير الأموال المطلوبة لاقتناء سيارة جديدة.

ويرى الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات أن الارتفاع الكبير في أسعار السيارات قصر الطلب على الحالات الضرورية للغاية بسبب تفاقم الأسعار على خلفية الارتفاع الكبير لسعر صرف العملة المحلية بعد تحريرها.

ولتوضيح ذلك أشار الكموني إلى أنه قد قام قبيل ثورة 25 يناير بأيام محدودة بفتح اعتماد مستندي بسعر يقارب 5.40 للدولار؛ لكن في الوقت الراهن أصبح المستوردون بحاجة لتدبير الدولار بسعر يقارب 18 جنيهًا؛ وهو ما انعكس على السعر وأدى لانعدام شريحة كبيرة من طلبات الشراء نظرًا لضعف القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما ينعكس سلبًا على فرص استبدال السيارات القديمة، وإن كانت سياسة الاستبدال في حد ذاتها جيدة في الأوقات العادية.

واستطرد أن مبيعات السيارات قد انكمشت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية بالنسبة للعديد من الطرازات نتيجة ارتفاع الأسعار؛ موضحًا أن هيونداي فيرنا على سبيل المثال قد ارتفعت لمستوى 200 ألف جنيه في حين كانت تباع قبل نحو 5 سنوات بـ 70 ألف جنيه تقريبًا وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على شيفروليه لانوس التي كان سعرها يناهز الـ 60 ألف جنيه في حين اقتربت حاليا من 170 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينطبق على كافة الطرازات.

وأوضح أن شريحة واسعة من العملاء أصبحت غير قادرة على تدبير مقدم السيارات فضلًا عن الاستمرار في دفع الأقساط بعد ذلك؛ ومن ثم فضل كثير منهم الاعتماد على وسائل النقل الجماعي بدلًا من اقتناء السيارات لذا اقتصرت عمليات الشراء على حالات الضرورة القصوى فقط.

وأوضح اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك أن العمل بقطاع المستعمل لا يمكن أن يكون بديلًا بالنسبة للموزعين والوكلاء عن السيارات الجديدة؛ ولا يمكن الرهان عليه لإنعاش الطلب في السوق خاصة وأنه لا توجد دراسات وافية عن هذا القطاع الذي يتميز بمواصفات خاصة.

واستطرد أن جانبًا كبيرًا من مبيعات الشركات يعتمد على الطلب الجماعي من قبل الشركات وهو أمر لا يتوفر بالنسبة للسيارات المستعملة فلا يتوقع أن تقدم شركة على سبيل المثال على شراء 50 سيارة مستعملة دفعة واحدة لتحديث اسطولها إذ الطلب في هذا القطاع فردي بشكل اساسي.