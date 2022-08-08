هل تنجح «تيك توك» كلاعب جديد فى سوق منصات الموسيقى الرقمية؟

◗❙ الحارثى: ستستحوذ على %30 من خدمات المحتوى المرئي

◗❙ البندارى: تستهدف %90 من الشباب الباحثين عن الشهرة

أجمع عدد من مسئولى وخبراء التسويق الرقمى أن إعلان منصة تيك توك الصينية نيتها الدخول كلاعب جديد فى سوق خدمات الموسيقى الرقمية عبر خدمة تيك توك ميوزيك خطوة تستهدف من خلالها شركة بايت دانس المالكة للمنصة تعزيز مكانتها عالميًّا، وجذب مزيد من المستخدمين، وسط خططها الطموحة التى ترتكز على سحب البساط من أشهر مواقع التواصل الاجتماعى فى وقت قصير.

وخدمة تيك توك ميوزيك الجديدة ستسمح للمستخدمين إنشاء ومشاركة القوائم الموسيقية، وتشغيل وتحميل ومشاركة وإضافة التعليقات على المقاطع الموسيقية، مع تقديم خدمة بث مقاطع الصوت والفيديو الخاصة بالموسيقى.

قال محمد الحارثى، استشارى الإعلام الرقمى، إن المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعى ترتكز على عدة معايير، منها عدد ساعات الاستخدام النشط يوميًّا، وإجمالى عدد المتصفحين للمحتوى (مقاطع الفيديو) على مدار الساعة، علاوة على أعداد المشتركين الجدد على المنصة، وخاصة المشتركين المنضمين من المنصات الأخرى المنافسة.

وأضاف الحارثى أن المنصة الموسيقية التى تعتزم «تيك توك» إطلاقها من المتوقع أن تجذب نسبة تتراوح من %20 إلى %30 من المستخدمين – على حد تقديره، خاصة أن «تيك توك» يقدم محتوى مرئيًّا ممتزجًا بمقاطع الموسيقى، لذلك يُعد محتواه تطورًا طبيعيًّا لـ«يوتيوب».

وألمح إلى أن المنصة الصينية تستهدف إضافة خصائص جديدة بمقابل مادى، منها شراء المقاطع الموسيقية التى تمنح المشترى حقوق الملكية لهذا المقطع، مرجحًا أن تُسهم الخواص الجديدة التى تستهدف بايت دانس المالكة لتيك توك إطلاقها فى استحواذ الأخيرة على حصة تبلغ %30 من سوق خدمات منصات المحتوى المرئى.

ورأى أن «تيك توك» تستهدف زيادة عدد خدماتها بنسبة تتجاوز %60 مقارنة بالمنافسين مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، والتى تعتمد فى أسلوب عملها على قياس معدل رضا المستخدمين على أى خدمة جديدة ثم الاستثمار بها بعد نجاحها، وتحقيقها انتشارًا واسعًا.

فى سياق متصل، أضاف أحمد البندارى، مدير التسويق الرقمى بوكالة رينيو للإعلام، أن إطلاق تيك توك منصة موسيقية تُعَدُّ من أنجح خدمات القيمة المضافة التى تم إطلاقها على مستوى منصات السوشيال ميديا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة أنه من أكثر التطبيقات تحميلًا على متجرى «جوجل بلاى» و«آبل ستور» وفقًا لمؤسسات الأبحاث العالمية.

وتابع قائلًا: %90 من مستخدمى تيك توك من الشباب الباحثين عن الشهرة، معتبرًا أن تعزيز المنصة بخدمات الموسيقى سيجذب المزيد من أصحاب المواهب الغنائية، ويساعد على اكتشاف مواهب جديدة.

ولفت البندارى إلى أن الخاصية الجديدة لا تستهدف الساعين إلى الشهرة فقط بل التركيز أيضًا على المطربين المشهورين، على غرار التطبيقات الأخرى المشابهة مثل سبوتيفاى وأنغامى وساوند كلاود و«يوتيوب»، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس قناة خاصة للفنانين على تيك توك، الأمر الذى يُسهم فى زيادة أعداد المستخدمين والمتابعين للتطبيق، وزيادة معدل ارتباط الجمهور به.

