هل تنجح جهود مطروح فى الحد من حوادث الطرق المتكررة؟

المحافظة تشرع فى اتخاذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع المواطنين

تطبيق مقترح الطوق الجلدى العاكس للإبل لتنبيه قائدى السيارات

عمل لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بصورة الأطواق الفسفورية

الزراعة والطب البيطرى تنبهان أصحاب الإبل لوضع العلامات الفسفورية



معتز محمود



لا تزال قطعان الإبل التى تعبر على بعض الطرق الدولية بمحافظة مطروح، أحد أكبر المشكلات التى تتسبب فى العديد من الحوادث وتحصد أرواح المواطنين خاصة ببعض الطرق القريبة من مناطق رعى الإبل.



وتعد طرق مطروح سيوة والعلمين وادى النطرون والتى ينتشر فى عدد من مناطقها بعض رعاة الإبل، من أبرز الطرق التى شهدت بعض تلك الحوادث.



وخلال الفترة الماضية أكد بعض مسؤلي المحافظة أنه سيتم البدء بحصر أماكن تجمع الإبل على الطرق، لوضع علامات احترازية على الطرق خاصة بعدما شهدته طرق المحافظة من حوادث مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين.



وتشير بعض الأرقام إلى أن مطروح تمتلك نحو 13 ألف رأس من الإبل، وتعد ثروة للمربين، ما يتطلب اتخاذ إجراءات للحفاظ عليها كعمل لوحات إرشادية مع وضع اللافتات التحذيرية.



وشرعت مطروح فى تنفيذ تجربة جديدة للحد من حوادث الابل التى تشهدها المحافظة الحدودية ذات المساحات الصحراوية الشاسعة.



وتبنت أحد المقترحات المقدمة من أحد أصحاب المطابع بالمحافظة الذى قام بتصميم طوق جلدى فسفورى يعلق على رقبة الإبل يعكس لون فسفورى لقائدى السيارات ليلا لتنبية السائقين تفاديا لوقوع الحوادث.



وقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح قبل أيام سرعة البدء فورا فى تنفيذ هذا المقترح المقدم من صاحب المطبعة بعد قيامه بتصميم الطوق الجلدى الذى سيجرى تركيبه على رقبة الإبل.



وأصدر توجيهاته لجميع الأجهزة والجهات المختصة بسرعة تنفيذ الفكرة وتعميمها مع تقديمه لكافة أوجه الدعم لتنفيذها لما لها من مردود ايجابى فى الحد من تلك الحوادث التى عانت منها المحافظة وأدت لحدوث العديد من الحوادث وتسببت فى حصد العديد من أرواح الأبرياء.



وقال مصدر بديوان المحافظة إن هناك تعليمات صدرت من اللواء علاء أبو زيد بضرورة قيام مديرية الطب البيطرى بحصر أماكن تجمع الإبل على الطرق، تمهيداً لوضع علامات احترازية على الطرق.



وأضاف أن ذلك سيتم بجانب وضع الأطواق الفسفورية على الجمال تفاديا للحوادث التى تحدث بسبب تحرك قطعان الإبل ليلا على ضوء السيارات المارة بالطرق الصحراوية التى تكبد الدولة خسائر فى الأرواح والممتلكات سنويا.



يشار إلى أنه فى أكتوبر الماضى شهد الكيلو 44 طريق العلمين وادى النطرون حادث انقلاب سيارة إثر اصطدام السيارة بقطيع من الجمال لعبور قطعان الإبل أدى لمصرع شخصين.



وأشار المصدر إلى أن توجيهات المحافظ صدرت بسرعة البدء فى وضع العلامات الفسفورية على الابل وذلك نظرا للحوادث المتكررة فى الفترة الأخيرة على الطرق لعبور قطعان الإبل للطرق الصحراوية.



وأوضح أنه تم كذلك التوجية لمديرية الزراعة والطب البيطرى بالمحافظة بالتنبيه على أصحاب الإبل لوضع العلامات الفسفورية عليهم والتى سيتم توفيرها لهم بالمجان وبدون أى مقابل، بالإضافة إلى عمل بادجات وبوسترات لاصقة للتعريف بتلك العلامات بمشاركة كافة الجهات المختصة وتوعية السائقين وأصحاب الإبل بتلك العلامات.



وفى سياق متصل أوضح حسين السنينى مدير عام الزراعة بمطروح، أنه يجرى العمل على تحسين المراعى الطبيعية من خلال زراعة 10 آلاف شتلة واعادة بذر النباتات الرعوية التى اندثرت نتيجة ظروف الجفاف والرعى الجائر بالمنطقة.



ويعد تحسين المراعى الطبيعية بالمحافظة أحد أعمال مشروعات حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سبل العيش وزيادة الاستدامة للمجتمعات الريفية بمطروح الذى تقيمه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة مطروح بقيمة مليون يورو فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية.



يُشار إلى أن هذا المشروع الذى بدأ فى ابريل الماضى من المقرر له أن ينتهى فى اكتوبر 2019، ويتضمن عددا من المشروعات منها دعم إنشاء 400 بئر لحصاد مياه الأمطار ودعم المزارعين بالمدخلات الزراعية الحديثة، ودعم تنمية الثروة الحيوانية على أن ينفذ المشروع خلال عامين ونصف بقيمة مليون يورو.



وكان اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح قد أكد مؤخزاً حرصه على إنشاء واقامة مزيد من الابار والخزانات لتجميع مياه الامطار بالمناطق المحرومة بالقري والنجوع خاصة فى المناطق الصحراوية النائية بمطروح، مع أهمية دعم مثل هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الانشطة الزراعية فى اطار جهود المحافظة فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الانتاجية الزراعية والحيوانية وخدمة المزارعين فى أنحاء المحافظة.