واستطرد: تُعَدّ أيضًا وجود خاصية تتضمن إنشاء قائمة بالأغانى المفضلة للمتابعين وإمكانية مشاركتها فيما بينهم خطوة تُعزز القدرة على التواصل بين المستخدمين وبعضهم، وتزيد انتشار تطبيق تيك توك بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

ورأى فادى رمزى، استشارى التسويق الإلكترونى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن إطلاق «تيك توك» منصة غنائية لا يُعد خطوة مفاجئة لما حققه التطبيق من انتشار واسع وسريع فى وقت قصير على المستوى الدولى، كونه يعتمد على خاصية مشاهدة المحتوى مجانًا تحت اسمOrganic reach ، منوهًا أن مقاطع الفيديو المنشورة عبر «تيك توك» تحصد أعداد مشاهدات ضخمة أكثر من المنصات الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.

وأكد رمزى أن نموذج عمل تطبيق «تيك توك» يعتمد على الابتكار يلى ذلك التوسع فى إضافة خدمات متنوعة وجديدة ، مشيرًا إلى أن الخاصية الجديدة ستحقق انتشارًا كبيرًا بين المستخدمين خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر كحد أقصى، خاصة أن المنصة الصينية نجحت فى سحب البساط من منصات التواصل الاجتماعى الشهيرة فى وقت قصير للغاية.

وتابع أن خاصية جديدة سيقدمها التطبيق ستحظى بشعبية كبيرة نظرًا لامتلاكه قاعدة جماهيرية ضخمة، واعتماده على سياسة الانتشار المجانى، علاوة على تقديمه إضافات مبتكرة ومجانية للمحتوى الصوتى مثل الفلاترFilters التى أتيحت كذلك للمحتوى المرئى.

وقال أحمد صبرى، رئيس مجموعة عمل الإعلام الرقمى فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، أن «تيك توك» تتبنى عادة سياسة تغيير موازين وعناصر قوى سوق منصات التواصل الاجتماعى لما تُقدمه من مزايا وخصائص لا تتوافر بالمنصات الأخرى، مضيفًا أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق منصات بمختلف المجالات كالتعليم والأعمال والإعلانات فى إطار مساعيها للتربح من المحتوى.

ولفت صبرى إلى أن «تيك توك» تُصنف منذ إطلاقها خلال 2018 كمنصة موسيقى بعد قرار بايت دانس دمج تطبيق Muiscally الذى استحوذت عليه خلال نوفمبر 2017، ويسمح للمستخدمين بأداء أغنية شهيرة أو تقليد مقطع من فيلم أو عمل درامى معين، وهى نفس التقنية التى ترتكز عليها حاليًّا المنصة الصينية، وتستهدف الشريحة العمرية من الشباب دون 20 عامًا فيما يعرف بالجيل زد Z.

وتابع أن الشركة الصينية تقوم بدراسات سوقية على قدر عالٍ من الدقة لتحديد المنافسين ووضع استراتيجية تسويقية لها، خاصة أن قطاع منصات الموسيقى الرقمية تعانى حالة من التشبع -على حد تعبيره- إلا أن تطبيق تيك توك دائمًا يسعى إلى تقديم كل ما هو جديد، ويستهدف من خلاله تحقيق أرباح من مشاهدات المحتوى المرئى.

واستطرد قائلا: يمتلك التطبيق الصينى أيضًا ميزانية مفتوحة تخدم السياسة الاقتصادية التوسعية للصين، والتى تسعى لمنافسة التطبيقات الأمريكية فى معايير الشهرة والجماهيرية، خاصة أن تلك الميزانية تستغل فى توزيع أرباح على صناع المحتوى والمشاهدين -على سواء، متسائلا: من اللاعب الذى سيتمكن تيك توك من إزاحته على المنافسة على كعكة منصات الموسيقى الرقمية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت ByteDance، الشركة الأم لـTikTok، قد تقدمت خلال مايو الماضى بطلب تسجيل علامة تجارية TikTok Music مايو إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية فى الولايات المتحدة.

لم تكن تلك المرة الأولى، التى تسجل فيها «بايت دانس» علامة تجارية تدخل بها عالم الموسيقى، بل فعلت ذلك فى أسواق البرازيل وإندونيسيا والهند عبر تطبيق طرحته فى 2020 تحت اسم «ريسو» Resso .

ويتجاوز أعداد مستخدمى تطبيق تيك توك حول العالم المليار مستخدم، منهم 136.5 مليون مستخدم بأمريكا، تليها إندونيسيا بـ 99 مليون مستخدم، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث بـ 74 مليون مستخدم، مقابل حوالى 20 مليون مستخدم فى مصر تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، بحسب شركة الأبحاث التسويقية «إنسايدر إنتجلنس».

◗❙رمزى: سياسة Organic reach تعزز فرص نجاحها

◗❙صبرى: تخاطب الجيل Z من المستخدمين.. والنشاط يعانى حالة تشبع